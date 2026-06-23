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Nyugdíj

Megdöbbentő csapda vár a nyugdíj előtt álló nőkre: rengeteg pénzt bukhatnak, ha nem figyelnek erre a részletre

Pénzcentrum
2026. június 23. 11:33

Farkas András nyugdíjszakértő szerint azok a nők, akik valamilyen okból nem jogosultak a Nők40 kedvezményes nyugdíjára, a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (nyes) igényelhetnek, amennyiben megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek.

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A szakértő emlékeztetett arra, hogy a nyes egyik legfontosabb feltétele, hogy az igénylő legfeljebb öt évre legyen az öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől, rendelkezzen a nyugdíjhoz szükséges legalább 15 év szolgálati idővel, valamint a kérelem benyújtását megelőző három évben összesen legalább 45 napig álláskeresési járadékban részesüljön.

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Farkas András felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szabály 2023-tól jelentősen szigorodott. Korábban elegendő volt, ha az érintett életében bármikor részesült legalább 45 napig álláskeresési járadékban, ma azonban ezt a feltételt már a kérelem benyújtását megelőző három éven belül kell teljesíteni.

A nyugdíjszakértő szerint emiatt azok, akik évekkel korábban elvesztették az állásukat, kimerítették az álláskeresési járadékukat, és azóta nem tudtak olyan munkaviszonyt létesíteni, amely újabb járadékjogosultságot alapozna meg, könnyen eleshetnek a nyes igénylésének lehetőségétől.

A szakértő arra is rámutatott, hogy a nyes összege a megállapítás után nem emelkedik. Nem követi sem a nyugdíjemelések, sem a minimálbér emelkedésének ütemét, ezért az ellátás értéke az évek során fokozatosan csökken.

Példaként említette, hogy 2022-ben a nyes főszabály szerint a 200 ezer forintos minimálbér 40 százalékának, vagyis 80 ezer forintnak felelt meg. Ezzel szemben 2026-ban már 322 800 forint a minimálbér, így az újonnan megállapított nyes összege 129 120 forint lehet. A korábban megállapított ellátások összege azonban változatlan marad.

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Farkas András szerint korábban egyes érintettek úgy próbálták ellensúlyozni ezt az értékvesztést, hogy lemondtak a nyesről, majd a következő évben újra igényelték azt, így már a magasabb minimálbér alapján számított összegre váltak jogosulttá. A 45 napos álláskeresési járadékra vonatkozó szabály szigorítása azonban ezt a lehetőséget nagyrészt megszüntette.

A nyugdíjszakértő úgy véli, méltányosabb megoldás lenne, ha a nyes összegét évente a nyugdíjemelés mértékével növelnék, vagy automatikusan igazítanák az aktuális minimálbérhez. Szerinte az új kormánynak érdemes lehet megfontolnia egy ilyen módosítást.
Címlapkép: Getty Images
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