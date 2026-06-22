A pénzügyi és jogi patthelyzetből egy állami-önkormányzati projekttársaság létrehozása jelentheti a kiutat.
Itt a javaslat, brutálisan emelkedhet a nyugdíjkorhatár: ezek az emberek 70 éves korukig dolgozhatnak
Egy kormányzati bizottság átfogó német nyugdíjreformot javasol, amelynek keretében a várható élettartamhoz kötnék a nyugdíjkorhatárt, bevezetnének egy tőkefedezeti pillért, valamint felszámolnák a parlamenti képviselők kiváltságos nyugdíjrendszerét.
A jelenlegi szabályozás alapján a nyugdíjkorhatár a 2030-as években 67 évre emelkedne, a szakértői testület azonban ezt a várható élettartam alakulásához igazítva tovább növelné, így a korhatár 2090-re akár a 70 évet is elérhetné. Ezzel párhuzamosan megszüntetnék azt a lehetőséget, amely szerint jelenleg 63 éves kortól csökkentés nélkül, teljes összegű nyugdíjba lehet vonulni - írja a DW.
A tervek központi eleme a finanszírozás átalakítása. A jelenlegi felosztó-kirovó rendszert egy tőkefedezeti modell egészítené ki, amelyet a munkáltatók és a munkavállalók közösen finanszíroznának a bruttó bér 2 százalékát kitevő kiegészítő járulék befizetésével.
Ezt az összeget egy államilag kezelt alapon keresztül fektetnék be. A javaslatcsomag emellett megszüntetné a járulékmentes, alacsony jövedelmű foglalkoztatási formák, az úgynevezett minijobok többségét, és újra bevezetné a nyugdíjak éves növekedési ütemét mérséklő fenntarthatósági tényezőt.
Kiemelt társadalmi jelentőséggel bír a törvényhozók bevonása az általános állami nyugdíjrendszerbe. A Bundestag tagjai ugyanis jelenleg egy különálló rendszert élveznek, amelyben nyugdíjjárulék fizetése nélkül, akár egyetlen év parlamenti munka után is jogosulttá válnak az öregségi ellátásra. Minden képviselőként eltöltött év után a mintegy 12 ezer eurós, azaz körülbelül 4 millió forintos képviselői tiszteletdíj 2,5 százaléka jár nekik nyugdíjként. A maximális összeget, a tiszteletdíj 65 százalékát 26 év szolgálati idő után érhetik el, ami éles ellentétben áll az átlagállampolgároktól elvárt, több évtizedes munkaviszonnyal.
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