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Nyugdíj

Rendkívüli hírek érkeztek a férfiak kedvezményes nyugdíjáról: kiderült, mekkora árat fizethetünk érte mindannyian

Pénzcentrum
2026. június 30. 19:33

A TISZA Párt vállalásai között szerepel a Férfiak40 lehetőségének vizsgálata, a Nők40 tapasztalatai alapján. Egy nyugdíjszakértő szerint azonban a kedvezményes férfinyugdíj bevezetése jelentős többletkiadással járna, és a jelenlegi rendszer fenntarthatóságát is veszélyeztethetné. A megoldást inkább egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer jelenthetné.

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TISZA Párt nyugdíjasokat érintő vállalásai között szerepel, hogy célul tűzik ki a Férfiak40 bevezetésének vizsgálatát a Nők40 tapasztalatainak tükrében, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának megőrzésére is tekintettel. A férfiak kedvezményes nyugdíja melletti legfőbb érv nyilván az lehet, hogy a várható élettartamuk jelentősen rövidebb, mint a nőké.

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Magyarország teljes lakosságának 48%-a férfi, ez az arány a 65 év feletti korcsoportokban 38,4%-ra csökken. Így a nők egész népességre vetített 52%-os többsége a 65 pluszos korosztályokban 61,6%-ra nő. A 65 éves korban várható további élettartam a férfiak esetében közel négy évvel rövidebb, mint a nők esetében. A férfiak kedvezményes nyugdíjának a Nők40 mintájára történő bevezetése ennek ellenére kockázatos vállalkozás lenne a dr. Farkas András nyugdíjszakértő szerint.

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A férfi kedvezményes nyugdíjat a legjobb esetben is 43 évi jogosító időhöz kellene kötni. Ha a beszámítható szolgálati idők közül ugyanazokat a tartamokat vennénk ki, mint a nők esetében, akkor a legkorábban jellemzően azok a férfiak élhetnének a lehetőséggel, akik az általános iskola, de legkésőbb a középiskola után rögtön dolgozni kezdtek és a sorkatonai szolgálaton kívül (ennek tartamát egy férfi kedvezményes nyugdíjra jogosító időben nyilván figyelembe kellene venni) nem is szakították meg a munkaviszonyukat.

A létszámadatok tükrében a férfiak kedvezményes nyugdíja a Nők40-re fordított nyugdíjkiadás akár 86%-ába is kerülhetne, vagyis (idei értéken) meghaladhatná a 470 milliárd forintos tételt. A férfiak esetében a kedvezményes nyugdíj összegének kiszámításához átlagosan 17%-kal magasabb nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni, ennek következtében a kedvezményes férfinyugdíj átlagos összege jelentősen magasabb lenne, mint a Nők40 átlagos összege.

Emellett figyelembe kell venni, hogy a Nők40, a 13. és a 2029-től teljes 14. havi nyugdíj költségigénye együttesen már 1800 milliárd forintos (három havi plusz nyugdíjjal felérő) kiadást generál minden évben - ehhez egy negyedik plusz havi tétel beemelése veszélyezteti az egész rendszer finanszírozhatóságát.

A megoldás mindkét nem számára a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének a megteremtése lehet, de ennek következménye az lenne, hogy a kedvezményes nyugdíjakat levonás terhelné: annyiszor 4-5% mértékű málusz, ahány évvel a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt kezdődne a nyugdíj folyósítása. A nők javára ez esetben úgy biztosítható az alkotmányos pozitív diszkrimináció, hogy az ő kedvezményes nyugdíjukat kisebb mértékű elvonás terhelné.

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A férfiak számára általánosan elérhető korhatár előtti nyugdíj kérdései mellett a férfiak speciális korkedvezményeiről is egyre több szó esik, legutóbb a honvédség hivatásos állománya jogállásának 2027-től várható újraszabályozása keretében merült föl a szolgálati nyugdíj visszavezetésének igénye.

Az egészségre különösen ártalmas vagy egyébként különösen veszélyes munkakörben dolgozók - nem csak a férfiak, hanem természetesen a nők tekintetében is - korkedvezmény lehetőségeinek megteremtése indokolt lehet, viszont azt feltétlenül célszerű figyelembe venni az esetleges új intézkedések megfogalmazása és bevezetése előtt, hogy eseti beavatkozásokkal nem lehet érdemi és fenntartható nyugdíjreformot végrehajtani.

A minden nyugdíjas és leendő nyugdíjas érdekeit valóban szolgáló változatásokat csak minden részletre, a nyugdíjrendszer bonyolult összefüggéseire kiterjedő szakmai és politikai előkészítő munka után lehet meghozni, mert az ad hoc beavatkozások több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznot hajthatnak.
Címlapkép: Getty Images
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