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Vállalkozás

Súlyos veszély leselkedik a magyar nyugdíjasokra: dörzsölt csalók vették őket célba, de lépett a hatóság

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 14:31

Országos témavizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szépkorú fogyasztók fokozott védelme érdekében. A kormányhivatali ellenőrzések a szépkorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására irányulnak, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.

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A szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi módszereknek, amelyek a bizalmukra, védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedül élő idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja a fogyasztói csoport kiemelt védelmét.

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A vizsgálat során kiemelt figyelmet kapnak az időskorúakat érintő fogyasztói panaszok és közérdekű bejelentések. Az ellenőrzések többek között a halaszthatatlan házkörüli javítási és karbantartási szolgáltatásokat – például duguláselhárítást, víz- és villanyszerelést, zárnyitást vagy tetőjavítást –, az egészségügyi és egészségmegőrző szolgáltatásokat, a termékbemutatókat, az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket, valamint a szépkorúakat célzó online kereskedelmi gyakorlatokat érintik.

A szakemberek egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e tájékoztatási kötelezettségüknek, egyértelműen tüntetik-e fel áraikat, megfelelően azonosíthatók-e és betartják-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

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A program másik fontos pillére a megelőzés. Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak idősotthonokban, nyugdíjasklubokban, művelődési házakban, könyvtárakban és más közösségi helyszíneken. Az előadások célja, hogy a résztvevők megismerjék a leggyakoribb megtévesztő módszereket, tisztában legyenek jogaikkal és tudják, hová fordulhatnak segítségért, ha visszaélést tapasztalnak.

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Az NKFH számára a sérülékeny fogyasztói csoportok védelme kiemelt prioritást élvező feladat. Ennek érdekében a hatóság következetesen fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, miközben a jogkövető vállalkozások számára kiszámítható működési környezetet biztosít. A cél, hogy a szépkorúak ne váljanak könnyű célponttá, hanem megfelelő tájékoztatás birtokában, tudatosan és biztonságban hozhassák meg fogyasztói döntéseiket.
Címlapkép: Getty Images
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