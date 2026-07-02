Tragédia a kánikulában: két postás meghalt a múlt heti extrém hőségben munka közben

Életét vesztette két posta munkavéi kézbesítőgzés közben a múlt heti, negyven fokot is meghaladó hőségriadó idején, a tragédiák tényét pedig a Magyar Posta is hivatalosan megerősítette. Bár a munkáltató bevezetett bizonyos óvintézkedéseket a kritikus napokon, a dolgozók rendkívüli fizikai megterhelésről és a forróságban pillanatok alatt felmelegedő védőitalokról számoltak be.

Miután a közösségi médiában aggasztó hírek kezdtek terjedni a kézbesítőket érő tarthatatlan fizikai megterhelésről és a nehéz táskákról, a Magyar Posta hivatalosan is elismerte két munkatársa halálát. A társaság a vizsgálatok lezárultáig nem közölt részleteket a körülményekről, de hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a gyászoló családok és az elhunytak kollégáinak támogatása érdekében - írta meg a Blikk.

A Postás Szakszervezet elnöke, Burján Ildikó szintén szűkszavúan nyilatkozott a tragédiákról, azt azonban kiemelte, hogy a legmelegebb napokon a munkáltató az egészségvédelmi szabályoknak megfelelően több óvintézkedést is életbe léptetett.

A gyakorlatban ezek az intézkedések komoly kihívásokba ütköztek az extrém időjárás miatt. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézbesítő elmondása szerint a helyi vezetés igyekezett alkalmazkodni a helyzethez, és felajánlotta a dolgozóknak az úgynevezett osztott munkaidő lehetőségét, amelyet azonban a bejárási nehézségek és a családi kötelezettségek miatt nem mindenki tudott igénybe venni.

A hőségriadó alatt rendkívüli protokoll lépett életbe, amelynek értelmében a postásoknak csak a halaszthatatlan küldemények kézbesítését kellett megkísérelniük, és délelőtt tizenegy órára mindenkinek vissza kellett érnie a hivatalba. Bár a hűtött védőitalt a munkáltató biztosította, a dolgozók tapasztalatai szerint az a táskákban, a tűző napon villámgyorsan ihatatlanná melegedett. A kézbesítők szerint ilyen extrém körülmények között az jelentette a legnagyobb segítséget, amikor a lakosok hűtött folyadékkal kínálták meg, vagy néhány percre behívták hűsölni őket.