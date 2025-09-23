2025. szeptember 23. kedd Tekla
19 °C Budapest
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 16:29

Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni, ha az öregségi nyugdíj alapját képező átlagszámítási időszak legalább felében nincs nyugdíjjárulék-alapot képező kereset.

A nyugdíjtörvény értelmében az öregségi nyugdíj alapját a 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig tartó időszakban szerzett keresetek átlagából kell meghatározni. Ha azonban az érintett személynek az átlagszámítási időszak legalább felében nincs keresete, hiányzó napokra az 1988 előtti legközelebbi időszak kereseteit kell figyelembe venni – magyarázza hírlevelében Farkas András.

Például, ha valaki 2025. október 1-jei kezdőnappal igényli nyugdíját, az átlagszámítási időszak hossza 13 788 nap. Ha ezekből csak 6856 napra rendelkezik járulékalapot képező keresettel, a hiányzó 38 napot 1987. december 31-től visszafelé kell kiegészíteni a korábbi keresetekkel.

Ha az érintettnek 1988 előtt nem volt bizonyítható keresete, a hiányzó napokra a nyugdíj megállapításának kezdőnapjától visszaszámítva a hiányzó időre érvényes minimálbér harmincad részét veszik figyelembe.

Farkas András hangsúlyozza: „Ezért van szükség a valorizációs szorzók évenkénti kiadására, amelyek nemcsak 1988-tól, hanem korábbi évekre is tartalmazzák a szorzószámokat, hogy a nyugdíjszámítás pontos legyen.”

Különleges esetek: régi szociálpolitikai egyezmények

Bizonyos nemzetközi egyezmények felülírhatják a minimálbér pótlását. Például Ukrajna esetében az áttelepült személyek nyugdíjszámításánál a magyar keresetek helyett a hasonló munkakörben Magyarországon foglalkoztatottak átlagkeresetét veszik figyelembe – teszi hozzá Farkas András. Ez azt eredményezheti, hogy az áttelepült személy számára magasabb nyugdíjalapot lehet számítani, még akkor is, ha Magyarországon egy napot sem dolgozott.
Címlapkép: Getty Images
