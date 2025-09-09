Extra pénz érkezik novemberben a számlákra – de nem mindenki örülhet

Az augusztusi inflációs adatok alapján a kormány novemberben pluszpénzt utal a nyugdíjasoknak, mert a januári emelés nem követte a valós áremelkedést. Az átlagnyugdíjjal rendelkezők összesen 40 260 forint többletet kapnak a tíz hónapra és a 13. havi nyugdíjra vonatkozóan, írja a HVG.

Megérkeztek az augusztusi inflációs adatok, amelyek alapjául szolgálnak a novemberi nyugdíjkorrekciónak. A kormány az év elején 3,2 százalékos átlagos áremelkedéssel számolt, és ennyivel emelte a nyugdíjakat 2024-hez képest. A valós infláció azonban 4,7 százalék lett, azaz 1,5 százalékponttal magasabb.

A kormány szabálya szerint a január és augusztus közötti átlagos inflációt és az éves becslést figyelembe véve számítják ki a kiegészítő emelést.

A novemberben fizetendő korrekció az első tíz hónapra, valamint a 13. havi nyugdíjra vonatkozó különbözetet egy összegben tartalmazza. Az 244 ezer forintos átlagnyugdíjjal rendelkezők havonta 3660 forint pluszt kapnak, összesen 40 260 forintot novemberben.

A kormány régóta nem tudja pontosan előre jelezni az infláció mértékét: 2021-ben 3 százalék helyett 5,1 lett, 2022-ben 3 helyett 14,5, 2023-ban 5,2 helyett 17,6 százalék. 2024-ben előre felülbecsülték az inflációt 6 százalékra, miközben a valós érték 3,7 százalék volt, így korrekciót nem fizettek.