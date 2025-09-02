2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős nő ölében egy nyitott fekete üres pénztárcát tart a kezében, a szegénység, a pénzügyek, a nyugdíjazás fogalma
Nyugdíj

Hidegzuhany sok magyar idősre: simán levonhatnak a járandóságukból, itt a pontos törvény

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 15:03

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.) 3. §-a egyértelműen kimondja: a nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő. Ez azt jelenti, hogy a NYES után személyi jövedelemadót nem kell fizetni, sőt az adóbevallásban sem szükséges feltüntetni.

Ugyanakkor a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) másként rendelkezik a járulékokról. A jogszabály értelmében az álláskeresési támogatásban részesülő személy köteles a kapott összeg után 10 százalékos nyugdíjjárulékot fizetni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a szabály a NYES-re is vonatkozik: vagyis bár adómentes, a kifizetésből levonásra kerül a 10 százalékos nyugdíjjárulék. Fontos azonban, hogy ennek előnye is van: a NYES folyósításának ideje szolgálati időnek számít, és beleszámít a nyugdíj alapjába is.

A nyugdíjszámítás során ráadásul az így szerzett szolgálati idő és járulékfizetés csak akkor kerül figyelembevételre, ha az kedvezőbb eredményt hoz az igénylő számára. Ez azt jelenti, hogy a NYES folyósítása nemcsak anyagi segítség a nyugdíj előtt állóknak, hanem hosszú távon is pozitívan befolyásolhatja a nyugdíj összegét.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdíjas #segély #nyugdíjemelés #nyugdíjpénztár #nyugdíjrendszer #törvény #személyi #farkas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:03
15:45
15:32
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
2 napja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
3
1 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
4
3 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
5
2 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 16:03
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 14:32
Támadás a Barátság kőolajvezeték ellen: nyomásgyakorlás, diplomáciai csörte és árrobbanás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 15:31
Tömegesen támad egy új kártevő itthon: már 7 megyében jelen van