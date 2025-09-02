Hidegzuhany sok magyar idősre: simán levonhatnak a járandóságukból, itt a pontos törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.) 3. §-a egyértelműen kimondja: a nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő. Ez azt jelenti, hogy a NYES után személyi jövedelemadót nem kell fizetni, sőt az adóbevallásban sem szükséges feltüntetni.

Ugyanakkor a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) másként rendelkezik a járulékokról. A jogszabály értelmében az álláskeresési támogatásban részesülő személy köteles a kapott összeg után 10 százalékos nyugdíjjárulékot fizetni.

Ez a szabály a NYES-re is vonatkozik: vagyis bár adómentes, a kifizetésből levonásra kerül a 10 százalékos nyugdíjjárulék. Fontos azonban, hogy ennek előnye is van: a NYES folyósításának ideje szolgálati időnek számít, és beleszámít a nyugdíj alapjába is.

A nyugdíjszámítás során ráadásul az így szerzett szolgálati idő és járulékfizetés csak akkor kerül figyelembevételre, ha az kedvezőbb eredményt hoz az igénylő számára. Ez azt jelenti, hogy a NYES folyósítása nemcsak anyagi segítség a nyugdíj előtt állóknak, hanem hosszú távon is pozitívan befolyásolhatja a nyugdíj összegét.