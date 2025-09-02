Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Hidegzuhany sok magyar idősre: simán levonhatnak a járandóságukból, itt a pontos törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.) 3. §-a egyértelműen kimondja: a nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő. Ez azt jelenti, hogy a NYES után személyi jövedelemadót nem kell fizetni, sőt az adóbevallásban sem szükséges feltüntetni.
Ugyanakkor a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) másként rendelkezik a járulékokról. A jogszabály értelmében az álláskeresési támogatásban részesülő személy köteles a kapott összeg után 10 százalékos nyugdíjjárulékot fizetni.
Ez a szabály a NYES-re is vonatkozik: vagyis bár adómentes, a kifizetésből levonásra kerül a 10 százalékos nyugdíjjárulék. Fontos azonban, hogy ennek előnye is van: a NYES folyósításának ideje szolgálati időnek számít, és beleszámít a nyugdíj alapjába is.
A nyugdíjszámítás során ráadásul az így szerzett szolgálati idő és járulékfizetés csak akkor kerül figyelembevételre, ha az kedvezőbb eredményt hoz az igénylő számára. Ez azt jelenti, hogy a NYES folyósítása nemcsak anyagi segítség a nyugdíj előtt állóknak, hanem hosszú távon is pozitívan befolyásolhatja a nyugdíj összegét.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
Szavazást kezdeményez a Parlament: 440 ezer idősnek jöhet a rendkívüli nyugdíjemelés Magyarországon?
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!