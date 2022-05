Több százezer nyugdíjas billeg a szakadék szélén: számukra már nincs menekvés?

Magyarországon minden ötödik lakost, pontosabban 1 millió 854 ezer embert fenyeget az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés veszélye. Köztük van 367 ezer nyugdíjas korú magyar, hiába volt jellemző korábban, hogy a 65 év feletti lakosság kevésbé fenyegetett, a 2020-as fordulatot hozott ebben. Európán belül a magyarok közül nincsenek olyan sokan kritikus helyzetben, mint például a németeknél, horvátoknál, olaszoknál, viszont nem is állunk olyan jól elszegényedés és társadalmi kirekesztődés tekintetében, mint szlovék, szlovák vagy osztrák szomszédaink.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarországon a lakosok 19,4 százalékát, vagyis 1,854 millió embert fenyegetett az elszegényedés vagy társadalmi kirekesztődés kockázata 2020-ban. Az Európai Unióban ez az arány magasabb: 21,5 százalék. Bár az EU-s átlagra növekedés jellemző 2019-ről 2020-ra, a legtöbb ország Európában javított ezen az arányon - köztük hazánk is.

Az utolsó friss adatok szerint Albániában a legrosszabb a helyzet, ahol 2020-ban közel minden második lakost fenyegetett a társadalmi kirekesztődés vagy az elszegényedés. Több országban a Balkánon, illetve Törökországban is súlyos a helyzet. Kedvezőtlen helyzetben van a mediterrán Spanyolország, Görögország, Olaszország is, és a Baltikumban a lettek, litvánok és észtek is. Az uniós átlagot súrolják a horvátok és a németek. Magyarország ebben a statisztikában még a középmezőnybe tartozik:

Ebben hazánk elmarad - bár nem sokkal - Franciaországtól, Svájctól, a skandináv országoktól, Ausztriától, de még Szlovákiától és Szlovéniától is. A legszerencsésebb helyzetben a csehek vannak: ott csak a lakosság 11,5 százaléka van kitéve az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés kockázatának.

A nők és az idősek számára nagyobb a kockázat

Magyarországon és az EU-ban is csökkenő tendenciát lehetett megfigyelni az elmúlt években: egyre mérséklődött azok aránya, akiket az elszegényedés vagy társadalmi kirekesztődés fenyegetett. A 2020-as azonban fordulatot hozott ebben. Ez nem is csoda, tekintve mennyi dolgozó vesztette el az állását, vállalkozás került nehéz helyzetbe.

Érdekes módon hazánkban a nők mindig valamivel többen voltak arányaiban kitéve az említett kockázatoknak, 2020-ban azonban felzárkóztak a férfiak. Miközben a magyar nők között a veszélyeztetettek aránya tovább csökkent a járvány első évében, az EU-ban nőtt a fenyegetettségük:

Magyarországon a férfiak és nők körében is jelentős volt a csökkenés, 2015-ben még a férfiak 30, a nők 31,3 százalékát fenyegette a társadalmi kirekesztődés vagy elszegényedés, 2020-ra már a férfiak aránya 19,3, a nőké 19,4 százalékra csökkent.

Viszont ha megvizsgáljuk, hogy a 65 éves vagy afeletti életkorú lakosság kitettsége hogyan változott, akkor éppen növekedést láthatunk, mégpedig számottevőt. Magyarországon a 65 éven aluliak között az érintettek aránya ugyanúgy csökkent évről évre, és nem volt ez másként 2020-ban sem. E kor felett viszont amíg 2019-ben az idősödő lakosság 16,7 százaléka volt fenyegetett, 2020-ra arányuk 20,3 százalékra nőtt.

Érdekes módon az EU-ban az volt a jellemző az elmúlt években, hogy amíg a 65 éves kornál fiatalabb lakosság társadalmi kirekesztettségnek, elszegényedésnek való kitettsége egyre csökkent, az idősödő lakosság arány folyamatosan emelkedik. 2015 óta 2,2 százalékpontot nőtt a veszélyes helyzetben lévő 65 felettiek aránya.