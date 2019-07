Így húznak le az ATM-eknél: észre sem veszed, és elúszott a pénzed

Pénzügyi katasztrófa lehet a nyaralás vége, ha nem vagyunk kellően körültekintőek a külföldi ATM-eknél. Már eleve a készülék kiválasztása is gondokat okozhat, hiszen azon túl, hogy felesleges díjakat fizethetünk készpénzfelvételkor, még akár csúnyán ki is foszthatnak minket. Mindezt elkerülhetjük, ha felkészültek vagyunk: mutatjuk, mire érdemes figyelni a külföldi ATM-eknél, hogy ne fizessünk feleslegesen sokat, és ha lehet, ne is emeljék le a pénzünket az egyre kifinomultabb eszközöket használó tolvajok. Merjünk paranoiásak lenni, elkerülhetjük vele a bajt.

Külföldi nyaralásra a legtöbben visznek magukkal készpénzt. Bár egyre inkább elterjedőben vannak különféle fintech megoldások, a készpénzre még mindig elengedhetetlen szükségünk lesz külföldön - ha itthon váltunk valutát, akkor vélhetően a váltónál sem húznak le minket. Természetesen a kártyás fizetés külföldön is jó megoldás lehet, vannak azonban olyan helyzetek, amikor - ha nem tudjuk, mit kell tennünk - kifejezetten rosszul járhatunk.

Hogy az egyre kényelmesebb digitális pénzügyi megoldások mellett miért is jó, ha készpénzt váltunk az utazás előtt? A válasz egyszerű: feltehetően nem tudjuk elkerülni, hogy készpénzzel fizessünk például a strandon vagy büfében, annál pedig nincs drágább megoldás, ha külföldi ATM-ből veszünk fel pénzt. Ez amellett, hogy drága, meglehetősen veszélyes is lehet.

Csúnyán lehúzhatnak minket

Az első és legfontosabb, amire oda kell figyelni külföldi ATM-es készpénzfelvételkor, az a biztonság. Ha mindenképp szükségünk van készpénzre, válasszunk olyan bankautomatát, ami frekventált helyen van. Például egy belvárosi ATM környékén kevésbé fognak minket kirabolni, mint egy eldugott helyen levő ATM-nél. Ez elsőre paranoidnak tűnhet, de tengerpartokon, üdülőövezetek mellett kihelyezett ATM-eknél, amelyek kevésbé frekventált helyen vannak, bizony előfordulhat, hogy tolvajok leselkednek ránk.

Na félni persze nem érdemes, elővigyázatosnak lenni mindenképp. Magyarországon még nem elterjedt ez a csalási forma, külföldön azonban egyre több helyen találkozhatunk az ATM-es csalókkal. Elsőre senki nem gondolná például, de érdemes ellenőrizni a kártyaolvasó felületet, hiszen könnyen lehet, hogy oda a csalók felhelyeztek egy "álkártyaolvasót", amely egyszerűen leemeli a kártyáról a pénzünket. Az alábbi videóban megtekinthető, hogy is néz ki ez az álkártyaolvasó. A videó Bécsben készült:

Érdemes ellenőriznünk magát az ATM-et is. Ha valamilyen nem odaillő eszközt találunk rajta, esetleg a kártyaolvasótól nem messze a műanyagban találunk egy pici lyukat, legyünk gyanakvóak: előfordulhat, hogy egy miniatúr kamerát helyeztek a gépbe, amellyel könnyűszerrel leolvashatják a PIN-kódunkat. Mindenképpen takarjuk el kezünkkel a felületet, amikor beütjük a PIN-kódot, és ellenőrizzük a pénzkiadó nyílást is - gyakran azt buherálják meg a tolvajok. A csalók kreativitása nem ismer határokat.

Természetesen külföldön is jól jöhet, ha állítunk be vásárlási limitet. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kártyánkat külföldön is letiltathatjuk telefonon vagy mobilapplikáción keresztül. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kártya számát ismerjük, hiszen annak bemondásával tudjuk letiltatni a kártyánkat.

Nem csak biztonságos, drága is

Természetesen a legtöbb esetben szerencsére nem csalással van dolgunk, de sokszor akkor is foghatjuk a fejünket az ATM-es tranzakció után, ha nem vernek át minket. A külföldi készpénzfelvétel ugyanis drága.

Kezdjük ott, hogy a külföldi ATM eleve sarcolni fog minket készpénzfelvételkor. Ritka az az eset, amikor ez az összeg 1000 forint alatt van, de általában egy 5 százalék körüli díjjal számolhatunk, ami tetemes. Mindez sokkal rosszabb lehet, ha olyan ATM-ből veszünk fel pénzt, ami nem egy nagy bankhoz tartozik, hanem kvázi független - ezek jellemzően sokkal durvábban lehúzzák a készpénzfelvevőt.

Ezt még könnyebben kivédhetjük, ha olyan ATM-et választunk, ami egy nagyobb, helyi bankhoz tartozik. Az sem árt, ha tisztában vagyunk az egyes bankok árazásával - ezt az információt az utazás előtti napokban egy pár perces kutatómunkával beszerezhetjük. Lényegesen csökkenthetjük a díjakat, ha a kártyakibocsátó megfelelő külfoldi bank ATM-éből vesszük fel a készpénzt. Figyeljünk azonban arra, hogy nem minden esetben ugyanaz a bank neve. Ha azonban a logó ismerős, akkor eltérő név esetén is feltételezhetjük, hogy egyazon bankról van szó (a teljesség igénye nélkül például a régióban biztosan találunk OTP-s automatát, a CIB az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozik, de UniCredit, Raiffeisen, a KBC-hez tartozó K&H is megtalálható külföldön, akárcsak az Erste, hogy csak párat említsünk. Ismét felhívjuk a figyelmet, a bankok neve nem minden esetben ugyanaz).

Továbbá nagyon ráfázhatunk akkor is, ha az ATM-ben készpénzfelvételkor rossz opciót választunk. Ha bedugjuk forint alapú kártyánkat, a helyi valutát tartalmazó ATM megkérdezi, hogy valutaváltással, vagy anélkül vesszük-e fel a pénzt. A döntés nekünk látszólag értelmetlen, nem mindegy azonban, mire bökünk: a valutaváltással a piaci árfolyamon tudunk valutát szerezni az ATM-ből, valutaváltás nélkül viszont egy kvázi szabadon meghatározott árazású váltást választunk, azaz nagyon csúnyán ráfizethetünk. Ráadásul sok esetben nincs feltüntetve, hogy mennyi ez az árfolyam. Ne bökjünk rá túl gyorsan az egyik opcióra: válasszuk a valutaváltást. Ugyanez igaz a bankkártyás fizetésekre is: egyes külföldi terminálok szintén feldobhatják fizetéskor ezt az opciót.