Történelmi csúcsra tört a Richter a magyar tőzsdén, egyetlen hír adott hatalmas lendületet a részvénynek

Emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 0,51 százalékos erősödéssel 146 907,54 ponton fejezte be a napot. A vezető részvények közül a Richter teljesített különösen jól, amely napközben történelmi csúcsra emelkedett. A gyógyszerpapírnak egy jelentős céláremelés adott lendületet, miközben az OTP egész nap kereste az irányt, a Mol árfolyamát pedig az olajár csökkenése húzta le. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forintot tett ki.

Eseménytelen napot zárt átlagos forgalom mellett hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 751,86 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 907,54 ponton zárt hétfőn. Czibere Ákos elmondta: a hangulat Európában is hasonló volt, mindenhol kivárás jellemezte a befektetőket.

A vezető részvények közül kiemelte, hogy a Richterre érkezett céláremelés: a Jefferies befektetési bank és pénzügyi szolgáltató 14 742 forintról 15 774 forintra emelte a Richter célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. Ez adott lendületet hétfőn a részvénynek, amely napközben történelmi csúcsot is elért 13 860 forinttal, és kiugró forgalmat.

Az OTP egész nap iránykeresésben volt, a Mol árát pedig az olajár csökkenése lehúzta.

A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 52 forinttal, 1,04 százalékkal 4928 forintra csökkent, 4,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 550 forinttal, 1,33 százalékkal 41 850 forintra erősödött, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3010 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,18 százalékkal 13 700 forintra emelkedett, a részvények forgalma 6,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8395,40 ponton zárt hétfőn, ez 74,44 pontos, 0,88 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.