2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az OTP Bank fiókja a magyar zászlóval a Deák Ferenc utcában és a Vörösmarty téren, Budapest belvárosában, az V. kerületben, 2021 áprilisában – Az OTP Bank Csoport Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb független pénzügyi szolgáltatója
Megtakarítás

Bedőlt az OTP egyik külföldi befektetése: egy egész országot rázott meg a bankcsőd

Pénzcentrum
2026. november 3. 16:16 2 perc

Ma, azaz 2026. november 3-án, kedden reggel bedőlt Paraguay legnagyobb pénzintézete, az Ueno bank, miután a helyi jegybank elindította a szanálási eljárást a kritikus szintre süllyedt tőkemegfelelési mutató miatt. A csőd a magyar OTP-t is érinti, amely idén szerzett közel 10 százalékos részesedést a vállalatban, miközben a dél-amerikai ország lakossága sokkos állapotban szembesült azzal, hogy nem fér hozzá a pénzéhez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Paraguayban jelenleg óriási a pánik, az ügyfelek ugyanis nem tudnak készpénzt felvenni. Az Ueno bukása azért is jelent hatalmas megrázkódtatást, mert a bank néhány év alatt kivételes sikertörténetté vált. A 2021-ben online pénzügyi szolgáltatóként indult cég a felnőtt lakosság 60 százalékát tette ügyfelévé. Lényegében ők modernizálták az ország korábban fejletlen, szinte kizárólag készpénzalapú pénzügyi rendszerét azzal, hogy bankautomatákat és POS-terminálokat telepítettek, valamint leegyszerűsítették a számlanyitást. Bár a lakossági betétállománynak csak mintegy 9 százalékát kezelték, a tranzakciók és a mindennapi vásárlások terén egyeduralkodóvá váltak, robbanásszerű növekedésüket pedig a hagyományos Vision Banco 2023-as felvásárlása is segítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 444 szerint magyar OTP idén két lépésben vásárolt részesedést a paraguayi bankban, a döntést pedig elsősorban az Ueno sikeres és rendkívül gyors lakossági terjeszkedése motiválta. Az OTP az eseményekre reagálva hangsúlyozta, hogy csupán pénzügyi befektetőként, irányítási és menedzsmentjogok nélkül volt jelen a dél-amerikai cégben. Kiemelték, hogy a 47 millió dolláros befektetés szorosan illeszkedik a bankcsoport konzervatív kockázatvállalási politikájába. Ez az összeg az OTP több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez mérten elhanyagolható, és az évi 3 milliárd dollárt meghaladó nyereségének is mindössze 1,5 százalékát teszi ki, így a paraguayi csőd pénzügyileg nem rengeti meg a magyar nagybankot.

Kapcsolódó cikkeink:

A korábban rendkívül sikeresnek tűnő pénzintézet bukásának pontos oka egyelőre tisztázatlan, és a jegybanki közlemény sem bocsátkozott részletekbe. A helyi sajtóhírek szerint a bank egészségtelen mértékben hitelezte a tulajdonosi körhöz tartozó vállalatokat, emellett politikai összefonódásokat is sejtenek a háttérben. Az Ueno politikai beágyazottsága mindenesetre vitathatatlan, hiszen a paraguayi jegybank jelenlegi elnöke, Carlos Carvallo korábban az Ueno jogelődjét vezette, a most bedőlt pénzintézetben pedig számos állami szerv is tartotta a pénzét.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #készpénz #jegybank #bank #megtakarítás #csőd #otp #pénzügy #bankok #otp bank
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:34
17:23
17:15
17:04
16:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 3. 17:34 Hatalmas fordulat a piacokon: megütötték az Apple-t, zuhan az olajár, bajba került az OTP paraguayi partnere
november 3. 13:36 Hatalmas pofont kapott a zloty, miközben nagy dobásra készül a magyar piacon a német sztáralapkezelő
november 3. 10:46 Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 3. 16:42
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 2. 12:35
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyh...
Holdblog  |  2026. november 2. 12:00
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézség...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 3.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
2026. november 3.
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
2026. november 3.
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
2 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
3 napja
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
4
2 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
5
2 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 17:34
Hatalmas fordulat a piacokon: megütötték az Apple-t, zuhan az olajár, bajba került az OTP paraguayi partnere
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 16:05
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
Agrárszektor  |  2026. november 3. 16:32
Van bőven ebből a húsból, mégsem esszük: miért nem kell a magyaroknak?