Extra költségek terhelik a lakossági számlákat: így spórolhatsz évi 50 ezer forintot egyetlen döntéssel

Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait. Azonban nem az összes bank, összes csomagja drágult, sőt a kedvező díjazású, akár teljesen ingyenes csomagok listája még szélesebb is, mint tavaly volt. Egy jó döntéssel nem csak a díjemelést úszhatod meg, hanem a teljes számlaköltségedet megspórolhatod.

Június 30-án lejárt a hazai bankok önkéntes díjstopja, ez pedig lehetőséget teremtett a pénzintézetek számára, hogy megemeljék a lakossági bankszámlák díjait a tavalyi infláció mértékével.

Az alábbi pénzintézetek már július elsejétől éltek is ezzel a lehetőséggel:

CIB Bank

Erste Bank

K&H Bank

OTP Bank

Raiffeisen Bank

UniCredit Bank

Az MBH Bank július végén, augusztus elején emeli meg a számlaköltségeket. Míg a MagNet Banknál és a Gránit Banknál nem drágulnak a számlák.

A 2025-ös infláció mértéke 4,4 százalék volt, de az érintett bankok nem egységesen ilyen mértékben emeltek díjat. Az OTP Banknál egy átlagos ügyfél 3,6 százalékos drágulást láthat, melyet egyes új akciók még mérséklehetnek is. Ugyanakkor a CIB Bank és az MBH Bank a tavaly elmaradt díjemelést is bepótolná, így az ott számlát vezetők akár 8,2-8,3 százalékos költségemelkedéssel is szembesülhetnek - írja a Bankmonitor.

Nem minden csomag drágul

Azt látni kell, hogy az egyes bankok csomagjainál nem egységes a díjemelés: a lehetőséggel élő bankoknál sem drágul minden csomag, emelkedik az összes díjtétel.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a kedvező ajánlatok és az átlagos, vagy épp drágább csomagok között még nagyobb lehet a különbség.

Mennyit kell fizetni egy átlagos ügyfélnek a számlája után?

Ezt a Bankmonitor szakértői egy példán keresztül mutatják be. Az érdeklődő a mediánbérnek megfelelő – a KSH adatai alapján ez áprilisban nettó 436 400 forint volt – jövedelemmel rendelkezik, amit az új számlájára kérne.

Mire lenne szüksége a számlatulajnak?

Havonta egy utalása lenne 40 ezer forint összegben.

Havi 4 csoportos beszedési megbízása teljesülne összesen 60 ezer forint összegben

Szüksége lenne egy bankkártyára

Havonta egyszer 100 ezer forintot felvenni egy hazai ATM-ből.

Emellett még vásárolna a kártyájával.

A megbízásokat elektronikus csatornán – netbankon, mobilapplikáción – keresztül adná meg az érdeklődő, illetve kihasználná ezen csomagnál a jogszabályi díjmentes lehetőséget.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezekkel a feltételekkel hat banknál is találni olyan csomagot, ahol az első évben a számlaköltségek összege 0 forint lenne.

A CIB ECO bankszámla teljesen díjmentes lehet a kérdéses ügyfélnek, amennyiben a csomagot a Bankmonitoron keresztül nyitja meg. Fiókba besétálva ilyen ajánlat nem érhető el.

Az Erste Privilégium 2.0 Partner csomagra sem kell semmit fizetnie az érdeklődőnek az első évben, amennyiben a számlát a bank kiemelt partnerén keresztül nyitja meg. Fiókba besétálva ilyen ajánlat nem érhető el.

A Gránit Bank Plusz csomagja is teljesen ingyenes lehet az érdeklődő számára.

Az OTP TOP számlacsomag éves költsége is nulla forint lehet az adott számlahasználati szokások mellett.

A Raiffeisen Prémium Banking csomagja után sem kell az érdeklődőnek az első évben fizetnie.

Az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla csomagja is teljesen ingyenes lehet az ügyfél számára, amennyiben a bank kiemelt partnerén keresztül nyitja meg azt. Fiókba besétálva ilyen ajánlat nem érhető el.

Érdekesség, hogy a díjemelések ellenére is egy évvel ezelőtt még csak négy teljesen ingyenes csomag közül választhatott volna az érdeklődő.

Az egyes bankoknál eltérő feltételeket kell teljesíteni a díjmentességhez – ez jellemzően valamekkora havi jóváírást jelent -, melyet a példában szereplő érdeklődő teljesíteni tud jelenleg.

Azt is fontos tudni, hogy a kedvező díjak egyes bankoknál akciósan, átmeneti időszakra érvényesek, ezt is szem előtt kell tartani a döntés során.

Az éves számlaköltségek, díjak emelkednek számos banknál július elsejétől, emiatt egy átlagos számlatulajdonos többet fog fizetni a bankjának: a Bankmonitor becslése alapján az átlagos éves számlaköltség valahol 40-50 ezer forint körül lehet.

Ugyanakkor a fokozódó verseny miatt egyre több az olyan csomag, amelyek teljes éves költsége 0 forint lehet. Érdemes azonban ezen csomagoknál is megnézi a feltételeket, elvárásokat és ezek ismeretében kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot.

Ami biztos, hogy egy jó döntés ma többet érhet, mint korábban. Hiszen az emelkedő díjak alól csak a szemfüles, körültekintő ügyfelek mentesülhetnek.