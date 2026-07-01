2000 milliárd felett az államháztartási hiány: döbbenetes adatok jöttek, ezt hogy oldják vajon meg?

A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki. Az előző év azonos időszakához képest a deficit 838 milliárd forinttal, azaz GDP-arányosan 3,1 százalékponttal emelkedett, mivel a kiadások növekedése jelentősen meghaladta a bevételek bővülését.

Az év első három hónapjában a kormányzati szektor összesített bevétele 9327 milliárd forintot, kiadása pedig 11 417 milliárd forintot ért el, vagyis a hiány picivel meghaladja a 2000 milliárd forintot - ezt közölte tájákoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az alszektorok szintjén a hiány döntően a központi kormányzatnál keletkezett, amely 2492 milliárd forintos deficittel zárt. Ezt a jelentős hiányt némileg mérsékelte a helyi önkormányzatok 373 milliárd forintos, valamint a társadalombiztosítási alapok 28 milliárd forintos negyedéves többlete.

A 2025-ös bázisidőszakhoz viszonyítva a bevételek 11,5 százalékkal, azaz 960 milliárd forinttal nőttek. A bővüléshez leginkább a társadalombiztosítási hozzájárulások járultak hozzá, amelyek 321 milliárd forinttal emelkedtek. A jövedelemadó-bevételek szintén számottevő, 171 milliárd forintos növekedést mutattak. A termelési adókból 136 milliárd forinttal folyt be több, ami szinte teljes egészében az áfabevételek 133 milliárd forintos gyarapodásának köszönhető, miközben az egyéb bevételek is jelentősen, 331 milliárd forinttal emelkedtek.

A kiadások ugyanakkor a bevételeknél jóval gyorsabb ütemben, 18,7 százalékkal emelkedtek, ami éves szinten 1798 milliárd forintos többletköltést jelentett. A növekedés elsődleges forrását a kifizetett munkavállalói jövedelmek jelentették, amelyek kiugró mértékben, 841 milliárd forinttal, vagyis 38,5 százalékkal nőttek.

Emellett a pénzbeli társadalmi juttatásokra 404 milliárd forinttal, míg a folyó termelőfelhasználásra 151 milliárd forinttal fordított többet a költségvetés. Bár a beruházásokat tükröző bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal visszaesett, a kamatkiadások pedig mindössze 5,9 milliárd forinttal nőttek, az egyéb kormányzati kiadások 530 milliárd forintos megugrása érdemben hozzájárult a magas negyedéves hiány kialakulásához.