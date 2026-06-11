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Zsiday Viktor figyelmeztetett: ekkor jöhet a nagy zuhanás a tőzsdéken, már látszanak az első jelek
Jelentős átrendeződés zajlik a globális tőkepiacokon, amelynek egyik fő mozgatórugója a beruházások és a finanszírozási igények gyors növekedése. Zsiday Viktor szerint a költségvetési hiányok, az AI-infrastruktúra kiépítése és a nagy technológiai vállalatok várható tőzsdei megjelenése egyaránt jelentős mennyiségű tőkét vonhat el a piacokról. A folyamat a likviditás szűkülését és a reálkamatok emelkedését eredményezheti, ami növelheti a részvénypiacok sérülékenységét.
A globális tőkepiacokon zajló jelentős átrendeződés során a költségvetési hiányok finanszírozása, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a technológiai óriáscégek várható tőzsdére lépései egyaránt jelentős forrásokat vonhatnak el a rendszerből. A folyamat a piaci likviditás szűküléséhez és a reálkamatok emelkedéséhez vezethet, ami nyomást helyezhet a részvényekre és más kockázatos eszközökre is – írta Zsiday Viktor befektetési oldalán.
A szakértő szerint a gazdasági folyamatokat alapvetően a megtakarítások és a beruházások egyensúlya határozza meg. Jelenleg az amerikai lakosság megtakarítási rátája rendkívül alacsony, ami egy esetleges gazdasági lassulás esetén komoly kockázatot jelenthet. Ha a munkaerőpiac gyengülni kezd, vagy emelkedik a munkanélküliség, a háztartások gyorsan visszafoghatják fogyasztásukat és növelhetik megtakarításaikat, ami tovább mélyítheti a gazdasági visszaesést.
Európában ugyanakkor eltérő a helyzet. Zsiday szerint a lakossági megtakarítások szintje a megszokottnál magasabb, így a fogyasztói bizalom javulása esetén a felhalmozott pénzügyi tartalékok jelentős része visszakerülhet a gazdaságba, ami élénkítheti a növekedést.
A befektetési szakember úgy látja, hogy a tőkepiacok stabilitását jelenleg leginkább a hirtelen megnövekedett beruházási igény veszélyezteti. Az elmúlt évek magas költségvetési hiányai már önmagukban is jelentős mennyiségű megtakarítást szívtak fel, ehhez pedig most két új, rendkívül tőkeigényes folyamat társul.
Az egyik ilyen tényező a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok építési hulláma. A technológiai szektorban látványos szemléletváltás figyelhető meg: a korábban saját részvényeiket visszavásárló vállalatok ma már egyre inkább forrásbevonásra törekednek. Zsiday példaként említi az Alphabetet, amely új részvények kibocsátásával teremtene forrást, miközben az Oracle olyan volumenű beruházásokat hajt végre, hogy az már a kötvénypiacon is érezteti hatását. A szakértő szerint ez a beruházási hullám jelentős mennyiségű likviditást vonhat el a piacokról.
A másik fontos tényezőt a jelenleg még zártkörűen működő technológiai vállalatok várható tőzsdére lépése jelentheti. A SpaceX, az Anthropic vagy az OpenAI esetleges nyilvános részvénykibocsátásai már önmagukban is jelentős forrásokat igényelnének, de a még nagyobb hatást az válthatja ki, amikor a korai befektetők elkezdik értékesíteni részesedéseiket a nyílt piacon. Ha ez széles körben megtörténik, az akár ezermilliárd dolláros nagyságrendű friss tőkét is felszívhat a rendszerből.
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Zsiday Viktor szerint ezt a rendkívüli globális tőkeigényt csak magasabb reálkamatok mellett lehet finanszírozni. A magasabb hozamok ösztönözhetik a megtakarításokat, ugyanakkor a tőkepiacokról fokozatosan eltűnhet a korábban bőséges likviditás.
A folyamat első jelei már most is érzékelhetők azoknál az eszközöknél, amelyek árfolyamát nagyrészt a likviditás bősége támogatta. A szakértő szerint egyes nemesfémek és kriptovaluták teljesítménye is erre utalhat.
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