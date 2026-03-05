A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Őrületes roham indult ezért a befektetésért Magyarországon: akkora volt a kereslet, hogy azonnal lépni kellett
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az intézmény eredetileg mindhárom futamidőnél 20–20 milliárd forintnyi államkötvényt hirdetett meg. A 10 éves papírok esetében azonban a nagy érdeklődés miatt megemelte az elfogadott mennyiséget.
A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 35,7 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyek közül az ÁKK 20 milliárd forintnyit fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,24 százalék lett, ami 20 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult szintnél. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,22 százalék volt ennél a futamidőnél.
Az 5 éves kötvényeknél 44,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, ebből szintén 20 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az átlaghozam 6,30 százalékon alakult, ami 16 bázisponttal haladta meg az előző aukció szintjét. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,28 százalék volt.
A 10 éves kötvények iránt kiemelkedő kereslet mutatkozott: az elsődleges forgalmazók 127,5 milliárd forint értékben tettek ajánlatot. Az ÁKK végül megemelt mennyiséggel, 40 milliárd forint értékben értékesített ebből a futamidőből. Az aukciós átlaghozam 6,67 százalék lett, ami 21 bázisponttal magasabb az előző aukciónál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,62 százalék volt a 10 éves kötvényeknél.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
A közjegyzői tapasztalatok szerint ez térségenként eltérően alakul, miközben egyre többen döntenek úgy, hogy végrendeletben rendezik vagyonuk sorsát.
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
