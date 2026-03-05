2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Megtakarítás

Őrületes roham indult ezért a befektetésért Magyarországon: akkora volt a kereslet, hogy azonnal lépni kellett

Pénzcentrum
2026. március 5. 20:01

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.

Az intézmény eredetileg mindhárom futamidőnél 20–20 milliárd forintnyi államkötvényt hirdetett meg. A 10 éves papírok esetében azonban a nagy érdeklődés miatt megemelte az elfogadott mennyiséget.

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 35,7 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyek közül az ÁKK 20 milliárd forintnyit fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,24 százalék lett, ami 20 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult szintnél. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,22 százalék volt ennél a futamidőnél.

Az 5 éves kötvényeknél 44,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, ebből szintén 20 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az átlaghozam 6,30 százalékon alakult, ami 16 bázisponttal haladta meg az előző aukció szintjét. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,28 százalék volt.

A 10 éves kötvények iránt kiemelkedő kereslet mutatkozott: az elsődleges forgalmazók 127,5 milliárd forint értékben tettek ajánlatot. Az ÁKK végül megemelt mennyiséggel, 40 milliárd forint értékben értékesített ebből a futamidőből. Az aukciós átlaghozam 6,67 százalék lett, ami 21 bázisponttal magasabb az előző aukciónál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,62 százalék volt a 10 éves kötvényeknél.

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #állampapír #államadósság #aukció #gazdaság #ákk #pénzügy #hozam #államháztartás #állampapír hozamok

0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
