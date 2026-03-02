Durva zuhanás a magyar tőzsdén: brutálisan megütötték az OTP-t

Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén. A kockázatkerülő befektetői hangulat miatt a BUX index a nyitást követő percekben közel 5 százalékot zuhant, amivel a legrosszabbul teljesítő európai mutatók közé került.

A hazai piac mélyrepülését elsősorban az OTP vezette, a bankpapír árfolyama a nyitást követően azonnal 6,70 százalékot zuhant. Bár az árfolyam később némileg korrigált, a kereskedést továbbra is jelentős volatilitás és 3-4 százalékos mínusz jellemezte. Az eladói nyomás nem kímélte a többi blue chipet sem: a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 2 százalék feletti csökkenést mutatott a nyitás után.

Különösen figyelemre méltó a Mol gyengülése, hiszen az európai olajipari vállalatok részvényei az emelkedő olajárak miatt jellemzően drágultak a reggeli kereskedésben. A magyar olajcég árfolyamesése így egyértelműen azt jelzi, hogy nem szektorális problémáról van szó: sokkal inkább egy általános, a teljes magyar részvénypiacot sújtó eladási hullám bontakozott ki.

A negatív hangulat a kisebb kapitalizációjú papírokat is elérte: a 4iG árfolyama több mint 6 százalékkal, míg az Opus és a Rába jegyzése 5 százalékot meghaladó mértékben esett vissza.