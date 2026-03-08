A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet.
Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében
Mint arról mi is beszámoltunk, pénzmosás gyanúja miatt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy Ausztriából érkező, mintegy 82 millió dollár értékű készpénzt és aranyat szállító ukrán járművet. Az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek azonban visszautasítják a magyar hatóságok vádjait. Állításuk szerint ugyanis egy teljesen megszokott, hivatalosan is bejelentett banki tranzakcióról van szó.
A rakománnyal együtt lefoglalt pénzszállító furgon ügyében a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. Őket később kiutasították az országból, a NAV pedig nyomozást indított az esetben.
Az ukrán Oscsadbank határozottan elutasította a pénzmosásról szóló feltételezéseket, és rutinszerű eljárásnak nevezte a szállítmányozást. Tájékoztatásuk szerint az orosz invázió kezdete óta kénytelenek szárazföldi úton bevinni a valutatartalékokat és a nemesfémeket Ukrajnába, ami heti rendszerességgel történik. A lefoglalt járművek a GPS-adatok alapján jelenleg Budapest belvárosában, egy rendvédelmi épület közelében parkolnak.
A források szerint az értékeket a bécsi Raiffeisen Bank International (RBI) megállapodása alapján, az előírásoknak megfelelően bejelentve szállították. Bár az osztrák pénzintézet banktitokra hivatkozva a konkrét szállítmány tényét nem erősítette meg, szóvivőjük egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy évek óta folytatnak nemzetközi készpénzkereskedelmet, szorosan együttműködve a jegybankokkal és a biztonsági hatóságokkal. Hozzátették: folyamatos kapcsolatban állnak a felügyeleti szervekkel. Őket részletesen tájékoztatják a forgalmukról, valamint a tranzakciókban érintett országokról.
Gerhard Bösch, egy ukrán magánbank korábbi vezérigazgatója a helyzet kapcsán elmondta, hogy az RBI hagyományosan Kelet-Európa vezető készpénzimportőre és -exportőre. Kiemelte, hogy Magyarország ebben a folyamatban csupán megszokott tranzitországként funkcionál. Éppen ezért nevetségesnek tartja a teljesen normális banki ügymenetet érintő magyar pénzmosási vádakat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Őrületes roham indult ezért a befektetésért Magyarországon: akkora volt a kereslet, hogy azonnal lépni kellett
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
A közjegyzői tapasztalatok szerint ez térségenként eltérően alakul, miközben egyre többen döntenek úgy, hogy végrendeletben rendezik vagyonuk sorsát.
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.