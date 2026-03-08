2026. március 8. vasárnap Zoltán
Rendőrségi autóstobozok a Parlament előtt
Megtakarítás

Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében

Pénzcentrum
2026. március 8. 10:30

Mint arról mi is beszámoltunk, pénzmosás gyanúja miatt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy Ausztriából érkező, mintegy 82 millió dollár értékű készpénzt és aranyat szállító ukrán járművet. Az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek azonban visszautasítják a magyar hatóságok vádjait. Állításuk szerint ugyanis egy teljesen megszokott, hivatalosan is bejelentett banki tranzakcióról van szó.

A rakománnyal együtt lefoglalt pénzszállító furgon ügyében a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. Őket később kiutasították az országból, a NAV pedig nyomozást indított az esetben.

Az ukrán Oscsadbank határozottan elutasította a pénzmosásról szóló feltételezéseket, és rutinszerű eljárásnak nevezte a szállítmányozást. Tájékoztatásuk szerint az orosz invázió kezdete óta kénytelenek szárazföldi úton bevinni a valutatartalékokat és a nemesfémeket Ukrajnába, ami heti rendszerességgel történik. A lefoglalt járművek a GPS-adatok alapján jelenleg Budapest belvárosában, egy rendvédelmi épület közelében parkolnak.

A források szerint az értékeket a bécsi Raiffeisen Bank International (RBI) megállapodása alapján, az előírásoknak megfelelően bejelentve szállították. Bár az osztrák pénzintézet banktitokra hivatkozva a konkrét szállítmány tényét nem erősítette meg, szóvivőjük egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy évek óta folytatnak nemzetközi készpénzkereskedelmet, szorosan együttműködve a jegybankokkal és a biztonsági hatóságokkal. Hozzátették: folyamatos kapcsolatban állnak a felügyeleti szervekkel. Őket részletesen tájékoztatják a forgalmukról, valamint a tranzakciókban érintett országokról.

Gerhard Bösch, egy ukrán magánbank korábbi vezérigazgatója a helyzet kapcsán elmondta, hogy az RBI hagyományosan Kelet-Európa vezető készpénzimportőre és -exportőre. Kiemelte, hogy Magyarország ebben a folyamatban csupán megszokott tranzitországként funkcionál. Éppen ezért nevetségesnek tartja a teljesen normális banki ügymenetet érintő magyar pénzmosási vádakat.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
