Riasztást adtak ki az elemzők: komoly esés előtt állhatnak a részvénypiacok

A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége, mivel a magas értékeltségek, geopolitikai feszültségek és a kilenc hónapja tartó töretlen emelkedés kockázatokat rejt.
Az MSCI All Country World Index 2025-ben 20,6 százalékkal emelkedett és januárban történelmi csúcsot ért el. Timothy Moe, a Goldman Sachs ázsiai–csendes-óceáni részvénystratégája szerint azonban aggasztó, hogy a piacok már kilenc hónapja nem éltek át legalább 10 százalékos korrekciót, ami a múltbeli tapasztalatok alapján nyolc-kilenc havonta szokott bekövetkezni.
A befektetők eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat, beleértve a Grönland körüli feszültségeket és Donald Trump vámpolitikáját. Utóbbi kapcsán elterjedt az úgynevezett "TACO-trade" elmélet, miszerint Trump agresszív retorikáját végül mindig kompromisszum követi - tudósított a Portfolio.
Moe szemléletes hasonlata szerint a helyzet olyan, mint egy kémiai kísérlet:
Cseppenként adagoljuk az oldatot, eleinte semmi nem történik, aztán egyetlen csepp hatására hirtelen megváltozik a színe. A piacok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a geopolitikai kockázatokat, egészen addig, amíg azok valóban számítani nem kezdenek.
Kevin Gordon, a Schwab Center for Financial Research makroelemzési vezetője szerint a feszített értékeltségek és túlfűtött befektetői hangulat miatt egy esetleges visszaesés súlyosabb lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az optimizmus önmagában ritkán okoz összeomlást – ehhez általában valamilyen negatív esemény szükséges.
Miroszlav Aradszki, a BCA Research munkatársa a TACO-trade paradoxonára hívta fel a figyelmet: a piaci fegyelem hiánya épp több mozgásteret ad Trumpnak potenciálisan destabilizáló intézkedésekhez, ami azt eredményezheti, hogy "amikor jön a következő válság, az nagyobb lehet, mint az előző".
Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint a piacok a ciklus végi viselkedés klasszikus jeleit mutatják: az erős vállalati eredmények nem vezetnek tartós árfolyam-emelkedéshez, és a legnagyobb technológiai vállalatok dominálnak. A Nasdaq 100 októberben érte el utoljára csúcsát, és Woods szerint ez lehet az első nagyobb index, amely korrekción esik át.
Gordon külön kockázati tényezőként említette a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz fenntarthatóságát, mivel a befektetők egyre szkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy a technológiai óriások hatalmas beruházásai valóban jelentős profitot fognak-e termelni. "Ez nem fog örökké így tartani" – figyelmeztetett.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
