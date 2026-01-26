2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Digital generated image of a futuristic financial dashboard with holographic displays of various stock market graphs and data visualizations. The scene includes detailed graphs with line and bar charts, real-time data feeds, and transp
Megtakarítás

Riasztást adtak ki az elemzők: komoly esés előtt állhatnak a részvénypiacok

Pénzcentrum
2026. január 26. 14:01

A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége, mivel a magas értékeltségek, geopolitikai feszültségek és a kilenc hónapja tartó töretlen emelkedés kockázatokat rejt.

Az MSCI All Country World Index 2025-ben 20,6 százalékkal emelkedett és januárban történelmi csúcsot ért el. Timothy Moe, a Goldman Sachs ázsiai–csendes-óceáni részvénystratégája szerint azonban aggasztó, hogy a piacok már kilenc hónapja nem éltek át legalább 10 százalékos korrekciót, ami a múltbeli tapasztalatok alapján nyolc-kilenc havonta szokott bekövetkezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befektetők eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat, beleértve a Grönland körüli feszültségeket és Donald Trump vámpolitikáját. Utóbbi kapcsán elterjedt az úgynevezett "TACO-trade" elmélet, miszerint Trump agresszív retorikáját végül mindig kompromisszum követi - tudósított a Portfolio.

Moe szemléletes hasonlata szerint a helyzet olyan, mint egy kémiai kísérlet: 

Cseppenként adagoljuk az oldatot, eleinte semmi nem történik, aztán egyetlen csepp hatására hirtelen megváltozik a színe. A piacok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a geopolitikai kockázatokat, egészen addig, amíg azok valóban számítani nem kezdenek.

Kevin Gordon, a Schwab Center for Financial Research makroelemzési vezetője szerint a feszített értékeltségek és túlfűtött befektetői hangulat miatt egy esetleges visszaesés súlyosabb lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az optimizmus önmagában ritkán okoz összeomlást – ehhez általában valamilyen negatív esemény szükséges.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Miroszlav Aradszki, a BCA Research munkatársa a TACO-trade paradoxonára hívta fel a figyelmet: a piaci fegyelem hiánya épp több mozgásteret ad Trumpnak potenciálisan destabilizáló intézkedésekhez, ami azt eredményezheti, hogy "amikor jön a következő válság, az nagyobb lehet, mint az előző".

Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint a piacok a ciklus végi viselkedés klasszikus jeleit mutatják: az erős vállalati eredmények nem vezetnek tartós árfolyam-emelkedéshez, és a legnagyobb technológiai vállalatok dominálnak. A Nasdaq 100 októberben érte el utoljára csúcsát, és Woods szerint ez lehet az első nagyobb index, amely korrekción esik át.

Gordon külön kockázati tényezőként említette a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz fenntarthatóságát, mivel a befektetők egyre szkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy a technológiai óriások hatalmas beruházásai valóban jelentős profitot fognak-e termelni. "Ez nem fog örökké így tartani" – figyelmeztetett.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #tőzsde #donald trump #világgazdaság #részvények #részvénypiac #mesterséges intelligencia #befektetők #részvényindex #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:16
15:01
14:43
14:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 26. 10:15
Megjelent a Cégközlönyben: lefoglalták az RTL Magyarország egyik kulcscégének üzletrészét
Már a Cégközlönyben is közzétették az RTL Magyarország egyik kulcscégének, az RTL Services Kft.-nek...
Holdblog  |  2026. január 26. 09:23
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem létezte...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
iO Charts  |  2026. január 24. 15:31
Mi az a web3 pénztárca? Útmutató kezdőknek
A Web3 pénztárca a digitális útleveled a blockchainhez, amely lehetővé teszi, hogy decentralizált al...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
3
2 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
2 hete
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
3 hete
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Agrárszektor  |  2026. január 26. 14:31
Tilalom lépett életbe: rengeteg magyart érinthet a korlátozás