Riasztást adtak ki az elemzők: komoly esés előtt állhatnak a részvénypiacok

A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége, mivel a magas értékeltségek, geopolitikai feszültségek és a kilenc hónapja tartó töretlen emelkedés kockázatokat rejt.

Az MSCI All Country World Index 2025-ben 20,6 százalékkal emelkedett és januárban történelmi csúcsot ért el. Timothy Moe, a Goldman Sachs ázsiai–csendes-óceáni részvénystratégája szerint azonban aggasztó, hogy a piacok már kilenc hónapja nem éltek át legalább 10 százalékos korrekciót, ami a múltbeli tapasztalatok alapján nyolc-kilenc havonta szokott bekövetkezni.

A befektetők eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat, beleértve a Grönland körüli feszültségeket és Donald Trump vámpolitikáját. Utóbbi kapcsán elterjedt az úgynevezett "TACO-trade" elmélet, miszerint Trump agresszív retorikáját végül mindig kompromisszum követi - tudósított a Portfolio.

Moe szemléletes hasonlata szerint a helyzet olyan, mint egy kémiai kísérlet:

Cseppenként adagoljuk az oldatot, eleinte semmi nem történik, aztán egyetlen csepp hatására hirtelen megváltozik a színe. A piacok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a geopolitikai kockázatokat, egészen addig, amíg azok valóban számítani nem kezdenek.

Kevin Gordon, a Schwab Center for Financial Research makroelemzési vezetője szerint a feszített értékeltségek és túlfűtött befektetői hangulat miatt egy esetleges visszaesés súlyosabb lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az optimizmus önmagában ritkán okoz összeomlást – ehhez általában valamilyen negatív esemény szükséges.

Miroszlav Aradszki, a BCA Research munkatársa a TACO-trade paradoxonára hívta fel a figyelmet: a piaci fegyelem hiánya épp több mozgásteret ad Trumpnak potenciálisan destabilizáló intézkedésekhez, ami azt eredményezheti, hogy "amikor jön a következő válság, az nagyobb lehet, mint az előző".

Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint a piacok a ciklus végi viselkedés klasszikus jeleit mutatják: az erős vállalati eredmények nem vezetnek tartós árfolyam-emelkedéshez, és a legnagyobb technológiai vállalatok dominálnak. A Nasdaq 100 októberben érte el utoljára csúcsát, és Woods szerint ez lehet az első nagyobb index, amely korrekción esik át.

Gordon külön kockázati tényezőként említette a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz fenntarthatóságát, mivel a befektetők egyre szkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy a technológiai óriások hatalmas beruházásai valóban jelentős profitot fognak-e termelni. "Ez nem fog örökké így tartani" – figyelmeztetett.