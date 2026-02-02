2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Történelmi vágta után sosem látott zuhanás: padlóra került az arany és az ezüst
Megtakarítás

Történelmi vágta után sosem látott zuhanás: padlóra került az arany és az ezüst

Pénzcentrum
2026. február 2. 09:40

A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás: az arany és az ezüst jegyzése hétfőn is jelentősen csökkent. A befektetők által menedékeszközként számon tartott fémek árfolyamát elsősorban az új amerikai jegybankelnök személyével kapcsolatos piaci várakozások alakítják.

A nemzetközi piacokon az azonnali szállításra vonatkozó aranyár hétfőn mintegy 6 százalékkal esett, unciánként 4538 dollárig. Ez a gyengülés a pénteki, közel 10 százalékos árzuhanást követte, amikor a jegyzés a korábbi történelmi csúcsról fordult lefelé - számolt be a Telex.

Hasonló tendencia látható az ezüst piacán is. A fehér nemesfém jegyzése a pénteki, 30 százalékos áresés után – amely 1980 márciusa óta a legdrasztikusabb egynapos zuhanás volt – hétfőn az amerikai piacnyitás előtt további 12 százalékkal gyengült, így az unciánkénti ár alig haladta meg a 74 dollárt.

Az árfolyamok meredek csökkenésének hátterében Donald Trump bejelentése áll, miszerint Kevin Warsh-t nevezi ki az amerikai jegybank élére. Az új Fed-elnök májusban veszi át Jerome Powell pozícióját.

A pénzpiacok összességében kedvezően fogadták a személyi döntést. A befektetők monetáris lazításra számítanak Warsh irányítása alatt, ami javíthatja a vállalati szektor jövedelmezőségét. Emellett a piaci szereplők olyan független szakembernek tartják az új elnököt, aki várakozásaik szerint nem a politikai elvárásoknak próbál majd megfelelni.

A Warsh kinevezéséhez fűzött optimista várakozások csökkentették a biztonságos befektetési eszközök iránti keresletet. További nyomást gyakorol a nemesfémek árfolyamára a dollár erősödése is, amely szintén az elnöki bejelentés hatására következett be.

A Bloomberg által idézett piacelemzők szerint a kínai befektetők spekulatív tevékenysége jelentős szerepet játszott mind a korábbi rendkívüli áremelkedésben, mind a mostani korrekcióban. A szakértők úgy látják, nagymértékben az ázsiai ország keresletétől függ, hogy hol és mikor áll meg a pénteken elkezdődött negatív árfolyammozgás.

Az elmúlt napok jelentős árcsökkenése ellenére a nemesfémek éves teljesítménye továbbra is pozitív. Az ezüst árfolyama 16 százalékkal haladja meg az év eleji szintet, míg az arany 8 százalékos pluszban áll januárhoz képest. Mindkét nemesfém rekordévet zárt 2024-ben: az arany 65, az ezüst pedig 145 százalékos áremelkedést ért el.

A piaci elemzők véleménye szerint a mostani, a vártnál gyorsabb korrekció nem ad okot aggodalomra az aranybefektetők számára. A szakértők többsége az év hátralévő részében fokozatos áremelkedést valószínűsít, amelyet a jegybanki aranyvásárlások folytatódása és a geopolitikai feszültségek tartós fennmaradása támogathat.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #arany #megtakarítás #dollár #donald trump #kína #befektetők #piacok #fed #ezüst #árfolyamok

