2026. január 30. péntek
2 °C Budapest
Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén.
Megtakarítás

Megszólalt az OTP, egyre több magyar mozgatja már így a pénzét: mire jöttek rá?

Pénzcentrum
2026. január 30. 15:23

Az OTP Bank 2025 októberében indította el a Pénzkérés simán funkciót, amely NFC- és QR-kód segítségével teszi lehetővé a lakossági ügyfelek számára a pénzkérést. A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.

Az OTP Bank 2025 októberében vezette be a qvik-szabványra épülő, NFC- és QR-kódos pénzkérési funkciót lakossági ügyfelei számára. A bank adatai szerint a szolgáltatással eddig több mint 25 milliárd forint értékben indítottak sikeres pénzkéréseket, elsősorban kisebb összegű, mindennapi elszámolásokhoz. A funkció használata különösen a 16–30 éves korosztályban elterjedt.

A pénzkérést kizárólag OTP Banki ügyfél kezdeményezheti, a teljesítés azonban bármely hazai bank mobilalkalmazásán keresztül lehetséges, díjmentesen. A megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók számlaszám vagy kedvezményezett adatainak megadása nélkül kérjenek pénzt egymástól.

A bank közlése szerint a bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen több mint 600 ezer sikeres pénzkérést. Ezek együttes értéke meghaladta a 25 milliárd forintot. A tranzakciók többsége 50 ezer forint alatti összegekre vonatkozik, leggyakrabban 5–10 ezer, illetve 20 ezer forintos tételek fordulnak elő.

A használati adatok alapján a szolgáltatást elsősorban közös kiadások elszámolására alkalmazzák, például étkezések, utazások, vásárlások vagy üzemanyagköltségek megosztására. A nemek szerinti megoszlás kiegyenlített, ami szélesebb körű használatra utal.

A rendszer az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó qvik-megoldásra épül. A pénzkérés NFC- vagy QR-kód segítségével indítható, és a fizető fél mobilbanki alkalmazásában jelenik meg, banktól függetlenül.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#pénz #mobilbank #fizetés #bank #internetbank #megtakarítás #otp #átutalás #alkalmazás #otp bank #lakossági pénzügyek #qvik

