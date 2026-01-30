Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Megszólalt az OTP, egyre több magyar mozgatja már így a pénzét: mire jöttek rá?
Az OTP Bank 2025 októberében indította el a Pénzkérés simán funkciót, amely NFC- és QR-kód segítségével teszi lehetővé a lakossági ügyfelek számára a pénzkérést. A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.
Az OTP Bank 2025 októberében vezette be a qvik-szabványra épülő, NFC- és QR-kódos pénzkérési funkciót lakossági ügyfelei számára. A bank adatai szerint a szolgáltatással eddig több mint 25 milliárd forint értékben indítottak sikeres pénzkéréseket, elsősorban kisebb összegű, mindennapi elszámolásokhoz. A funkció használata különösen a 16–30 éves korosztályban elterjedt.
A pénzkérést kizárólag OTP Banki ügyfél kezdeményezheti, a teljesítés azonban bármely hazai bank mobilalkalmazásán keresztül lehetséges, díjmentesen. A megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók számlaszám vagy kedvezményezett adatainak megadása nélkül kérjenek pénzt egymástól.
A bank közlése szerint a bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen több mint 600 ezer sikeres pénzkérést. Ezek együttes értéke meghaladta a 25 milliárd forintot. A tranzakciók többsége 50 ezer forint alatti összegekre vonatkozik, leggyakrabban 5–10 ezer, illetve 20 ezer forintos tételek fordulnak elő.
A használati adatok alapján a szolgáltatást elsősorban közös kiadások elszámolására alkalmazzák, például étkezések, utazások, vásárlások vagy üzemanyagköltségek megosztására. A nemek szerinti megoszlás kiegyenlített, ami szélesebb körű használatra utal.
A rendszer az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó qvik-megoldásra épül. A pénzkérés NFC- vagy QR-kód segítségével indítható, és a fizető fél mobilbanki alkalmazásában jelenik meg, banktól függetlenül.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
