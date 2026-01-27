A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
Elképesztő mennyiségű pénz áramlott az állampapírokba: erre fogadtak most a legélelmesebb magyarok
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba, ami kilenc százalékkal haladja meg az egy héttel korábbi forgalmat az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint.
A befektetők az év negyedik hetében összesen 78,2 milliárd forint értékben vásároltak magyar lakossági állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján. Ez kilenc százalékkal magasabb forgalmat jelent az előző héthez képest - írja a Portfolio.
A piacon egyértelműen a fix kamatozású állampapírok dominálnak. A legkeresettebb termék a Fix Magyar Állampapír volt 44,18 milliárd forintos értékesítéssel. Ezt követte a Magyar Állampapír Plusz 16,94 milliárd forintos forgalommal. A Kincstári Takarékjegy is tartja a pozícióját, nagyjából 14 milliárd forintnyi tőke áramlott ebbe a konstrukcióba.
A változó kamatozású állampapírok – a Bónusz Magyar Állampapír, a nyomdai MÁP Plusz és a Prémium Magyar Állampapír – iránt jóval szerényebb a kereslet. Ezekből együttvéve is mindössze 3,4 milliárd forint értékben vásároltak a negyedik héten.
Az értékesítési adatok értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy tavaly óta a forgalmazók – vagyis a bankok és a brókercégek – is vásárolhatnak az elsődleges piacon. Ezt azzal a céllal teszik, hogy később továbbértékesítsék a papírokat a lakossági ügyfeleknek.
Az év első négy hetében összesen 312 milliárd forint áramlott a lakossági állampapírokba. Ennek több mint háromnegyedét a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz adta. Az Államadósság Kezelő Központ stratégiája láthatóan működik: a lakossági portfólión belül egyre nagyobb súlyt képviselnek a fix kamatozású konstrukciók.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.

