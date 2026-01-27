2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Megtakarítás

Elképesztő mennyiségű pénz áramlott az állampapírokba: erre fogadtak most a legélelmesebb magyarok

Pénzcentrum
2026. január 27. 20:01

Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba, ami kilenc százalékkal haladja meg az egy héttel korábbi forgalmat az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint.

A befektetők az év negyedik hetében összesen 78,2 milliárd forint értékben vásároltak magyar lakossági állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján. Ez kilenc százalékkal magasabb forgalmat jelent az előző héthez képest - írja a Portfolio.

A piacon egyértelműen a fix kamatozású állampapírok dominálnak. A legkeresettebb termék a Fix Magyar Állampapír volt 44,18 milliárd forintos értékesítéssel. Ezt követte a Magyar Állampapír Plusz 16,94 milliárd forintos forgalommal. A Kincstári Takarékjegy is tartja a pozícióját, nagyjából 14 milliárd forintnyi tőke áramlott ebbe a konstrukcióba.

A változó kamatozású állampapírok – a Bónusz Magyar Állampapír, a nyomdai MÁP Plusz és a Prémium Magyar Állampapír – iránt jóval szerényebb a kereslet. Ezekből együttvéve is mindössze 3,4 milliárd forint értékben vásároltak a negyedik héten.

Az értékesítési adatok értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy tavaly óta a forgalmazók – vagyis a bankok és a brókercégek – is vásárolhatnak az elsődleges piacon. Ezt azzal a céllal teszik, hogy később továbbértékesítsék a papírokat a lakossági ügyfeleknek.

Az év első négy hetében összesen 312 milliárd forint áramlott a lakossági állampapírokba. Ennek több mint háromnegyedét a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz adta. Az Államadósság Kezelő Központ stratégiája láthatóan működik: a lakossági portfólión belül egyre nagyobb súlyt képviselnek a fix kamatozású konstrukciók.
Címlapkép: Getty Images
