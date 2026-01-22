A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
Hozamcsökkenés mellett adtak el államkötvényt: mégis, mi folyik a magyar papírok körül?
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt. Az elsődleges forgalmazók mindhárom lejárat iránt jelentős érdeklődést mutattak.
Az aukción az ÁKK összesen 70 milliárd forint értékű államkötvény eladását célozta: 20 milliárd forint értékben hároméves, 25-25 milliárd forint értékben pedig öt- és tízéves futamidejű papírokat kínált. A ténylegesen elfogadott mennyiség ugyanakkor a középtávú és a hosszú lejáratok esetében meghaladta az eredeti tervet.
A legrövidebb, hároméves futamidejű papírokra az elsődleges forgalmazók összesen 42,9 milliárd forintnyi ajánlatot tettek. Az adósságkezelő ebből a tervezett 20 milliárd forintot fogadta el. Az átlaghozam 6,14 százalék lett, ami egy bázisponttal alacsonyabb a korábbi aukción kialakult szintnél, és kedvezőbb a szerdai, 6,17 százalékos másodpiaci referenciahozamnál is.
Az ötéves kötvények iránt kiugróan erős volt a kereslet: 103,3 milliárd forint értékű ajánlat érkezett. Az ÁKK végül a tervezettnél jóval nagyobb, 50 milliárd forintos mennyiséget értékesített. Az átlaghozam 6,32 százalékon stagnált az előző aukcióhoz képest, ugyanakkor ez az érték is a szerdai, 6,37 százalékos másodpiaci referenciaszint alatt maradt.
A tízéves lejáratú állampapírok esetében szintén megemelt kibocsátásra került sor. A beérkezett 85,8 milliárd forintnyi ajánlatból 40 milliárd forint értékben fogadott el az adósságkezelő. A kialakult 6,66 százalékos átlaghozam két bázisponttal alacsonyabb a megelőző aukción látott szintnél, és kedvezőbb a szerdai, 6,73 százalékos másodpiaci referenciahozamnál.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az eredmények alapján a magyar állampapírok iránt továbbra is erős a kereslet, különösen a közép- és hosszú lejáratú szegmensben. Az ÁKK a kedvező piaci környezetet kihasználva a tervezettnél nagyobb volumenű finanszírozást tudott bevonni ezekben a futamidőkben.
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves...
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi...