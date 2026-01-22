2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári
Megtakarítás

Hozamcsökkenés mellett adtak el államkötvényt: mégis, mi folyik a magyar papírok körül?

MTI
2026. január 22. 17:33

Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt. Az elsődleges forgalmazók mindhárom lejárat iránt jelentős érdeklődést mutattak.

Az aukción az ÁKK összesen 70 milliárd forint értékű államkötvény eladását célozta: 20 milliárd forint értékben hároméves, 25-25 milliárd forint értékben pedig öt- és tízéves futamidejű papírokat kínált. A ténylegesen elfogadott mennyiség ugyanakkor a középtávú és a hosszú lejáratok esetében meghaladta az eredeti tervet.

A legrövidebb, hároméves futamidejű papírokra az elsődleges forgalmazók összesen 42,9 milliárd forintnyi ajánlatot tettek. Az adósságkezelő ebből a tervezett 20 milliárd forintot fogadta el. Az átlaghozam 6,14 százalék lett, ami egy bázisponttal alacsonyabb a korábbi aukción kialakult szintnél, és kedvezőbb a szerdai, 6,17 százalékos másodpiaci referenciahozamnál is.

Az ötéves kötvények iránt kiugróan erős volt a kereslet: 103,3 milliárd forint értékű ajánlat érkezett. Az ÁKK végül a tervezettnél jóval nagyobb, 50 milliárd forintos mennyiséget értékesített. Az átlaghozam 6,32 százalékon stagnált az előző aukcióhoz képest, ugyanakkor ez az érték is a szerdai, 6,37 százalékos másodpiaci referenciaszint alatt maradt.

A tízéves lejáratú állampapírok esetében szintén megemelt kibocsátásra került sor. A beérkezett 85,8 milliárd forintnyi ajánlatból 40 milliárd forint értékben fogadott el az adósságkezelő. A kialakult 6,66 százalékos átlaghozam két bázisponttal alacsonyabb a megelőző aukción látott szintnél, és kedvezőbb a szerdai, 6,73 százalékos másodpiaci referenciahozamnál.

Az eredmények alapján a magyar állampapírok iránt továbbra is erős a kereslet, különösen a közép- és hosszú lejáratú szegmensben. Az ÁKK a kedvező piaci környezetet kihasználva a tervezettnél nagyobb volumenű finanszírozást tudott bevonni ezekben a futamidőkben.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
