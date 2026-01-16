2026. január 16. péntek Gusztáv
Négy öntött ezüst sávok a háttérben a textúra durva szövet. feinsilber finom ezüst.
Megtakarítás

Felrobbant az ezüstpiac: elképesztő drágulás és egyre súlyosabb készlethiány van Európában

Pénzcentrum
2026. január 16. 08:58

Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam, miközben a kereslet és a készlethiány kettős szorítása határozza meg a szektort. Ezzel párhuzamosan a magyar nemesfémpiac szabályozási reformokra készül, amelyek a befektetővédelem erősítését és a piac átláthatóságának javítását célozzák.

Az ezüstpiacon látványos átalakulás zajlik, amelyről friss adatokat közölt a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója, Juhász Gergely. A rendelkezésre álló számok szerint az ezüst árfolyama unciánként 25 dollárról indulva 2024 elejére elérte a 90 dolláros szintet. Ez mindössze három év alatt mintegy háromszoros drágulást jelent  - írja az ATV.

A piacot jelenleg rendkívül erős kereslet és egyre súlyosbodó készlethiány jellemzi. Az európai piacon különösen érezhető a rendelkezésre álló mennyiség csökkenése, miközben a beszerzési folyamatok átfutási ideje jelentősen meghosszabbodott. Az árfolyam-emelkedés fő hajtóereje az ipari felhasználás bővülése: az ezüst felhasználásának mintegy 66 százaléka ipari célokat szolgál. Az Egyesült Államok stratégiai nyersanyagként tartja számon a fémet, ami tovább erősíti piaci pozícióját.

A keresleti oldalt különösen a dróngyártás felfutása, valamint a napelemes iparág gyors ütemű bővülése hajtja. A helyzetet tovább bonyolítják a Kína által bevezetett exportkorlátozások, illetve India sajátos készletgazdálkodási politikája. Ezek az intézkedések együttesen érezhetően szűkítik a globális kínálatot.

A piaci elemzések legmerészebb forgatókönyvei szerint az ezüst árfolyama akár az unciánkénti 600 dolláros szint közelébe is emelkedhet. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi, rendkívül meredek áremelkedési pálya, valamint az ezüst–arany árfolyamarány történelmi szélsőértékei fokozott óvatosságot indokolnak a befektetők részéről.

A hazai nemesfémpiac szabályozási keretei szintén átalakulóban vannak. Juhász Gergely nemrég átvette a Magyar Aranykereskedők Szövetségének elnöki tisztségét. A szervezet elsődleges célja a piac megtisztítása, valamint a befektetési célú arany hazai forgalmának erősítése. A szövetség kiemelt javaslata az egy évnél hosszabb időtartamra tartott nemesfém-befektetések adómentességének bevezetése.

Márciustól a szektor új hatósági felügyeleti rendszer alá kerül, amely magasabb engedélyezési követelményeket és szigorúbb tőke-előírásokat ír elő a kereskedők számára. Az intézkedésektől a lakossági befektetések hatékonyabb védelmét, valamint a fizikai nemesfém-tartalékok megerősödését várják. Utóbbi egy esetleges globális devizaválság idején különösen értékes védelmi vonalat jelenthet a hazai befektetők számára.
Címlapkép: Getty Images
