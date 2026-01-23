Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a csütörtöki hurráoptimista hangulat után oldalázás, illetve mérsékelt gyengülés jellemezte a budapesti tőzsdét, az OTP kivételével a vezető részvényekben korrekció volt megfigyelhető. A magyar bankpapír árfolyama a délutáni órákban lendült felfelé a Citi jelentős céláremelése után, és napi maximumán, új történelmi csúcson zárta a hetet.

Megjegyezte, hogy Abu-Dzabiban alacsonyabban szinten megkezdődtek a béketárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével, de ennek hatásai még nem érződtek a piacokon péntek délután.