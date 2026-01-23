2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei grafikon és diagram üzleti gyertyatartóval. Pénzügyi statikus elemzés növekvő pénzügyi grafikonokkal. Online kereskedés, befektetés, stratégia piaci terv és tőzsdei ingadozások koncepció.
Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. január 23. 18:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a csütörtöki hurráoptimista hangulat után oldalázás, illetve mérsékelt gyengülés jellemezte a budapesti tőzsdét, az OTP kivételével a vezető részvényekben korrekció volt megfigyelhető. A magyar bankpapír árfolyama a délutáni órákban lendült felfelé a Citi jelentős céláremelése után, és napi maximumán, új történelmi csúcson zárta a hetet.

Megjegyezte, hogy Abu-Dzabiban alacsonyabban szinten megkezdődtek a béketárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével, de ennek hatásai még nem érződtek a piacokon péntek délután.

  • A Mol árfolyama 40 forinttal, 1,05 százalékkal 3770 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 310 forinttal, 0,8 százalékkal 39 250 forintra erősödött, forgalmuk 13,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,72 százalékkal 1934 forintra esett, forgalma 482,6 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal 10 420 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 10 354,87 ponton zárt pénteken, ez 27,3 pontos, 0,26 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:37
18:15
18:08
18:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 23. 16:55
Végrehajtó foglalta le az RTL Kft.-t tartozás miatt - rendkívüli fejlemények az RTL Magyarországnál: akár árverés is lehet a vége!
A Media1.hu értesülései szerint egy budapesti végrehajtói iroda a napokban lefoglalta a luxemburgi C...
Bankmonitor  |  2026. január 23. 12:24
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Í...
Holdblog  |  2026. január 23. 12:00
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen...
ChikansPlanet  |  2026. január 23. 08:00
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) haszn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
3
2 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
2 hete
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
3 hete
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:15
Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:00
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
Agrárszektor  |  2026. január 23. 18:32
Ez durva: elképesztő büntetést kapott a trükközni próbáló magyar horgász