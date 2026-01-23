Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a csütörtöki hurráoptimista hangulat után oldalázás, illetve mérsékelt gyengülés jellemezte a budapesti tőzsdét, az OTP kivételével a vezető részvényekben korrekció volt megfigyelhető. A magyar bankpapír árfolyama a délutáni órákban lendült felfelé a Citi jelentős céláremelése után, és napi maximumán, új történelmi csúcson zárta a hetet.
Megjegyezte, hogy Abu-Dzabiban alacsonyabban szinten megkezdődtek a béketárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével, de ennek hatásai még nem érződtek a piacokon péntek délután.
- A Mol árfolyama 40 forinttal, 1,05 százalékkal 3770 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 310 forinttal, 0,8 százalékkal 39 250 forintra erősödött, forgalmuk 13,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,72 százalékkal 1934 forintra esett, forgalma 482,6 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal 10 420 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 10 354,87 ponton zárt pénteken, ez 27,3 pontos, 0,26 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.