Veszik az állampapírokat, mint a cukrot: ide teszik a pénzüket most a legokosabb befektetők?

A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vegyesen változó hozamokkal.

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 15 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 28,3 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 16,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,46 százalék volt, azonos az előző aukción kialakult átlaghozammal. A keddi másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,43 százalék volt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 33,1 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 18,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,63 százalék volt, 2 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,62 százalék volt.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 67,8 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 40,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 7,03 százalék volt, 8 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre szintén 7,01 százalék volt.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA