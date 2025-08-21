Veszik az állampapírokat, mint a cukrot: ide teszik a pénzüket most a legokosabb befektetők?

Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vegyesen változó hozamokkal.
Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 15 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 28,3 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 16,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,46 százalék volt, azonos az előző aukción kialakult átlaghozammal. A keddi másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,43 százalék volt.
Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 33,1 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 18,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,63 százalék volt, 2 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,62 százalék volt.
A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 67,8 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 40,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 7,03 százalék volt, 8 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre szintén 7,01 százalék volt.
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot Magyarországon.
Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd.
A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
Egészségpénztári tagként számos lehetőség áll rendelkezésre a beiskolázáshoz köthető költségek optimalizálására.
A magyar háztartások 2025 első hét hónapjában 114 milliárd forinttal növelték állampapír-állományukat, miközben jelentős átrendeződés zajlott a különböző típusú értékpapírok között.
Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a fiatal felnőttek pénzügyi szokásai Magyarországon.
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Enyhe emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.
A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerűbb befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Nézzük meg, miket is kell róla tudni pontosan.
Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Az arany az elmúlt 25 évben kivételes befektetési teljesítményt nyújtott: 2000 és 2025 nyara között több mint 1075%-os hozamot ért el.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
