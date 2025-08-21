2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári Ügyfé
Megtakarítás

Veszik az állampapírokat, mint a cukrot: ide teszik a pénzüket most a legokosabb befektetők?

MTI
2025. augusztus 21. 15:03

A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vegyesen változó hozamokkal.

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 15 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 28,3 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 16,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,46 százalék volt, azonos az előző aukción kialakult átlaghozammal. A keddi másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,43 százalék volt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 33,1 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 18,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,63 százalék volt, 2 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,62 százalék volt.

Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik
Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 67,8 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 40,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 7,03 százalék volt, 8 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A keddi másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre szintén 7,01 százalék volt.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
16:31
16:16
16:02
15:45
15:33
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanban a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Erre a nyárra el is ment a kánikula? Folytatódik a szeles-esős idő, ne rakd még el az ernyőt
