A team of four business people is standing in front a desk in a bright office room. They ambitiously point at documents while smiling and looking at the charts and notes.
Megtakarítás

Elmondták az elemzők: ebbe érdemes most fektetni, sokat kaszálhatnak a szerencsések

MTI
2025. augusztus 25. 08:59

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 578,84 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 105 513,10 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 31 000-31 100 forint között húzódik fontos ellenállás, míg 30 191 forintnál támasz látható. Pénteken az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 30 720 forintra erősödött, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 10 700 forintos szint közelében zárt, a következő ellenállás 10 820 forintnál látható, támasz pedig a 200 napos mozgóátlag 10 497 forintnál. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,56 százalékkal 10 690 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A Mol lefordult az 50 napos mozgóátlag közeléből, amely 3002 forintnál látható és végül a 2966 forintos támasz alatt zárt, így a következő fontosabb szint 2900 forint közelében húzódik. Pénteken a Mol árfolyama 58 forinttal, 1,93 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom elakadt az 1979 forintos ellenállási szintnél, fontosabb támasz 1910 forintnál látható - írta az elemző. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,81 százalékkal 1964 forintra esett, forgalma 245,1 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

