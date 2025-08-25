Elmondták az elemzők: ebbe érdemes most fektetni, sokat kaszálhatnak a szerencsések

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 578,84 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 105 513,10 ponton zárt pénteken.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 31 000-31 100 forint között húzódik fontos ellenállás, míg 30 191 forintnál támasz látható. Pénteken az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 30 720 forintra erősödött, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.
A Richter a 10 700 forintos szint közelében zárt, a következő ellenállás 10 820 forintnál látható, támasz pedig a 200 napos mozgóátlag 10 497 forintnál. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,56 százalékkal 10 690 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.
A Mol lefordult az 50 napos mozgóátlag közeléből, amely 3002 forintnál látható és végül a 2966 forintos támasz alatt zárt, így a következő fontosabb szint 2900 forint közelében húzódik. Pénteken a Mol árfolyama 58 forinttal, 1,93 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom elakadt az 1979 forintos ellenállási szintnél, fontosabb támasz 1910 forintnál látható - írta az elemző. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,81 százalékkal 1964 forintra esett, forgalma 245,1 millió forint volt.
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Érdemben, 11 százalék felett emelkedett a hazai háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 2025. második negyedévében.
Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot Magyarországon.
Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd.
A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.