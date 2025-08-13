A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
Óriási rekord: már júliusban milliókat költenek a szülők iskolakezdésre
Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi megterhelést jelent a családok számára, de tudatos pénzügyi tervezéssel ez csökkenthető. Friss szabályváltozásoknak köszönhetően már nyáron, sőt egész évben elszámolhatók a tanévhez kapcsolódó kiadások. A támogatás összege gyermekenként akár 290 800 forint is lehet, és már digitális eszközökre is felhasználható.
Az OTP Egészségpénztár adatai szerint a beiskolázási támogatás iránti érdeklődés évről évre nő: 2023-ban 33,8 millió, 2024-ben pedig 38,8 millió forintot költöttek a tagok erre a célra. A legnagyobb kiadások mindkét évben szeptemberre estek, azonban 2025-ben már júliusban megdőlt minden korábbi rekord: 5 950 104 forintot fordítottak beiskolázásra egyetlen hónap alatt, ami magasabb, mint bármelyik korábbi hónap, beleértve a szeptembereket is.
A kiadások növekedésének hátterében egy friss törvénymódosítás áll, amely megszüntette a nyári időkorlátot az elszámolható számlák esetében. Így már az év bármely szakaszában kiállított számlák elfogadhatók, ráadásul nem szükséges 180 napot várni az egészségpénztári számlára befizetés és a költések megkezdése között, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a családoknak. A beiskolázási támogatás éves összege gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, amely 2025-ben 290 800 forint.
A támogatás felhasználási köre is jelentősen kibővült, különösen a digitális eszközök terén.
Mostantól laptopra, asztali számítógépre, monitorra, nyomtatóra és szkennerre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás, bár az okostelefonokra továbbra sem vonatkozik a kedvezmény.
A felhasználási lehetőségek életkor és oktatási szint szerint változnak. Óvodás gyermek esetén elszámolható a ruházat (például nadrág, cipő, sapka), taneszközök (rajzeszközök, technikai felszerelés), digitális taneszközök (például laptop, monitor), valamint tankönyvek, ha az óvoda igazolást állít ki. Általános- és középiskolás gyermekeknél a támogatás kiterjed a ruházatra, tankönyvekre, taneszközökre (például számológép, írószer), digitális taneszközökre, sporteszközökre (ha az iskola sporttagozatos), hangszerekre (zenetagozatos iskola esetén), valamint kötelező olvasmányokra, az iskola igazolásával. Felsőoktatásban tanuló gyermek esetén a támogatás felhasználható tandíjra, térítési díjakra (például pótvizsga díja), kollégiumi vagy albérleti díjra, illetve digitális taneszközökre.
Az új szabályozásnak köszönhetően az iskolakezdésre való felkészülés nemcsak rugalmasabbá, hanem gazdaságosabbá is válik.
Érdemes időben tájékozódni és kihasználni az egészségpénztári tagság nyújtotta lehetőségeket, hogy a tanévkezdés ne a kiadásokról, hanem a nyugodt indulásról szóljon
– mondta Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.
Az igényléshez számla, igénylőlap és igazolás szükséges. A számlákat legfeljebb 120 napon belül kell benyújtani. Óvodás és iskolás gyermek esetén a családi pótlékra való jogosultság idején, míg egyetemista vagy főiskolás gyermek esetén a gyermek 25 éves koráig vehető igénybe a támogatás. Ráadásul az egészségpénztári befizetések után 20 százalékos adó-visszatérítés is jár, amely a pénztári tag számlájára kerül vissza.
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
