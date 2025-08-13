2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sokaknak segíthet nagy segítséget jelenthet a tanszergyűjtő akció
Megtakarítás

Óriási rekord: már júliusban milliókat költenek a szülők iskolakezdésre

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 19:34

Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi megterhelést jelent a családok számára, de tudatos pénzügyi tervezéssel ez csökkenthető. Friss szabályváltozásoknak köszönhetően már nyáron, sőt egész évben elszámolhatók a tanévhez kapcsolódó kiadások. A támogatás összege gyermekenként akár 290 800 forint is lehet, és már digitális eszközökre is felhasználható.

Az OTP Egészségpénztár adatai szerint a beiskolázási támogatás iránti érdeklődés évről évre nő: 2023-ban 33,8 millió, 2024-ben pedig 38,8 millió forintot költöttek a tagok erre a célra. A legnagyobb kiadások mindkét évben szeptemberre estek, azonban 2025-ben már júliusban megdőlt minden korábbi rekord: 5 950 104 forintot fordítottak beiskolázásra egyetlen hónap alatt, ami magasabb, mint bármelyik korábbi hónap, beleértve a szeptembereket is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiadások növekedésének hátterében egy friss törvénymódosítás áll, amely megszüntette a nyári időkorlátot az elszámolható számlák esetében. Így már az év bármely szakaszában kiállított számlák elfogadhatók, ráadásul nem szükséges 180 napot várni az egészségpénztári számlára befizetés és a költések megkezdése között, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a családoknak. A beiskolázási támogatás éves összege gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, amely 2025-ben 290 800 forint.

Megrohamozták a magyar vásárlók az üzleteket: óriási a tolongás, mindenki ezt keresi
EZ IS ÉRDEKELHET
Megrohamozták a magyar vásárlók az üzleteket: óriási a tolongás, mindenki ezt keresi
Az áruházlánc tapasztalatai szerint sok szülő már júliusban elkezdi a beszerzést.

A támogatás felhasználási köre is jelentősen kibővült, különösen a digitális eszközök terén.

Mostantól laptopra, asztali számítógépre, monitorra, nyomtatóra és szkennerre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás, bár az okostelefonokra továbbra sem vonatkozik a kedvezmény.

A felhasználási lehetőségek életkor és oktatási szint szerint változnak. Óvodás gyermek esetén elszámolható a ruházat (például nadrág, cipő, sapka), taneszközök (rajzeszközök, technikai felszerelés), digitális taneszközök (például laptop, monitor), valamint tankönyvek, ha az óvoda igazolást állít ki. Általános- és középiskolás gyermekeknél a támogatás kiterjed a ruházatra, tankönyvekre, taneszközökre (például számológép, írószer), digitális taneszközökre, sporteszközökre (ha az iskola sporttagozatos), hangszerekre (zenetagozatos iskola esetén), valamint kötelező olvasmányokra, az iskola igazolásával. Felsőoktatásban tanuló gyermek esetén a támogatás felhasználható tandíjra, térítési díjakra (például pótvizsga díja), kollégiumi vagy albérleti díjra, illetve digitális taneszközökre.

Az új szabályozásnak köszönhetően az iskolakezdésre való felkészülés nemcsak rugalmasabbá, hanem gazdaságosabbá is válik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Érdemes időben tájékozódni és kihasználni az egészségpénztári tagság nyújtotta lehetőségeket, hogy a tanévkezdés ne a kiadásokról, hanem a nyugodt indulásról szóljon

– mondta Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Az igényléshez számla, igénylőlap és igazolás szükséges. A számlákat legfeljebb 120 napon belül kell benyújtani. Óvodás és iskolás gyermek esetén a családi pótlékra való jogosultság idején, míg egyetemista vagy főiskolás gyermek esetén a gyermek 25 éves koráig vehető igénybe a támogatás. Ráadásul az egészségpénztári befizetések után 20 százalékos adó-visszatérítés is jár, amely a pénztári tag számlájára kerül vissza.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #támogatás #megtakarítás #egészségpénztár #iskolakezdés #kiadások #otp egészségpénztár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:06
19:34
19:01
18:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 13. 16:57
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi - Mi jöhet most?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
Kiszámoló  |  2025. augusztus 13. 18:24
Mit csinálnak a pénzemmel?
Ezt a cikket öt éve írtam, de annyira a tegnapi cikkhez tartozik, hogy érdemesnek gondoltam újra elő...
MEDIA1  |  2025. augusztus 13. 15:51
Végrehajtó kopogtathat Szijjártó minisztériumában - a 444 indította az eljárást
Miután a Külügyminisztérium jogerős bírósági ítélet ellenére sem adta ki a 444-nek, hogy kiket hívta...
Holdblog  |  2025. augusztus 13. 10:10
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 13.
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
2025. augusztus 13.
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?
2
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
3
4 hete
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
4
4 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
5
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 19:01
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 18:00
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 20:31
Új támogatást jelentettek be: 10 milliárdot osztanak szét, sokan örülhetnek