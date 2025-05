Állami támogatás: tévhit, hogy csak a gyereket nevelőknek jár

Ki ne szeretné, ha az állam támogatással szállna be a magánorvosi ellátásának, szemüvegvásárlásának, gyógyszerkiadásainak fedezésébe, vagy éppen a lakáshitelének törlesztésébe? A jó hír az, hogy a közhiedelemmel ellentétben állami támogatást nem csak az egy vagy több gyereket nevelők, illetve a 25 év alattiak kaphatnak, hanem gyakorlatilag bárki - írja közleményében a Prémium Egészségpénztár.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy az állam miért csak bizonyos társadalmi csoportokat – például az egy vagy több gyereket nevelőket, 25 év alattiakat stb. – támogat például adókedvezmény formájában, és miért maradnak ki sokan ebből a körből, holott nekik is jól jönne valamilyen pénzbeli hozzájárulás a közös kasszából.

A közhiedelemmel ellentétben ugyanakkor létezik olyan megoldás, amelynek révén bárki – aki fizet személyi jövedelemadót (szja-t), azaz például 25 évesnél idősebb, vagy édesanyaként nem nevel jelenleg legalább négy gyermeket – olyan állami támogatást vehet igénybe, amellyel számos kiadását csökkentheti érdemben. „Az önkéntes egészségpénztár épp ilyen konstrukció, amely a nevével ellentétben nem csak az egészéggel kapcsolatos költségek fedezésére jó, hanem számos élethelyzetre nyújt optimális megoldást” – hívja fel a figyelmet Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója.

De hogyan lehet így spórolni?

A pénztártagok minden, az egészségszámlájukra befizetett forint után 20%, de legfeljebb évi 150 ezer forint szja-kedvezményre válnak jogosulttá. Ha egy szingli például havonta 10 ezer forintot tud félretenni ilyen módon, amit a munkahelye kiegészít további 10 ezer forinttal, akkor ehhez 48 ezer forinttal járul hozzá az állam, vagyis ennyit spórolhat számos szolgáltatás igénybevételekor a pénztártag.

Ez az adóbevallás benyújtása után visszaérkező összeg már kisebb kiadások esetén is megtakarítás lehet, nem beszélve egy olyan, költségesebb orvosi kezelésről, mint egy fogbeültetés vagy lézeres szemműtét. Elszámolhatók, és az adóvisszatérítés révén csökkenthetők mindemellett még a házastárs és a szülők egészégügyi kiadásai, sőt, az idősgondozással kapcsolatos költségek is.

„Az egészségpénztári szolgáltatások, áttételesen pedig az adókedvezmény igénybevétele még kényelmesebb, még könnyebb az ún. Csodakártya használatával, amelynek révén egyszerűen a már meglévő bankkártyánkkal fizethetünk a szükséges szolgáltatásokért, termékekért” – emelte ki Dr. Váradi Péter.

Okos választás lakásvásárlás vagy gyerekvállalás esetén is

Ahogy már szó volt róla, nem csak az egészégügyi kiadásaink csökkenthetők az egészségpénztári tagság révén. Az egyik legfontosabb extra, hogy a lakáshitel törlesztőrészleteihez is felhasználható a pénztárban gyűjtött, adóvisszatérítéssel is megtámogatott megtakarítás.

Azok számára, akik gyermekvállalásban gondolkodnak, szintén optimális választás az egészségpénztári tagság. Egyrészt az itt felhalmozott befizetések és az szja-visszatérítés összege csecsemő- és babaápolási cikkek vásárlására is felhasználható, másrészt a gyermek születésekor – sőt, örökbefogadás esetén is -egyszeri kifizetés igényelhető, illetve a CSED, GYES, GYET ideje alatt a kieső jövedelem szintén kiegészíthető. Ez nem minden, hiszen a gyermekkel kapcsolatos iskoláztatási kiadások (tankönyv, taneszköz, gyerekruházat), az egyetemi vagy főiskolai tandíj és kollégiumi elhelyezés díjának fedezésére is használható.

Milliárdokkal gyarapodnak a tagok

Az egyik legnagyobb egészségpénztár, a Prémium Egészségpénztár adatai alapján az idén náluk csaknem 6 milliárd forintot igényelhetnek vissza a tagok adókedvezmény formájában. „Ráadásul itt valóban igaz, hogy nem csak a 20 éveseké és a sokgyermekeseké a világ, hiszen a tagság összetételéből fakadóan túlnyomóan 35-55 év közöttiek az adóvisszatérítés kedvezményezettjei” – húzta alá Dr. Váradi Péter. A szakember arra számít, hogy az idén töretlenül nő mind a belépési, mind pedig a befizetési kedv, így az év végére a Prémium-tagok létszáma elérheti a 400 ezer főt.