Százmilliárdokat szór szét a magyar állam: példátlan pénzeső hull a lakosságra napokon belül

Március 20-án kezdődik a PMÁP hét, amely során az államkincstár összesen 541,5 milliárd forint értékben fizet kamatot és tőkét a PMÁP tulajdonosoknak. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a kamatfizetés után sokan dönthetnek befektetésük visszaváltása mellett.

Újabb komoly kamatfizetése kezdődnek meg a mai nappal, egy hét alatt a prémium állampapírok esetében több, mint 540 milliárd forintot kapnak kézhez a befektetők kamatfizetés, illetve az adott papír lejárata miatt. Az eddigi tapasztalatok alapján – korábbi kamatfizetésekből kiindulva – még további 360 milliárd forintot meghaladó összegben válthatnak vissza az érintett befektetésekből a magyarok. Azaz összességében 900 milliárd forint körüli összeg keresheti az új helyét az elkövetkező időszakban.

Mely papírok fizetnek kamatot vagy járnak le le?

Március 20-ától kezdődő hét nap alatt jelentős összegű kifizetés várható a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) tulajdonosai számára. Négy állampapír érintett:

2025/K PMÁP sorozat érintett (lejárat + kamatfizetés)

2027/I PMÁP sorozat érintett (kamatfizetés)

2029/J PMÁP sorozat érintett (kamatfizetés)

2030/J PMÁP sorozat érintett (kamatfizetés)

Összesen 540 milliárd forintot meghaladó összeg kerül vissza a befektetőkhöz kamat vagy tőketörlesztés formájában. A 2025/K lejáró sorozatot leszámítva a többi papír 1,5%-os kamatprémiummal rendelkezik, így az új kamatperiódusban évi 5,2%-os kamatozásra állnak át. Ez jelentős csökkenés a korábbi 19,1 százalékos éves kamathoz képest

Milyen visszaváltásra számíthatunk kamatfizetés után?

A következő 7 nap kamatfizetései nemcsak jelentős kifizetéseket hoz a PMÁP-tulajdonosoknak, hanem komoly pénzmozgásokat is elindíthat a befektetési piacon. A korábbi tapasztalatok alapján a kamatfizetést követően a befektetők mintegy 30%-a dönthet a visszaváltás mellett.

Ez alapján várhatóan további 367 milliárd forintnyi PMÁP kerülhet visszaváltásra. Ez azt jelenti, hogy a következő egy időszakban akár 907,5 milliárd forint is megmozdulhat az állampapírpiacon a prémium állampapírok újabb kamatfizetése miatt.

Ez a hatalmas összeg új lehetőségeket nyithat más befektetési eszközök, például friss állampapír-sorozatok, banki betétek vagy akár ingatlanpiaci befektetések számára is. A kérdés az, hogy a befektetők milyen alternatívákat találnak vonzónak a felszabaduló tőkéjük számára.

Milyen sláger állampapírokba áramlik a pénz?

Az eddigi tapasztalatok alapján a kamatfizetés után felszabaduló tőke jelentős része várhatóan ismét állampapírokba áramlik. Az Államadósság Kezelő Központ statisztikái szerint idén a legnépszerűbb lakossági állampapír a FixMÁP, amely 6,5%-os fix kamatozást kínál hároméves futamidő mellett. Ez stabil és kiszámítható hozamot biztosít a befektetők számára. Emellett sokan választják a bónusz állampapírt (BMÁP), amely ugyan változó kamatozású, de a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött induló kamata jelenleg 7,25%.

Ennek köszönhetően a FixMÁP és a BMÁP jelenleg a két legnépszerűbb állampapír Magyarországon, hiszen mindkettő vonzó hozamot kínál a megtakarítóknak, legyen szó fix vagy változó kamatozásról.

Milyen alternatívák léteznek?

Bár az állampapírok népszerű befektetési formának számítanak, sokan keresnek egyéb lehetőségeket is. Az ingatlanbefektetés továbbra is az egyik legnépszerűbb alternatíva, hiszen hosszú távon stabil hozamot biztosíthat. Ugyanakkor jelentős kezdőtőkére van szükség, még akkor is, ha valaki részben hitelből finanszírozná a vásárlást.

A banki lekötött betétek is vonzóak lehetnek, hiszen az utóbbi időben számos akciós ajánlat érhető el, magasabb kamatokkal, viszont ezeknél számolni kell az adókötelezettséggel. 9% feletti bruttó betéti kamat szükséges ahhoz, hogy a lekötés versenyezni tudjon a FixMÁP 6,5 százalékos nettó kamatával

Aki magasabb hozamra törekszik és vállalja a kockázatot, annak a tőzsdei befektetések is szóba jöhetnek. Egyedi részvények, ETF-ek vagy befektetési alapok révén hosszú távon jelentősen meghaladhatják az állampapírok hozamát, bár ezek ingadozóbb és bizonytalanabb befektetési formák.