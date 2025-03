Komoly áremelkedés jöhet Budapesten: nincs mese, ezt egy ilyen fővárosnak meg kell lépnie

Budapestnek büszkének kell lennie és el kell hinnie a szállodai piacnak, hogy abszolút versenyképes termék, és ennek megfelelően még bátrabban kellene árazni - mondta el Veégh Máté. A Mellow Mood Hotels frissen kinevezett általános igazgatója a vele készült interjúban beszélt arról, hogyan változott az iparág az elmúlt évtizedben, milyen hatásai voltak a pandémiának, az energiaválságnak és a geopolitikai konfliktusoknak a budapesti szállodákra. Szó esett arról is, milyen fejlesztésekkel igyekeznek versenyben maradni és hogyan alakíthatja át a turizmus térképét a Kínából érkező közvetlen járatok növekvő száma.

Pénzcentrum: 13 éve dolgozol a turizmusban, ugyanannál a cégcsoportnál. Hogy látod, mi történt az iparágban az elmúlt 13 évben: honnan indultunk, hova jutottunk, hol tartunk, és hova szeretnénk eljutni?

Veégh Máté: Igen, most már több mint 13 éve vagyok a cégcsoportnál, éjszakai recepciósként kezdtem az egyik háromcsillagos szállodában, és a karrierem alatt gyakorlatilag az összes egységünkben dolgoztam valamilyen formában. Összesen 10 szállodát és 6 éttermet üzemeltetünk a fővárosban. 2022 óta vagyok a központi irodában, általános igazgatóhelyettes és üzemeltetési vezető voltam a mostani kinevezésem előtt. A cégcsoporton belül fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók több területen is kipróbálhassák magukat, tudatosan teszünk érte belső képzésekkel, igyekszünk megteremteni az ehhez szükséges lehetőségeket. Sok kollégánk 20-25 éve van velünk, ők sem jellemzően ugyanabban a pozícióban, hanem „vándorolva” a csoporton belül.

De rátérve a kérdésedre: az az elmúlt éveket jellemzően mindig meghatározta valamilyen külső tényező. Én 2012-ben kezdtem el dolgozni, akkor már túl voltunk a nagy gazdasági világválságon, és egészen 2019-ig felívelő pályán volt a turizmus, folyamatosan és látványosan fejlődött az iparág. A pandémia aztán egy fontos választóvonal volt, de ezt már sokan, sokszor kifejtették előttem. Ezt követően jött az energiaválság és a háborús konfliktusok okozta válság. Egy folyamatosan változó környezethez kellett és kell alkalmazkodni a budapesti szállodáknak.

A háborút, háborúkat hétköznapi emberként közvetlenül nem, legfeljebb közvetve tapasztaljuk, a szállodaipart ez hogyan érinti?

Ez időszakonként változó. A budapesti belvárosi szállodákra alapvetően jellemző volt az orosz, az ukrán vagy akár a közel-keleti vendégkör, ők teljesen elmaradtak. A repülőjáratok sem közlekedtek hosszú ideig, rengetegen visszamondták a foglalásaikat azokban a hetekben, hónapokban. Egy-egy ilyen helyzet mindig fokozatosan alakul vagy áll helyre, mostanra nagyjából vissza is rendeződött a piac, ám a közvetett gazdasági hatásait még jelenleg is érezzük.

Melyek ezek?

Először is a rendkívüli inflációs hatás minket sem kerül el, hiszen alapvetően olyan erőforrásokat használunk, amelyeket az infláció masszívan érint. Három-négy évvel ezelőtt a közüzemi díjak elfogadható, nagyjából fel sem tűnő költségek volt a „lap alján”, mára ez egy megoldandó kihívás lett. Éppen ezért olyan fejlesztéseket eszközöltünk, amelyek a hatást minimalizálják. 2022 óta öt szállodánkban is teljesen átalakítottuk a hűtés-fűtés rendszereket, hibrid megoldásokra álltunk át. A korábbi gázüzemű berendezéseket megtartva, de hőszivattyús rendszereket telepítve sikerült azt elérni, hogy ott, ahol ez megvalósítható volt, több mint 30 százalékkal csökkent a felhasznált energia mennyisége.

Akkor ezek szerint volt pozitív hozadéka is ezeknek a válságoknak az iparágra vonatkozóan.

Igen. Ott, abban a pillanatban minden nagyon nehéznek és kilátástalannak tűnt, de a helyzet szülte ésszerű fejlesztések maximálisan hasznosnak bizonyultak.

Az látszik, hogy mind a pandémia, mind pedig az energiaválság felgyorsította azokat a változásokat, amelyeknek amúgy is végbe kellett volna menniük: gondolok itt a home office széles körű elterjedésére, vagy éppen az ilyen jellegű fenntartható beruházások megvalósítására.

Én inkább úgy mondanám, hogy a tudatos szállodaüzemeltetők előre hozták ezeket a fejlesztéseket, megváltozott a prioritás. Ez nem csak a költséghatékony működés szempontjából fontos, de azt látjuk, hogy változnak az vendégigények, változik a piac is, egyre fontosabb a fenntartható turizmus, fontos hívószó lett a környezetvédelem, mi pedig büszkén osztjuk meg fejlesztéseink pozitív eredményeit, ez üzleti előnyt is jelenthet.

Hogy alakul a hozzátok érkező külföldi vendégek összetétele?

Ez akár kategóriánként is változhat. Mivel a portfóliónkban három-, négy- és ötcsillagos házak is megtalálhatók, jó rálátásunk van a piac egészére. A luxus-szegmensben az USA a legdominánsabb piac, az alacsonyabb kategóriákban inkább európai vendégek szállnak meg. A 4 csillagos hotelekbe Anglia, Olaszország, Németország a fő küldőpiac. Kor szerint nem igazán lehet differenciálni, az ötcsillagos egységeinkben persze több az idősebb vendég, de ugyanúgy megjelennek a nagyobb vásárlóerővel rendelkező 25-35 évesek is.

Számotokra fontos a vendégkör fiatalítása egyébként?

Igen, de ami ennél is fontosabb, az a folyamatos megújulás, követni a legújabb trendeket, hiszen erre életkortól függetlenül óriási az igény - gondolok itt például a digitális megoldásokra. Ami néhány éve még kiemelkedő fejlesztésnek számított, azok ma már alapvető elvárások, például az online check-in és check-out-ok, a telefonnal történő ajtónyitás, vagy az, hogy lehessen a recepciókkal folyamatosan online chatben kommunikálni. Azt már meg sem említem, hogy a szálloda minden területén alapelvárás a hozzáférhető, mindenki számára elérhető gyors és vezetéknélküli internetkapcsolat. 2020 óta zajlik egy olyan stratégiai fontosságú szállodamegújítási program a cégcsoportunkon belül, aminek köszönhetően egy tudatosan tervezett ütemben, folyamatosan újítjuk fel a szállodákat, és már ezeknek az új kor elvárásainak megfelelően alakítjuk ki a szobákat, a közösségi tereket és a kapcsolódó szolgáltatásainkat. Céltudatosságunkat jól mutatja, hogy hamarosan az ötödik egységünk teljeskörű felújítása kezdődik el.

Nagyon fontos, egyre fontosabb megszólítani a corporate utazókat is. A Hungexpo közvetlen szomszédságában lévő, szintén teljes felújításon átesett négycsillagos Expo Tower by Mellow Mood Hotels erre tökéletes példa, Az volt a célunk, hogy ne csak a kiállítás területén, a konferencia helyszínén kapjanak magas minőségű szolgáltatást, hanem a mellette lévő szállodában is.

És talán ők majd visszajönnek Budapestre egyéni utazóként is.

Igen, talán visszajönnek. Azt gondoljuk, ebben van még potenciál Budapesten, erre lehet még több figyelmet fordítani, és szeretnénk mi is tartani a lépést további fejlesztésekkel.

Mi a véleményed arról, hogy Budapest a Bécs-Prága háromszögben egyes vélemények szerint még mindig egy 'lesajnált' helyen van?

Szerintem ár-érték arányban a magyar főváros kiemelkedő helyen van, átlagárban van tehát elmaradva a régió többi városához képest.

Prága, Bécs és Budapest háromszögben biztos, hogy Budapestnek büszkének kell lennie, az ittani szállodai piacnak el kell hinnie, hogy versenyképes mint termék, és ennek megfelelően még bátrabban kell árazni.

Emelni kell az árakat?

Így van, folyamatosan. Budapest, mint termék kiemelkedően jó, fejlődik és egyre több jó minőségű szálloda és étterem jelenik meg a piacon. A kapcsolódó infrastruktúra is fejlődik, lenyűgöző a belváros, nagyon jó adottságai vannak a városnak. Ennek azt kellene eredményeznie, hogy ezzel párhuzamosan az átlagárak is emelkednek. El kell hinnünk, hogy nem csak a rendezvények idején lehet bátrabban árazni, hanem az azokon kívüli időszakokban is. Mi is erre törekszünk egyébként, ezért is fejlesztjük folyamatosan a szállodáinkat, hogy meghatározó szereplők maradjunk a piacon és ugyanakkor lehessen átlagárat emelni.

Budapestet gyakran kritizálják amiatt, hogy az ázsiai turisták inkább Bécsbe mennek szívesebben, ott vásárolnak, mivel a magyar fővárosban nem nagyon vannak luxusüzletek. Van szerinted esély arra, hogy Budapest versenyképes legyen a luxuspiacon, vagy a helyi piac és a turisták kereslete ehhez nem elég?

Igen, ezt látjuk mi is. Éppen ezért a mi porfóliónk diverz, nem csak egyetlen szegmensre koncentrálunk, gyakorlatilag minden vendégigénynek megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani. Három-, négy- és ötcsillagos egységekkel is jelen vagyunk a piacon, a gasztronómiai portfólió fejlesztésével pedig magyar, olasz, libanoni és nemzetközi konyhát képviselő éttermeket is üzemeltetünk, szintén különböző kategóriákban.

Tény, hogy egyre több luxusszálloda épül és nagy kérdés, hogy a főváros szolgáltatásaiban meg tud-e felelni ennek a vendégkörnek. Bízunk benne, hogy Budapest stratégiai fejlesztéseinek részeként sikerül arra a kérdésre is megoldást találni, hogy a luxusmárkákból több legyen jelen nálunk.

Milyen hatással vannak a budapesti turizmusra a reptéri fejlesztések, például a Kínából érkező közvetlen járatok növekedése, és hogyan befolyásolják ezek az ötcsillagos vendégkört és üzleti lehetőségeket?

A reptéren történő minden fejlesztésnek azonnali és közvetlen hatása van a budapesti turizmusra. Például az, hogy mostantól heti huszonegy járat érkezik Kínából és így leisure és üzleti utasok is érkeznek, ebben nagyon nagy potenciált látunk. Eddig az ötcsillagos vendégkör jellemzően az USA-ból érkezett. Ezek mind-mind olyan örvendetes és számunkra nagyon meghatározó fejlesztések, ami egyébként az üzleti stratégiánkat is közvetlenül befolyásolják.

Jó turista a kínai turista?

Nincs rossz turista, és szerintünk Kínából érkező vendégekben nagyon nagy potenciál van. Hatalmas ország, sokféle utazóval. Itt van jelentősége az előbb említett háromszögnek, melynek Budapest meghatározó eleme tud lenni, hiszen ők jellemzően nem csak azért utaznak ide, hogy a magyar fővárost lássák, de kíváncsiak az egész régióra. Éppen ezért olyan csomagokat fejlesztünk számukra, melyben elérhető lesz Prága is, Bécs is, adott esetben még Pozsony is, akár az említett városokkal együttműködésben is. Fontos, hogy ne csak versenytársakként tekintsünk egymásra, hanem egyenrangú partnerekként is.

A munkaerőhiány ebben a szegmensben is azonban egy súlyos kérdés, nem csak Magyarországon, a régióban sőt egész Európában. Erre nektek milyen megoldásaitok vannak?

Igen, ez komoly kihívás. Nekünk a legfontosabb célunk a meglévő dolgozóink megtartása, minden szempontból ez a legjobb hozzáállás.

Milyen eszközökkel?

A beszélgetés elején említettem már az előrelépési lehetőségeket, kulcsfontosságú a karrierutak kijelölése már a 0. percben. Kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy cégcsoporton belül valódi fejlődési lehetőséget kínálunk, ez nem csak egy employer brandinghez kapcsolódó trendi kifejezés. Az, aki céltudatos és nyitott a fejlődésre, nem csak időt szeretne tölteni valahol, az bártan gondolkodhat bennünk, előbb-utóbb megkapja a lehetőséget a bizonyításra.

Minden szállodánk saját tulajdonban van, nincsenek kiszervezett munkakörök, így rengeteg különféle pozíció érhető el és tanulható meg házon belül. Több éve már saját, belső akadémiánk is van, ahol tudatosan képezzük a kollégákat abba az irányba, amerre mozdulni szeretnének, ezzel is építve a munkáltatói márkánkat a dolgozók felé. Büszkék vagyunk arra, hogy egy szakértő csapat a miénk, ahol jelentős tudás halmozódik fel.

Ezen kívül milyen egyéb juttatásokkal dolgoztok?

Onnan indulunk, hogy versenyképes, rendezett béreket kell fizetni, tehát ezt nem is emelném ki külön. Az látszik, hogy a legfiatalabb generációnak ez már alapvetés, ők már nagyon tudatosak ebből a szempontból is. Emellett a munkavállalóink részére egy jelentős és kiterjedt kedvezménycsomagot biztosítunk. Országszerte több partner szállodában pihenhetnek, a saját éttermeinket is kedvezménnyel látogathatják, de több egyéb, hozzánk és a vendéglátáshoz nem kapcsolódó kedvezményes szolgáltatás is elérhető itt.

Mi az, ami még fontos a z generáció számára?

Azt látjuk, hogy a munkakörnyezet az egyik legfontosabb tényező, valamint a megfelelő vezetői attitűd. Igyekszünk, amennyire lehet, rugalmasan kezelni a munkabeosztásokat, de persze vannak munkakörök, ahol kevesebb tér nyílik például az otthoni munkavégzésre, hiszen jelen kell lenni a vendégek mellett.

Dolgoztok kölcsönzött munkavállalókkal?

Egyre kisebb arányban. Egy időben ők jelentették a megoldást a kihívásainkra, főként amikor építkezett újra Budapesten a turizmus a pandémia után, de ma már azt tudom mondani, hogy csupán egy-egy példa van rá.

Ez azt jelenti, hogy feszesebbé vált a munkaerőpiac, mint két évvel ezelőtt volt?

Inkább úgy mondanám, hogy mostanra kevésbé drasztikus a helyzet, de persze ez időszakonként változik. A szezonalitás ebben nagy szerepet játszik, ám ha a tavalyi évünket nézzük, az látszik összességében, hogy a korábbi évekhez képest egy nyugodtabb munkaerőpiaci helyzet volt a mi vállalatunk esetében.