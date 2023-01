2023 slágerbefektetése, vagy csak szemfényvesztés? Itt az igazság az újfajta állampapírról

A 2022 végi drasztikus változások után a múlt héten ismét új termék értékesítése kezdődött meg az állampapírok piacán. Az infláció által sújtott hozamok ellenére pedig az Államadósság Kezelő Központ szerint továbbra is folyamatosan nő az érdeklődés az ilyen konstrukciók iránt. A Pénzcentrum most arra kereste a választ, mitől ilyen vonzóak még mindig ezek a kötvények. Összegyűjtöttük hát melyek a legkedvezőbb állampapírok és hogy azoknak pontosan milyen kondícióik vannak.

Az elmúlt bő öt év jellemzően nem számított a kötvénybefektetések aranykorának. Az igen alacsony kamatkörnyezet miatt a komolyabb hozamokban gondolkozó befektetők nagyrészt ki is szálltak ebből a szegmensből. A magyar piacon azonban 2019-től nagy fordulat következett be a Magyar Állampapír Plusz bevezetésével. Ez a konstrukció lakossági befektetők tömegeit vonzotta be a maga, a piaci hozamszintet akkoriban 3-4 százalékkal meghaladó kamataival. A MÁP+ kamatai persze ma már kevésbé vonzóak, ami számos kisbefektetőt tántoríthat el a kötvénypiacról. Ezt látva persze az Államadósság Kezelő Központ sem volt rest és új termékekkel próbálta visszaadni kötvények vonzerejét. Ilyen termék a Bónusz Magyar Állampapírral és a Prémium Magyar Állampapír. Vegyük hát sorra a jelenleg elérhető papírokat.

A MÁP+ már öreg csataló

Ahogy említettük, a 3 éve bevezetett Magyar Állampapír Plusz kezdetben hatalmas népszerűségnek örvendett, státuszát azonban egyik hónapról a másikra derékbe törte a durván elszálló infláció. Míg ugyanis kedvező inflációs környezetben az 5 év alatt elérhető fix. 4,95 százalékos hozam igen kecsegtető volt, mostanra ez az ajánlat komoly reálveszteséget jelent annak, aki ilyen papírba helyezné a pénzét. Nem meglepő tehát, hogy befektetők tömegei "mentették ki" a pénzüket a korábbi sláger-állampapírból. A MÁP+ népszerűségén ráadásul nem is próbáltak javítani, azt voltaképp magára hagyta az állam. A 2019 óta érvényben lévő lépcsőzetes kamatozás a következő:

az első félévben évi 3,50%

a második félévben évi 4,00%

a második évben 4,50%

a harmadik évben 5,00%

a negyedik évben 5,50%

az ötödik évben pedig 6,00% kamatot fizet.

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke(egységesített értékpapír hozam mutató – EHM) pedig a már említett 4,95 százalék. Azaz ez az az éves hozam, amit elérhetünk, ha az ötödik év végéig tulajdonunkban marad a papír. Ha azonban korábban kiszállunk, ennél még alacsonyabb is lehet az összes (relatív) nyereségünk. Fontos tudni amúgy, hogy a feltételek nagyon barátiak. A kamatfordulókat követő 5 munkanapon belül 100 százalékos árfolyamon értékesíthetjük tovább a kötvényt a kincstárnak, az ezen kívül eső időszakban pedig 99,5 százalékos árfolyamon veszik azt vissza. Az ilyen papírok eladását fontolgatóknak nem árt tudni, hogy a Pénzügyminisztérium és az Államkincstár is tisztában van "elavultságukkal" és a 2022 végén bejelentett stratégiájuk részét képezi majd a fix kamatozású állampapírok kondícióinak megújítása. Idén tehát valószínűleg a MÁP+ kamatait is hozzáigazítják majd a megváltozott piaci környezethez.

Megszűnhet az egyéves állampapír

Az Egyéves Magyar Állampapír 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Ennek kamata ugyan a múlt év végén emelkedett, még így is csupán évi 9 fix százalékot fizet, ami jelenleg kevesek számára lehet vonzó. Az ákk új állampapír-stratégiájával kapcsolatos kommunikáció alapján pedig joggal következtethetünk arra, hogy ez a konstrukció idén meg is szűnhet, teret adva a megváltozott piaci környezethez jobban idomuló, kedvező állampapíroknak.

A BMÁP lehet az egyik nagy visszatérő

A Bónusz Magyar Állampapír 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. Az adott sorozat e kamatbázis felett biztosít 1% kamatprémiumot.

A BMÁP forgalomba hozatala 2019. június 1.-től hosszú ideig szünetelt, 2022. szeptember 29.-től azonban ismét elérhető. A 2022 utolsó negyedévében évi 11,32 százalék volt a kötvény kamata, a jelenlegi kamatperiódusban pedig már évi 14,60 százalék. A Bónusz Magyar Állampapír kamatai tehát látványos ütemben követik le a piaci hozamszinteket. Azoknak érheti meg tehát, akik arra számítanak, hogy utóbbiak tartósan magasan maradnak. Az inflációkövető Prémium Állampapír azonban a jelenlegi körülmények között biztosabb befektetés lehet.

Valódi reneszánszát élheti a Prémium Állampapír

Az életünket felforgató és a kötvények jó része utáni keresletet bedöntő horrorinfláció az egyik konstrukciónak még kedvezett is. Ilyen a korábban mérsékeltebb figyelmet kapó, Prémium Magyar Állampapír, ami egy dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír, s mint ilyen le tudta követni a piaci körülmények változását.

Népszerűségéről sokat elárul, hogy míg 2021 utolsó negyedévében még csak 2200 milliárd forinthoz közelítő állománnyal rendelkezett, a tavalyi év végére ezt 4200 milliárdos állományával megduplázta. Mivel pedig az infláció tovább gyorsul, ez a rég látott nagyságú bővülés idén is folytatódhat.

A PMÁP kamatai is efelé mutatnak, ugyanis míg a tavalyi év végén elérhető 2029/J sorozat még fix 11,75 százalékos éves kamattal volt elérhető, a legújabb sorozatai, a 2027/K, illetve 2030/I már 15,25 százalékos, illetve 16,00 százalékos éves kamatot fizetnek.

Ráadásul a papírok kamatprémiumot is fizetnek, ami a 2027-es lejáratú papíroknál 0,75, a 2030-as lejáratúaknál pedig további 1,5 százalék. Nem mindegy azonban az sem, hogy végül mekkora lesz a magyar infláció 2023-ban - ha valóban csökken december végére, és egy számjegyű lesz, akkor valóban most lehet érdemes a jelenleg kapható állampapírokat megvenni, ráadásul az EU-s inflációt is érdemes követni.

Megéri az euró alapú papír?

Itt merül fel Prémium Euró Magyar Állampapír, ami a forintalapú termékhez hasonlóan változó kamatozású kötvény, ennek kamatbázisa azonban az eurózóna inflációjához igazodik. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. A PEMÁP a kamatmegállapítást megelőző évi, átlagos éves euró zóna infláció, mint kamatbázis felett biztosít 0,25% kamatprémiumot. A jelenlegi (2022 június és 2023 augusztus közötti) kamatperiódusban csupán 2,85 százalékot fizet. Persze az eurózóna inflációja is igen magas (várhatóan 8,4 százalék körüli) lehet, tehát az állampapír kamatszintje is 8,6 százalékot meghaladó szintre emelkedhet. A magyar infláció azonban ennél jóval magasabb és a forint alapú állampapírok kamatfordulója is korábban van, mint a PEMÁP-é. Nem igen látunk tehát nyomós okot rá, hogy bárki is az euró alapú megoldást válassza a jelenlegi helyzetben.