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Ezt jósolta Nostradamus a magyaroknak? Meglepő fordulatot rejt a prófécia

Pénzcentrum
2026. október 18. 12:00

Európát ámulatba ejtő Magyarországról, új nemzedékről és az országot vezető „róka” és „hiéna” bukásáról szól az interneten újra és újra előkerülő Nostradamus jóslataként terjedő szöveg. Az idézett sorok valóban megtalálhatók egy könyvben, csakhogy az 1996-ban jelent meg, és egy magyar író alkotása. A történethez ráadásul rejtélyes kézirat és Zrínyi Miklós megrendelése is hozzátartozik...

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„Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország” - így kezdődik az a szöveg, amelyet Nostradamus Magyarországról szóló jóslataként osztanak meg időről-időre a közösségi oldalakon. A folytatásban már új erő felemelkedéséről, büszke magyarokról és az ország megújulásáról lehet olvasni.

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Egy, a Lead Stories által megvizsgált TikTok-bejegyzés szerzője azt is hozzátette, hogy talán eljött az ideje a jóslat beteljesülésének. A tényellenőrző oldal azonban utánajárt a sorok eredetének, és kiderült, hogy nem a 16. századi francia jövendőmondótól származnak. Tehát full kamu az egész.

A magyar jóslatot egy magyar író írta

A szöveg Szentmihályi Szabó Péter Nostradamus Hungaricus avagy Nostradamus jóslatai Magyarországról című, 1996-ban megjelent könyvében szerepel. Vagyis nem egy évszázadokon át rejtőző prófécia került elő, hanem egy modern irodalmi mű részlete kezdett teljesen önálló életet élni.

A félreértéshez ugyanakkor a könyv kerettörténete is hozzájárulhatott. Szentmihályi Szabó könyve előszavában arról írt, hogy elhunyt édesapja könyvtárában bukkant egy Nostradamusnak tulajdonított, 99 jóslatot tartalmazó gyűjteményre. Ezek pedig állítólag kizárólag a magyar történelemmel foglalkoztak.

Forrás: TikTok képernyőfotó 2023 október 11-énForrás: TikTok képernyőfotó 2023 október 11-én (via leadstories)

Az ominózus elősző azonban már itt is több kérdést felvetett. A szöveg franciasága modernebbnek tűnt Nostradamus nyelvénél, és a versek hossza sem igen egyezett az igaziakkal. Igaz, az előszó maga is felvetette, hogy az irat az 1840-es években készített hamisítvány vagy egy korábbi munka alapos átdolgozása lehet.

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Még Zrínyi Miklós is bekerült a történetbe

A könyv magyarázata szerint a magyar vonatkozású jóslatok mögött egyfajta megrendelés állt. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós fizethetett Nostradamusnak azért, hogy Magyarország jövőjéről írjon.

Ez azonban ugyanúgy a kötetben előadott - kitalált - történet része, mint az elveszett kézirat megtalálása. Szentmihályi Szabó később egyébként elismerte, a szöveg teljes mértékben a saját képzeletének szüleménye. A közösségi oldalakon megosztott részletekből viszont ez a háttér rendszerint hiányzik. 
Címlapkép: Getty Images
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