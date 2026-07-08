Letaglózó számok jöttek a magyar költségvetésről: szinte a teljes éves keret elúszott pár hónap alatt

Az év első felében az államháztartás központi alrendszerének hiánya elérte a 3382,2 milliárd forintot, így június végére már az éves deficitcél több mint 80 százaléka kimerült. Bár az adóbevételek emelkedtek, és a hatodik hónap jelentős havi többlettel zárt, a korábbi kormányzati kifizetések, a megemelkedett nyugdíjkiadások, valamint az elmaradó uniós források miatt a költségvetés komoly deficitet mutat az előző évhez képest.

A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója szerint a központi költségvetés 3271 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos deficitet halmoztak fel, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többlete csak kismértékben tudott mérsékelni.

Pozitív fejleményként könyvelhető el viszont, hogy a júniusi hónap önmagában 424,1 milliárd forintos szufficittel zárult, ami jelentős javulást jelent az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlethez képest. Emellett az első félévben az adó- és járulékbevételek is hat százalékkal múlták felül a bázisidőszaki szintet.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közszolgáltatási támogatások kismértékben, 18,7 milliárd forinttal mérséklődtek, így erre a célra 1335,7 milliárd forintot fordított a költségvetés. Ezzel szemben az állami beruházásokra – elsősorban az útépítésekhez kapcsolódó kifizetések miatt – közel százmilliárd forinttal többet, összesen 346,6 milliárd forintot költöttek.

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Szintén megemelkedtek a lakástámogatási kiadások, amelyek 255,6 milliárd forintot tettek ki, míg a legnagyobb tételt a nyugellátások jelentették, hiszen a 13. és a részben kifizetett 14. havi juttatásokkal együtt az állam összesen 4300,4 milliárd forintot folyósított az első félévben.

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Összehasonlításképpen, egy évvel korábban az államháztartás központi alrendszere még kedvezőbb képet mutatott, és lényegesen alacsonyabb, 2773,6 milliárd forintos féléves hiánnyal zárt.