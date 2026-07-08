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Gazdaság

Letaglózó számok jöttek a magyar költségvetésről: szinte a teljes éves keret elúszott pár hónap alatt

Pénzcentrum
2026. július 8. 12:09

Az év első felében az államháztartás központi alrendszerének hiánya elérte a 3382,2 milliárd forintot, így június végére már az éves deficitcél több mint 80 százaléka kimerült. Bár az adóbevételek emelkedtek, és a hatodik hónap jelentős havi többlettel zárt, a korábbi kormányzati kifizetések, a megemelkedett nyugdíjkiadások, valamint az elmaradó uniós források miatt a költségvetés komoly deficitet mutat az előző évhez képest.

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A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója szerint a központi költségvetés 3271 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos deficitet halmoztak fel, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többlete csak kismértékben tudott mérsékelni.

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Pozitív fejleményként könyvelhető el viszont, hogy a júniusi hónap önmagában 424,1 milliárd forintos szufficittel zárult, ami jelentős javulást jelent az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlethez képest. Emellett az első félévben az adó- és járulékbevételek is hat százalékkal múlták felül a bázisidőszaki szintet.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közszolgáltatási támogatások kismértékben, 18,7 milliárd forinttal mérséklődtek, így erre a célra 1335,7 milliárd forintot fordított a költségvetés. Ezzel szemben az állami beruházásokra – elsősorban az útépítésekhez kapcsolódó kifizetések miatt – közel százmilliárd forinttal többet, összesen 346,6 milliárd forintot költöttek.

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Szintén megemelkedtek a lakástámogatási kiadások, amelyek 255,6 milliárd forintot tettek ki, míg a legnagyobb tételt a nyugellátások jelentették, hiszen a 13. és a részben kifizetett 14. havi juttatásokkal együtt az állam összesen 4300,4 milliárd forintot folyósított az első félévben.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Tisza-kormány pénzügyi tárcája már áprilisban rámutatott arra, hogy a 2026-os év elején tapasztalt rekordmagas költségvetési hiány az előző kabinet intézkedéseire vezethető vissza. A minisztérium elemzése szerint a deficit hátterében az Orbán-kormány által bevezetett lakástámogatások, a fegyverpénzt is tartalmazó személyi juttatások, a 13. és 14. havi nyugdíjak, valamint az elmaradó uniós források állnak.

Összehasonlításképpen, egy évvel korábban az államháztartás központi alrendszere még kedvezőbb képet mutatott, és lényegesen alacsonyabb, 2773,6 milliárd forintos féléves hiánnyal zárt.
Címlapkép: Getty Images
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