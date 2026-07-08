A keretből Magyarország eredetileg 16,2 milliárd euróra volt jogosult.
Letaglózó számok jöttek a magyar költségvetésről: szinte a teljes éves keret elúszott pár hónap alatt
Az év első felében az államháztartás központi alrendszerének hiánya elérte a 3382,2 milliárd forintot, így június végére már az éves deficitcél több mint 80 százaléka kimerült. Bár az adóbevételek emelkedtek, és a hatodik hónap jelentős havi többlettel zárt, a korábbi kormányzati kifizetések, a megemelkedett nyugdíjkiadások, valamint az elmaradó uniós források miatt a költségvetés komoly deficitet mutat az előző évhez képest.
A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója szerint a központi költségvetés 3271 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos deficitet halmoztak fel, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többlete csak kismértékben tudott mérsékelni.
Pozitív fejleményként könyvelhető el viszont, hogy a júniusi hónap önmagában 424,1 milliárd forintos szufficittel zárult, ami jelentős javulást jelent az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlethez képest. Emellett az első félévben az adó- és járulékbevételek is hat százalékkal múlták felül a bázisidőszaki szintet.
A kiadási oldalon az állami közlekedési és közszolgáltatási támogatások kismértékben, 18,7 milliárd forinttal mérséklődtek, így erre a célra 1335,7 milliárd forintot fordított a költségvetés. Ezzel szemben az állami beruházásokra – elsősorban az útépítésekhez kapcsolódó kifizetések miatt – közel százmilliárd forinttal többet, összesen 346,6 milliárd forintot költöttek.
Szintén megemelkedtek a lakástámogatási kiadások, amelyek 255,6 milliárd forintot tettek ki, míg a legnagyobb tételt a nyugellátások jelentették, hiszen a 13. és a részben kifizetett 14. havi juttatásokkal együtt az állam összesen 4300,4 milliárd forintot folyósított az első félévben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Tisza-kormány pénzügyi tárcája már áprilisban rámutatott arra, hogy a 2026-os év elején tapasztalt rekordmagas költségvetési hiány az előző kabinet intézkedéseire vezethető vissza. A minisztérium elemzése szerint a deficit hátterében az Orbán-kormány által bevezetett lakástámogatások, a fegyverpénzt is tartalmazó személyi juttatások, a 13. és 14. havi nyugdíjak, valamint az elmaradó uniós források állnak.
Összehasonlításképpen, egy évvel korábban az államháztartás központi alrendszere még kedvezőbb képet mutatott, és lényegesen alacsonyabb, 2773,6 milliárd forintos féléves hiánnyal zárt.
A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A vártnál is kedvezőbb inflációs adat érkezett júniusra, az éves pénzromlás üteme 1,7 százalékra lassult, miközben havi alapon nem emelkedtek az árak.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
Régiótól, kultúrától és gazdasági fejlettségtől függetlenül a demográfiai mutatók szinte mindenhol meredek zuhanásba kezdtek.
Civilként próbál új életet kezdeni a pedofilbotrány után Kaleta Gábor, állítólag sofőrként próbált megélni.
Átalakul Magyarország legfontosabb bankja: kiderült, mit tervez Kapitány István, már a parlament előtt az ügy
Szigorúbb, átláthatóbb és a kormánytól függetlenebb működési modellre áll át a Magyar Fejlesztési Bank.
Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Harmincnapos haladékot adott Washington a NIS működésére, ami új lendületet adhat a Mol és a Gazpromnyeft közötti egyeztetéseknek.
Újabb fordulatot vett a debreceni Semcorp ügye: a hatósági vizsgálatok után már büntetőeljárás is indult.
Fokozatos béremelést ígérnek a szociális dolgozóknak, de minden a költségvetés mozgásterén múlik.
Az euró és a dollár enyhén drágult, míg a svájci frank olcsóbb lett hétfő estére a reggeli árfolyamokhoz képest.
Elképesztő csúcsdöntés a magyar tőzsdén: eddig soha nem látott magasságokba emelkedett a hazai index
A részvénypiac forgalma 15,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Rendkívüli lépés a magyar tőzsdén: forintért vehetjük meg a világ legnépszerűbb kriptovalutáit és az amerikai piac slágereit
Nyolc új, tőzsdén kereskedett befektetési termékkel, azaz ETF-fel és ETP-vel bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca a mai naptól.
Meglepetésszerű döntés született: teljesen átalakulhat a magyarok által is sűrűn használt fapados légitársaság
A fapados légitársaság vasárnap elvileg beleegyezett az amerikai magántőke-társaság, a Castlelake felvásárlási ajánlatába.
A megromlott árut a hatóságok megsemmisíttették, a túlterhelés miatt pedig 780 ezer forintos bírságot szabtak ki.
A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
Ezek voltak a Pénzcentrum legérdekesebb, legfontosabb, legolvasottabb hírei 2026 27. hetén.
Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család ingatlanberuházási tervét, miután a projekt bekerült az amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.