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Brachiosaurus dinoszaurusz a vízben, pálmafákkal tarkított szigetek mellett. Ez egy 3D-s renderelt illusztráció.
Kvíz

Kvíz: Te is imádod a dinoszauruszokat? Lássuk, mennyire ismered az őslények világát valójában!

Pénzcentrum
2026. június 18. 18:04

Gyerekként sokan megszeretik az őslények világát, fejből tudják az összes dinoszaurusz nevét. Ez a tudás azonban idővel megfakulhat. Te mennyire emlékszel még a dínókra? A mai kvíz során kiderül.

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Kvíz: Te is imádod a dinoszauruszokat? Lássuk, mennyire ismered az őslények világát valójában!

1/10 kérdés
Mit jelent a dinoszaurus szó eredetileg?
ronda sárkány
ősi hüllő
félelmetes/hatalmas gyík
furcsa madár
2/10 kérdés
Mi okozta nagy valószínűséggel a dinoszauruszok kihalását?
napkitörés
több évtizeden át tartó jégkorszak
az ember megjelenése a Földön
egy nagy aszteroida becsapódása
3/10 kérdés
Milyen testrészből volt a Triceratops dinoszaurusznak három is?
szem
szarv
farok
gyomor
4/10 kérdés
Mekkora állat testméretéhez hasonlítható egy átlagos velociraptor mérete?
túzok
strucc
pulyka
emu
5/10 kérdés
Melyik dinoszaurusz farkának végén volt bunkószerű fegyver?
Ankylosaurus
Parasaurolophus
Iguanodon
Stegosaurus
6/10 kérdés
Melyik dinoszauruszt számították korábban az Apatosaurus fajhoz, melyről később kiderül, hogy külön faj?
Brontosaurus
Brachiosaurus
Allosaurus
Spinosaurus
7/10 kérdés
Melyik történeti korszak végén halt ki a dinoszauruszok nagy része?
Jura
Triász
Kréta
Perm
8/10 kérdés
Melyik tudományág foglalkozik az ősi élőlények maradványainak kutatásával?
kriptozoológia
ornitológia
paleontológia
parodontológia
9/10 kérdés
Hol található Magyarországon a legjelentősebb dinoszaurusz-lelőhely?
Bakony
Mátra
Alpokalja
Mecsek
10/10 kérdés
Melyik ma élő madár a kihalt Tyrannosaurus Rex legközelebbi "rokona" az evolúció szerint?
pingvin
kazuár
házityúk
keselyű
Címlapkép: Getty Images
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