Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Donald Trump nevét szinte mindenki ismeri, és nem csak a politika miatt. Amerika megosztó elnöke június 14-én ünnepli a 80. születésnapját, ennyi év alatt pedig bőven akadtak furcsa, látványos és popkulturális szempontból is emlékezetes állomások az életében. Vajon mennyit tudsz Donald J. Trumpról a politikai híreken túl? Mai Trump-kvízünkből kiderül!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről? 1/10 kérdés Milyen nevet takar a J betű Donald J. Trump nevében? Jonathan James Joseph John Következő kérdés 2/10 kérdés Mivel foglalkozott a Trump család vállalkozása már Donald Trump pályakezdése előtt is? Filmkészítéssel Ingatlanfejlesztéssel Repülőgépgyártással Autógyártással Következő kérdés 3/10 kérdés Ki az a New York-i ügyvéd, akit Donald Trump egyik korai, nagy hatású mentoraként szoktak emlegetni? William Barr Alan Dershowitz Roy Cohn Rudy Giuliani Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt Donald Trump első, nagy visszhangot kiváltó könyvének címe? Az üzletkötés művészete (The Art of the Deal) Gondolkozz és gazdagodj (Think and Grow Rich) Gazdag papa, szegény papa (Rich Dad Poor Dad) A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása (The 7 Habits of Highly Effective People) Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik karácsonyi filmben szerepel Donald Trump egy rövid jelenet erejéig? Reszkessetek, betörők! 2. Igazából szerelem Tapló Télapó A Grincs Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül milyen nevű fia nincs Donald Trumpnak? Donald Trump Jr. Eric Trump Barron Trump Michael Trump Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik televíziós műsor házigazdájaként lett különösen ismert Donald Trump a 2000-es években? The Apprentice (A gyakornok) America’s Next Top Model (Topmodell leszek!) Shark Tank (Cápák között) Big Brother Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik sporthoz kapcsolódó Hírességek Csarnokába (Hall of Fame) került be Trump 2013-ban? Golf Autóversenyzés Tenisz Pankráció Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen néven indította el Donald Trump saját közösségi média platformját, miután kitiltották a Twitterről? Truth Social Beautiful Social Very Good Social Trump Social Következő kérdés 10/10 kérdés Hányadik elnöke az Egyesült Államoknak Donald J. Trump? 44. és 46. 45. és 47. 40. és 42. 52. és 54. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK