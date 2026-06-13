Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt,
Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről?
Donald Trump nevét szinte mindenki ismeri, és nem csak a politika miatt. Amerika megosztó elnöke június 14-én ünnepli a 80. születésnapját, ennyi év alatt pedig bőven akadtak furcsa, látványos és popkulturális szempontból is emlékezetes állomások az életében. Vajon mennyit tudsz Donald J. Trumpról a politikai híreken túl? Mai Trump-kvízünkből kiderül!
Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről?
A mai kvíz során kiderül, emlékszel-e kinek a nevéhez fűződnek a nagy tudományos áttörések.
A mai kvíz során letesztelheted, hogy te is tévedésben élsz-e, és ismered-e a működő praktikákat.
Kvízünkkel most megtudhatod, mennyire vagy képben a focivébék történelméről. Vigyázat, helyenként csak a legnagyobb focitörténészek tudják a választ!
Te jártál már a Börzsönyben, vagy szívesen ellátogatnál oda? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a hegységről.
Ismered az indiai mitológia és a hindu vallás alapjait? Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!
Földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt.
Főúri kertek, Duna-parti zöldterületek és régi városi történetek: teszteld, mennyire ismered a Budapesti parkok világát!
Ismerős címek, trükkös szempontok és 10 irodalmi kakukktojás-kérdés: derítsd ki, mennyire vagy otthon az irodalmi klasszikusokban!
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