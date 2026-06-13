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Antibes, Franciaország - 2016. november 10: Európai újságok reagálnak Donald Trumpnak az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történő megválasztására.
Kvíz

Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről?

Pénzcentrum
2026. június 13. 18:03

Donald Trump nevét szinte mindenki ismeri, és nem csak a politika miatt. Amerika megosztó elnöke június 14-én ünnepli a 80. születésnapját, ennyi év alatt pedig bőven akadtak furcsa, látványos és popkulturális szempontból is emlékezetes állomások az életében. Vajon mennyit tudsz Donald J. Trumpról a politikai híreken túl? Mai Trump-kvízünkből kiderül!

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Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről?

1/10 kérdés
Milyen nevet takar a J betű Donald J. Trump nevében?
Jonathan
James
Joseph
John
2/10 kérdés
Mivel foglalkozott a Trump család vállalkozása már Donald Trump pályakezdése előtt is?
Filmkészítéssel
Ingatlanfejlesztéssel
Repülőgépgyártással
Autógyártással
3/10 kérdés
Ki az a New York-i ügyvéd, akit Donald Trump egyik korai, nagy hatású mentoraként szoktak emlegetni?
William Barr
Alan Dershowitz
Roy Cohn
Rudy Giuliani
4/10 kérdés
Mi volt Donald Trump első, nagy visszhangot kiváltó könyvének címe?
Az üzletkötés művészete (The Art of the Deal)
Gondolkozz és gazdagodj (Think and Grow Rich)
Gazdag papa, szegény papa (Rich Dad Poor Dad)
A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása (The 7 Habits of Highly Effective People)
5/10 kérdés
Melyik karácsonyi filmben szerepel Donald Trump egy rövid jelenet erejéig?
Reszkessetek, betörők! 2.
Igazából szerelem
Tapló Télapó
A Grincs
6/10 kérdés
Az alábbiak közül milyen nevű fia nincs Donald Trumpnak?
Donald Trump Jr.
Eric Trump
Barron Trump
Michael Trump
7/10 kérdés
Melyik televíziós műsor házigazdájaként lett különösen ismert Donald Trump a 2000-es években?
The Apprentice (A gyakornok)
America’s Next Top Model (Topmodell leszek!)
Shark Tank (Cápák között)
Big Brother
8/10 kérdés
Melyik sporthoz kapcsolódó Hírességek Csarnokába (Hall of Fame) került be Trump 2013-ban?
Golf
Autóversenyzés
Tenisz
Pankráció
9/10 kérdés
Milyen néven indította el Donald Trump saját közösségi média platformját, miután kitiltották a Twitterről?
Truth Social
Beautiful Social
Very Good Social
Trump Social
10/10 kérdés
Hányadik elnöke az Egyesült Államoknak Donald J. Trump?
44. és 46.
45. és 47.
40. és 42.
52. és 54.
Címlapkép: Getty Images
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