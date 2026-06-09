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Kvíz

Kvíz: Szeretsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Börzsöny hegyeiről, völgyeiről, látnivalóiról!

Pénzcentrum
2026. június 9. 17:58

A Börzsöny hegység Magyarország északi felén, Pest és Nógrád megye területén fekszik. Amellett, hogy kedvelt kirándulóhely, számos védett és ritka állat élőhelye. Te jártál már a Börzsönyben, vagy szívesen ellátogatnál oda? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a hegységről. 

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Kvíz: Szeretsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Börzsöny hegyeiről, völgyeiről, látnivalóiról!

1/10 kérdés
Melyik a Börzsöny legmagasabb, 938 méteres hegycsúcsa?
Bálvány
Istállós-kő
Csóványos
Szilvási-kő
2/10 kérdés
Egy kis érdekesség a csúcsról. Honnan kapta a nevét a Csóványos?
a "csóvány" a csalán tájnyelvi változata, a csúcs nevének jelentése 'csalános'
a "csorba, csorbás" szavak tájnyelvi változatából ered, mely a kaldera (kráterhez hasonló süllyedék) jellegzetes alakjára utal
a 'juhász' jelentésű csobán szóból ered, mivel a hegyen főként pásztorok éltek
itt fészkelő narancsos-vöröses tollú madarakról, amik eldobott égő szalmacsóváknak látszanak az égen patak
3/10 kérdés
Milyen kőzetanyag alkotja a Börzsönyt?
üledékes
átalakult (metamorf) kőzetek
vulkanikus kőzetek
mélységi magmás kőzetek
4/10 kérdés
Nagyjából egy évtizede visszatelepedett a Börzsönybe egy az 1800-as évek végén eltűnt ragadozó állat. Melyik faj tért vissza Szlovákia felől?
aranysakál
hiúz
vadmacska
farka
5/10 kérdés
A Börzsönyt délről a Duna, keletről a Nógrádi-medence és a Cserhát határolja. Melyik folyó határolja északról és nyugatról?
Hernád Kis Apolló-lepke
Berettyó
Ipoly
Bodrog
6/10 kérdés
Melyik Börzsönyben élő, különleges állat a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata?
havasi cincér
foltos szalamandra
túzok
daru
7/10 kérdés
Melyik fafaj domináns a Börzsönyben?
gyertyán
tölgy
fenyő
magas kőris
8/10 kérdés
Melyik kisvasút nem a Börzsönyben közlekedik?
Lillafüredi erdei vasút
Királyréti erdei vasút
Brezina-völgyi erdei vasút
Kemencei erdei múzeumvasút
9/10 kérdés
Melyik településen található a Börzsöny Múzeum?
Nagyirtáspuszta
Szob
Zebegény
Kismaros
10/10 kérdés
Melyik híres Magyarok Nagyasszonya búcsújáróhely várja a zarándokokat a Börzsönyben?
Máriabesnyő
Máriapócs
Máriagyűd
Márianosztra
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #magyarország #kirándulás #pest megye #hegy #természet #látnivaló #nógrád #kvíz #börzsöny

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