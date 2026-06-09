Jelentősen kibővítette horvátországi hálózatát a FlixBus, ami a magyar utazók számára is új lehetőségeket nyit meg a 2026-os nyári szezonban.
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Börzsöny hegyeiről, völgyeiről, látnivalóiról!
A Börzsöny hegység Magyarország északi felén, Pest és Nógrád megye területén fekszik. Amellett, hogy kedvelt kirándulóhely, számos védett és ritka állat élőhelye. Te jártál már a Börzsönyben, vagy szívesen ellátogatnál oda? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a hegységről.
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Börzsöny hegyeiről, völgyeiről, látnivalóiról!
Ismered az indiai mitológia és a hindu vallás alapjait? Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!
Földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt.
Főúri kertek, Duna-parti zöldterületek és régi városi történetek: teszteld, mennyire ismered a Budapesti parkok világát!
Ismerős címek, trükkös szempontok és 10 irodalmi kakukktojás-kérdés: derítsd ki, mennyire vagy otthon az irodalmi klasszikusokban!
Strandolás, kirándulás, kultúra és tóparti érdekességek: töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mit tudsz a Velencei-tóról!
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
A mai kvízt során azt mérjük fel, mennyit tudsz valójában a szerződésről, az aláírás körülményeiről, akkoriban meghatározó személyekről.
TOP 10 májusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi és nyelvi kíveink, mennyire ismered Budapestet és a Balatont!
A TOP10 májusi kvízeink listáján 2026-ban a történelmi és nyelvi kvízek domináltak.
Mennyire vagy képben a nyár slágerdesszertjeivel? Ehhez a fagylaltos kvízhez nem elég, ha csak eszed a fagyit, a fagylaltkészítés titkait is ismerned kell!
Egy-egy hosszabb szó, idegen kifejezés vagy bonyolult szóösszetétel kapcsán sokan elbizonytalanodnak, pedig a helyesírás nemcsak az iskolapadban fontos.
Árvíz, gát, ártér, tetőzés: ismered az alapfogalmakat? Teszteld a tudásod árvízvédelmi kvízünkkel! Most kiderül, mennyire vagy felkészülve egy árvízre!
Régi játékok, klasszikus gyerekkori kedvencek és retró emlékek várnak ebben a gyereknapi kvízben. Teszteld a nosztalgiatudásod!
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról!
A mai kvíz során a híres művészeket - legfőképpen írókat, festőket, zeneszerzőket - kell összepárosítani a leghíresebb műveikkel.
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Kisujjadban a történelem? Mutasd, mire emlékszel a nagy, világformáló, májusi eseményekből! Tedd próbára a tudásod 10 kérdéses kvízünkben!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a városról, amelynek nevét annyit hallottad az utóbbi években.
A magyar borkultúra már saját szókinccsel rendelkezik, amelyben régies, kikopóban lévő borkészítéshez kapcsolódó szavak, új szakmai kifejezések és hétköznapi szleng elemek keverednek.
Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!
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A mai szókincs 20-30%-a más nyelvekből származik az ősi és belső keletkezésű szavaink mellett.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
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