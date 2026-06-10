Kvíz: Mindent tudsz a focivébék történetéről, a legnagyobb sztorikról? Teszteld le nálunk!

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Holnap este kilenckor, a Mexikó-Dél-Afrika meccsel megkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely már a huszonharmadik lesz a vébék csaknem száz éve íródó történetében. Ebből az alkalomból összegyűjtöttünk tíz kérdést, amely a futball legnagyobb eseményéhez kapcsolódik; teszteld, mennyit tudsz a régi világbajnokságokról!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindent tudsz a focivébék történetéről? Teszteld le nálunk! 1/10 kérdés Kezdjük egy könnyűvel: hányszor nyert világbajnokságot Magyarország? Kétszer Egyszer Egyszer sem Háromszor Következő kérdés 2/10 kérdés Bár az 1954-es döntőt Magyarország elveszítette, ezen a tornán magyar futballista lett a gólkirály. Ki volt az? Kocsis Sándor Bozsik József Hidegkuti Nándor Puskás Ferenc Következő kérdés 3/10 kérdés Éppen húsz éve történt a vébédöntők egyik legemlékezetesebb esete, mikor a pályafutása utolsó meccsét játszó Zinedine Zidane lefejelt egy olasz játékost. De kicsodát? Marco Materazzit Gianluigi Buffont Fabio Cannavarot Andrea Pirlot Következő kérdés 4/10 kérdés A kommunista diktatúra, Észak-Korea válogatottjának legjobb eredménye egy negyeddöntős szereplés. Mikor érték el? 1930 1982 1966 2010 Következő kérdés 5/10 kérdés Csak kétszer fordult elő, hogy egy játékos vébédöntőn mesterhármast szerezzen. Ki volt az első? Cristiano Ronaldo Ademír Puskás Ferenc Geoff Hurst Következő kérdés 6/10 kérdés A 2002-es világbajnokság az első volt, amelyet egynél több ország rendezett meg. Melyek voltak ezek? Japán és Dél-Korea Franciaország és Németország Magyarország és Ausztria Szaúd-Arábia és Izrael Következő kérdés 7/10 kérdés A legelső, 1930-as világbajnokságra még meghívásos alapon mentek a csapatok, és majdnem el is maradt a sok lemondás miatt. Hány válogatott vett részt? 13 10 4 20 Következő kérdés 8/10 kérdés A tornán nem csak a legjobb mezőnyjátékost és a gólkirályt, hanem a legjobb kapust is elismerik. Kiről nevezték el a legjobb kapusnak járó díjat? Gordon Banks Grosics Gyula Cláudio Taffarel Lev Jasin Következő kérdés 9/10 kérdés A vébék másik emlékezetes eseménye Diego Maradona kézzel szerzett, ám szabályosnak ítélt gólja Anglia ellen. Mikor történt ez? 1994 1970 1986 1982 Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor szerepelt utoljára a magyar válogatott labdarúgó-világbajnokságon? 1998 1990 2002 1986 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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