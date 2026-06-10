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Kvíz

Kvíz: Mindent tudsz a focivébék történetéről, a legnagyobb sztorikról? Teszteld le nálunk!

Pénzcentrum
2026. június 10. 18:05

Holnap este kilenckor, a Mexikó-Dél-Afrika meccsel megkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely már a huszonharmadik lesz a vébék csaknem száz éve íródó történetében. Ebből az alkalomból összegyűjtöttünk tíz kérdést, amely a futball legnagyobb eseményéhez kapcsolódik; teszteld, mennyit tudsz a régi világbajnokságokról!

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Kvíz: Mindent tudsz a focivébék történetéről? Teszteld le nálunk!

1/10 kérdés
Kezdjük egy könnyűvel: hányszor nyert világbajnokságot Magyarország?
Kétszer
Egyszer
Egyszer sem
Háromszor
2/10 kérdés
Bár az 1954-es döntőt Magyarország elveszítette, ezen a tornán magyar futballista lett a gólkirály. Ki volt az?
Kocsis Sándor
Bozsik József
Hidegkuti Nándor
Puskás Ferenc
3/10 kérdés
Éppen húsz éve történt a vébédöntők egyik legemlékezetesebb esete, mikor a pályafutása utolsó meccsét játszó Zinedine Zidane lefejelt egy olasz játékost. De kicsodát?
Marco Materazzit
Gianluigi Buffont
Fabio Cannavarot
Andrea Pirlot
4/10 kérdés
A kommunista diktatúra, Észak-Korea válogatottjának legjobb eredménye egy negyeddöntős szereplés. Mikor érték el?
1930
1982
1966
2010
5/10 kérdés
Csak kétszer fordult elő, hogy egy játékos vébédöntőn mesterhármast szerezzen. Ki volt az első?
Cristiano Ronaldo
Ademír
Puskás Ferenc
Geoff Hurst
6/10 kérdés
A 2002-es világbajnokság az első volt, amelyet egynél több ország rendezett meg. Melyek voltak ezek?
Japán és Dél-Korea
Franciaország és Németország
Magyarország és Ausztria
Szaúd-Arábia és Izrael
7/10 kérdés
A legelső, 1930-as világbajnokságra még meghívásos alapon mentek a csapatok, és majdnem el is maradt a sok lemondás miatt. Hány válogatott vett részt?
13
10
4
20
8/10 kérdés
A tornán nem csak a legjobb mezőnyjátékost és a gólkirályt, hanem a legjobb kapust is elismerik. Kiről nevezték el a legjobb kapusnak járó díjat?
Gordon Banks
Grosics Gyula
Cláudio Taffarel
Lev Jasin
9/10 kérdés
A vébék másik emlékezetes eseménye Diego Maradona kézzel szerzett, ám szabályosnak ítélt gólja Anglia ellen. Mikor történt ez?
1994
1970
1986
1982
10/10 kérdés
Mikor szerepelt utoljára a magyar válogatott labdarúgó-világbajnokságon?
1998
1990
2002
1986
Címlapkép: Getty Images
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