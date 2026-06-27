Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre

Donald Trump 100 százalékos importvámmal fenyegeti azokat az európai országokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki az amerikai technológiai óriáscégekre. Az amerikai elnök azonnali, a hatályos kereskedelmi egyezményeket is felülíró válaszlépéseket ígér, amelyek az érintett államokból érkező összes terméket sújtanák - számolt be a BBC.

A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját. Bejegyzését hivatalos figyelmeztetésnek szánta mindazon országok számára, amelyek már a bevezetés küszöbén állnak, vagy fontolgatják az adó kivetését. A tervezett európai digitális adók elsősorban az olyan amerikai technológiai óriásokat érintenék, mint az Apple, a Google, a Meta és az Amazon.

Jelenleg Franciaország, Olaszország és Spanyolország is háromszázalékos digitális szolgáltatási adó bevezetését tervezi a területükön működő techóriásokkal szemben, de más európai uniós tagállamok is hoztak már hasonló intézkedéseket, vagy mérlegelik azok bevezetését. A növekvő adóterhekre hivatkozva az Amazon már az év elején megemelte a partnereinek felszámított kereskedői díjakat.

Egy hasonló konfliktus tavaly már lejátszódott Kanadával is, amely végül inkább visszavonta a saját, visszamenőleges hatályú digitális adóját, hogy Trump hajlandó legyen visszaülni a tárgyalóasztalhoz. A kanadai szabályozás a jelentős globális és hazai árbevétellel rendelkező vállalatokat adóztatta volna meg. Bár az előírás elvileg a helyi cégekre is vonatkozott volna, a terheket szinte kizárólag a legnagyobb amerikai technológiai óriások viselték volna, amelyek milliárdos tulajdonosai és vezetői felsorakoztak Donald Trump mögött.