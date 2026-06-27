Nem mindegy, honnan érkezik az alapanyag, és a balatoni vendéglátósok úgy gondolják, hogy ez egyre komolyabb gazdasági kérdéseket vet fel.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre
Donald Trump 100 százalékos importvámmal fenyegeti azokat az európai országokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki az amerikai technológiai óriáscégekre. Az amerikai elnök azonnali, a hatályos kereskedelmi egyezményeket is felülíró válaszlépéseket ígér, amelyek az érintett államokból érkező összes terméket sújtanák - számolt be a BBC.
A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját. Bejegyzését hivatalos figyelmeztetésnek szánta mindazon országok számára, amelyek már a bevezetés küszöbén állnak, vagy fontolgatják az adó kivetését. A tervezett európai digitális adók elsősorban az olyan amerikai technológiai óriásokat érintenék, mint az Apple, a Google, a Meta és az Amazon.
Jelenleg Franciaország, Olaszország és Spanyolország is háromszázalékos digitális szolgáltatási adó bevezetését tervezi a területükön működő techóriásokkal szemben, de más európai uniós tagállamok is hoztak már hasonló intézkedéseket, vagy mérlegelik azok bevezetését. A növekvő adóterhekre hivatkozva az Amazon már az év elején megemelte a partnereinek felszámított kereskedői díjakat.
Egy hasonló konfliktus tavaly már lejátszódott Kanadával is, amely végül inkább visszavonta a saját, visszamenőleges hatályú digitális adóját, hogy Trump hajlandó legyen visszaülni a tárgyalóasztalhoz. A kanadai szabályozás a jelentős globális és hazai árbevétellel rendelkező vállalatokat adóztatta volna meg. Bár az előírás elvileg a helyi cégekre is vonatkozott volna, a terheket szinte kizárólag a legnagyobb amerikai technológiai óriások viselték volna, amelyek milliárdos tulajdonosai és vezetői felsorakoztak Donald Trump mögött.
Az OTP Csoport négy év folyamatos előrelépést követően idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.
Magyar Péter szerint Magyarországnak társadalmi, politikai és gazdasági konzultációra van szüksége az euróbevezetésről.
Évtizedes rekord dőlt meg Magyarországon: szinte mindenki ezt akarja, mégis óriási akadályba ütközünk
A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését.
Csótányok, működésképtelen liftek és politikai befolyás is szerepel a kiszivárgott jelentésben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.
Napközben hektikus mozgás után végül erősödéssel zárt a forint, az euró árfolyama is visszacsúszott.
A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter és Vitézy Dávid is.
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig
Nagyobb hangsúlyt kap a szélenergia, a kormány 2030-ig az Európai Unió támogatásával több mint tízszeresére növelné a magyarországi szélerőművi kapacitásokat Kapitány István bejelentése szerint.
Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
A BÉT részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!