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Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre

Pénzcentrum
2026. június 27. 14:06

Donald Trump 100 százalékos importvámmal fenyegeti azokat az európai országokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki az amerikai technológiai óriáscégekre. Az amerikai elnök azonnali, a hatályos kereskedelmi egyezményeket is felülíró válaszlépéseket ígér, amelyek az érintett államokból érkező összes terméket sújtanák - számolt be a BBC

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A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját. Bejegyzését hivatalos figyelmeztetésnek szánta mindazon országok számára, amelyek már a bevezetés küszöbén állnak, vagy fontolgatják az adó kivetését. A tervezett európai digitális adók elsősorban az olyan amerikai technológiai óriásokat érintenék, mint az Apple, a Google, a Meta és az Amazon.

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Jelenleg Franciaország, Olaszország és Spanyolország is háromszázalékos digitális szolgáltatási adó bevezetését tervezi a területükön működő techóriásokkal szemben, de más európai uniós tagállamok is hoztak már hasonló intézkedéseket, vagy mérlegelik azok bevezetését. A növekvő adóterhekre hivatkozva az Amazon már az év elején megemelte a partnereinek felszámított kereskedői díjakat.

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Egy hasonló konfliktus tavaly már lejátszódott Kanadával is, amely végül inkább visszavonta a saját, visszamenőleges hatályú digitális adóját, hogy Trump hajlandó legyen visszaülni a tárgyalóasztalhoz. A kanadai szabályozás a jelentős globális és hazai árbevétellel rendelkező vállalatokat adóztatta volna meg. Bár az előírás elvileg a helyi cégekre is vonatkozott volna, a terheket szinte kizárólag a legnagyobb amerikai technológiai óriások viselték volna, amelyek milliárdos tulajdonosai és vezetői felsorakoztak Donald Trump mögött.
Címlapkép: Getty Images
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