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Kvíz

Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét!

Pénzcentrum
2026. június 17. 18:01

A Monk – A flúgos nyomozó nem véletlenül vált a 2000-es évek egyik legkedveltebb krimisorozatává. A széria nyolc évadon és 125 epizódon keresztül követte a kissé különc detektív történetét, aki rendkívüli megfigyelőképességével a legrejtélyesebb ügyeket is megoldotta, miközben saját fóbiáival és kényszeres szokásaival küzdött. A főszereplőt Tony Shalhoub alakította, aki ezért több Emmy-díjat és más rangos szakmai díjakat is kapott, miközben maga a sorozat is számos elismerésben részesült. A mai kvíz során felidézheted a sorozat visszatérő szereplőit, és a fő történetszál részleteit.

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Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét!

1/10 kérdés
Mi Monk nyomozó keresztneve?
Hercule
Adrian
Philip
Benoit
2/10 kérdés
Hol játszódik a sorozat nagyrésze?
Chicago
Washington, D.C.
New York
San Francisco
3/10 kérdés
Mi volt Monk korábbi foglalkozása, mielőtt magánnyomozó lett?
a helyi Wallmart áruház vezetője volt
állami középiskolai történelem tanár volt
a rendőrség (SFPD) gyilkossági nyomozója volt
a helyi kórház sebész főorvosa volt
4/10 kérdés
Hogy hívták Monk feleségét?
Rose
Trudy
Mary
Agatha
5/10 kérdés
Ki a San Franciscó-i gyilkossági csoport feje és Monk közeli barátja?
Thomas Gregson kapitány
Arthur Hastings kapitány
Leland Stottlemeyer kapitány
James Gordon kapitány
6/10 kérdés
Hogy hívták Monk asszisztensét az alső két és fél évadban?
Amy Pond
Rose Tyler
Sharona Fleming
Natalie Teeger
7/10 kérdés
Milyen hangszeren játszik Monk?
tuba
ukulele
hegedű
klarinét
8/10 kérdés
Hogy hívják a detektív agórafóbiás bátyját?
Azriel Monk
Ambrose Monk
Abraham Monk
Alexander Monk
9/10 kérdés
Ki az előadója és mi a címe a sorozat második évadától használt híres főcímdalának?
The Who - Who Are You
Randy Newman - It's a Jungle out There
Tom Waits - Way Down in the Hole
Rodrigo Amarante - Tuyo
10/10 kérdés
Ki volt Monk visszatérő nagy ellenfele a sorozatban?
James Moriarty professzor
Dale Biederbeck, "a Bálna"
Kevin "Kilgrave" Thompson
Christopher Pelant
Címlapkép: Getty Images
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