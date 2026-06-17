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A Monk – A flúgos nyomozó nem véletlenül vált a 2000-es évek egyik legkedveltebb krimisorozatává. A széria nyolc évadon és 125 epizódon keresztül követte a kissé különc detektív történetét, aki rendkívüli megfigyelőképességével a legrejtélyesebb ügyeket is megoldotta, miközben saját fóbiáival és kényszeres szokásaival küzdött. A főszereplőt Tony Shalhoub alakította, aki ezért több Emmy-díjat és más rangos szakmai díjakat is kapott, miközben maga a sorozat is számos elismerésben részesült. A mai kvíz során felidézheted a sorozat visszatérő szereplőit, és a fő történetszál részleteit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét! 1/10 kérdés Mi Monk nyomozó keresztneve? Hercule Adrian Philip Benoit Következő kérdés 2/10 kérdés Hol játszódik a sorozat nagyrésze? Chicago Washington, D.C. New York San Francisco Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt Monk korábbi foglalkozása, mielőtt magánnyomozó lett? a helyi Wallmart áruház vezetője volt állami középiskolai történelem tanár volt a rendőrség (SFPD) gyilkossági nyomozója volt a helyi kórház sebész főorvosa volt Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívták Monk feleségét? Rose Trudy Mary Agatha Következő kérdés 5/10 kérdés Ki a San Franciscó-i gyilkossági csoport feje és Monk közeli barátja? Thomas Gregson kapitány Arthur Hastings kapitány Leland Stottlemeyer kapitány James Gordon kapitány Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívták Monk asszisztensét az alső két és fél évadban? Amy Pond Rose Tyler Sharona Fleming Natalie Teeger Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen hangszeren játszik Monk? tuba ukulele hegedű klarinét Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják a detektív agórafóbiás bátyját? Azriel Monk Ambrose Monk Abraham Monk Alexander Monk Következő kérdés 9/10 kérdés Ki az előadója és mi a címe a sorozat második évadától használt híres főcímdalának? The Who - Who Are You Randy Newman - It's a Jungle out There Tom Waits - Way Down in the Hole Rodrigo Amarante - Tuyo Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt Monk visszatérő nagy ellenfele a sorozatban? James Moriarty professzor Dale Biederbeck, "a Bálna" Kevin "Kilgrave" Thompson Christopher Pelant Eredmények

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