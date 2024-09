Sokan nagyot nézhetnek a kormányhivatalban: 10 ezer forintot kérnek el ezért az ügyintézésért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a születési név az egyik legfontosabb identitásképző elem egy ember számára, mégis évente több ezer magyar kérelmezi annak megváltoztatását. A kérelmek mögött jellemzően a kérelmező családi állapotának (házas/elvált) megváltozása áll, gyakran mégis egészen más okok miatt dönt valaki a nevének megváltoztatása mellett. Teszik mindezt úgy egyébként, hogy bizonyos esetekben a névváltoztatási kérelem beadásának jelentős költségvonzata is van, ráadásul a kérelmezőknek szigorú szabályoknak is meg kell felelniük ahhoz, hogy a kérelmüket jóvá is hagyják.

Az ember számára a név jelenti az egyik legfontosabb identitásképző elemet, ennek ellenére évente sok ezer magyar honfitársunk kérelmezi nevének megváltoztatását. Bár a névváltoztatás hallatán többségünk valószínűleg a házasságkötéshez kapcsolódó névváltozásra gondol, természetesen más okból is dönthet valaki úgy, hogy megválna születéskori nevétől, vagy éppen a házassági nevétől. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ha már itt tartunk, azt érdemes már most tisztázni, hogy a házassági névváltoztatás – bár első hallásra talán úgy hangzik – nem a házasság megkötésekor történő névváltoztatást jelenti, hanem éppen ennek ellenkezőjét, a házasság idején felvett névnek a válást követő megváltoztatását. A születési név megváltoztatása pedig valóban azt is jelenti, mint aminek hangzik – tehát a születéskor anyakönyvezett név megváltoztatását. Sok embert érint, egyre többet A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által közölt információk szerint 2019. január 1-je óta 31 077 születési névváltoztatási kérelem, 2019. január 1-je és 2022. január 1-je között 1 193 házassági név megváltoztatására irányuló kérelem érkezett a BFKH-hoz. Utóbbi, tehát a házassági név megváltoztatására vonatkozó eljárás 2022. január 1-jét követően települési anyakönyvvezetői hatáskörbe került – ez a magyarázata annak, hogy a BFKH csak 2022-ig tudott ezzel kapcsolatban adatot közölni. A BFKH ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás pedig mindig is települési anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozott. A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a szóban forgó időszakban évente átlagosan 5 484 születési névváltoztatási kérelem érkezett a hivatalhoz, ami a kérelmek számának jelentős növekedését jelenti, legalábbis az egy évtizeddel korábbi állapothoz képest. A BFKH korábbi közlése alapján ugyanis tudjuk, hogy 2014-ben 3 770,

2015-ben 3 640,

2016-ban 4 625,

2017-ben 4 780,

2018 első három negyedévében pedig 5 435 névváltoztatási kérelmet bírált el a hivatal. A fentiek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtized első felében jelentősen megugrott a névváltoztatási kérelmek száma, míg a második felében már inkább stagnálás valószínűsíthető. Ezért döntenek a változtatás mellett Talán nem meglepő, hogy a születési névváltoztatási kérelmek többsége a megromlott családi kapcsolatokkal hozhatók összefüggésbe – gyakori eset például, hogy a kérelmező már nem tartja a kapcsolatot az apjával, és ezért szeretne nevet változtatni. Természetesen más okok is elképzelhetők, például a kérelmező érezheti úgy, hogy a neve miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Szabályok, költségek A névváltoztatási kérelmeknek bizonyos feltételek teljesülése esetén hagyhatók jóvá, illetve ezeknek lehet költségvonzatuk is. Az egyik ilyen feltétel például, hogy ismételt névváltoztatást alapesetben csak öt évvel az előző névváltoztatást követően lehet kérelmezni – leszámítva a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállását: A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, a magyar családnevek rendszerében nem szereplő vagy kis számban előforduló családi nevet, történelmi nevet, régies írásmóddal írott családi nevet, az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított öt éven belül újabb névváltoztatást különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehet engedélyezni. Személyhez fűződő jogot sértő családi név névváltoztatási eljárásban nem engedélyezhető. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – közölte a BFKH a Pénzcentrummal. 2021. január 1-je óta az ismételt névváltoztatási kérelmek esetében is az előbb említett 10 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie a kérelmezőnek. Kivételt képeznek azonban a házassági nevek megváltoztatására vonatkozó kérelmek: A házassági név megváltoztatása anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozik. A házassági név megváltoztatása megszűnt házasság esetén kérelmezhető. Feltétele, hogy a kérelmező a volt házastárs nevét valamilyen formában viseli és igazolni tudja, hogy a volt házastárs nevét a kért formában használta. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj és illetékmentes. A névviselést érintő adatváltozást követően a személyazonosító igazolvány, a lakcímigazolvány, a TAJ-kártya és az adóigazolvány kiállítása ingyenes – közölte a BFKH. Korábban külön elbírálás alá estek a transzszexuális személyek is, ugyanis az ő esetükben nem névváltoztatási eljárásról, hanem a nemváltozás jogi elismerésére irányuló eljárásról lehetett beszélni. Ennek megfelelően az új nemnek megfelelő utónév bejegyzését nem terhelte a névváltoztatási eljárás 10 ezer forintos illetéke. Csakhogy 2020. május 29-től fogva az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás az érintett születési nemét tartja nyilván, amely adat nem megváltoztatható.

