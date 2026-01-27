Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Hivatalos: 145 nevet húznak ki a magyar névjegyzékből, brutál szigorítás élesedik
Jelentősen átalakul a hivatalos magyar utónévjegyzék, miután az Utónév-engedélyezési Bizottság legutóbbi ülésén 145 keresztnevet töröltek a listáról, miközben mindössze egy új nevet engedélyeztek. A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be.
Az elmúlt időszakban 281 névfelvételi kérelem érkezett be a bizottsághoz. Ezeket először a Nyelvtudományi Kutatóközpont vizsgálta meg szakmai szempontból. A kutatók végül csak 7 név esetében javasolták az engedélyezést, ezek közül pedig a bizottság egyet fogadott el. Az egyetlen újonnan jóváhagyott utónév a Vinka lett, amely női név, és egy virág nevét viseli.
A testület ezzel párhuzamosan átnézte azokat a keresztneveket is, amelyeket jelenleg senki sem visel Magyarországon. Összesen 198 ilyen nevet vizsgáltak felül. Ezek közül 145 esetében azt javasolták, hogy töröljék őket a hivatalos névjegyzékből. A fennmaradó 43 név ügyében a Nyelvtudományi Kutatóközpont további szakmai véleményt ad.
A testület szerint a döntések célja, hogy a névjegyzék tükrözze a tényleges névhasználatot, és ne tartalmazzon olyan neveket, amelyek a gyakorlatban nem fordulnak elő. A bizottság munkáját a jövőben rendszeresebbé teszik. A tervek szerint negyedévente üléseznek majd, így gyakrabban születhetnek döntések új utónevekről vagy a meglévők törléséről.
A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban.
Utolsó pillanatban változtak az Otthontámogatás szabályai: rengeteg magyart érint, erre figyelni kell
A kormány több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait, bővítve a jogosultak körét és az elfogadható finanszírozási...
2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.
A győri férfi kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték.
Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.
Az eset rávilágít a családtámogatási rendszer bürokratikus csapdáira, a hiányos ügyféltájékoztatás súlyos következményeire, és felveti a jogszabály-módosítás szükségességét.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
