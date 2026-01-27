Hivatalos: 145 nevet húznak ki a magyar névjegyzékből, brutál szigorítás élesedik

Jelentősen átalakul a hivatalos magyar utónévjegyzék, miután az Utónév-engedélyezési Bizottság legutóbbi ülésén 145 keresztnevet töröltek a listáról, miközben mindössze egy új nevet engedélyeztek. A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be.

Az elmúlt időszakban 281 névfelvételi kérelem érkezett be a bizottsághoz. Ezeket először a Nyelvtudományi Kutatóközpont vizsgálta meg szakmai szempontból. A kutatók végül csak 7 név esetében javasolták az engedélyezést, ezek közül pedig a bizottság egyet fogadott el. Az egyetlen újonnan jóváhagyott utónév a Vinka lett, amely női név, és egy virág nevét viseli.

A testület ezzel párhuzamosan átnézte azokat a keresztneveket is, amelyeket jelenleg senki sem visel Magyarországon. Összesen 198 ilyen nevet vizsgáltak felül. Ezek közül 145 esetében azt javasolták, hogy töröljék őket a hivatalos névjegyzékből. A fennmaradó 43 név ügyében a Nyelvtudományi Kutatóközpont további szakmai véleményt ad.

A testület szerint a döntések célja, hogy a névjegyzék tükrözze a tényleges névhasználatot, és ne tartalmazzon olyan neveket, amelyek a gyakorlatban nem fordulnak elő. A bizottság munkáját a jövőben rendszeresebbé teszik. A tervek szerint negyedévente üléseznek majd, így gyakrabban születhetnek döntések új utónevekről vagy a meglévők törléséről.