Akár szívesen farag valaki tököt, ölt fel félelmetes jelmezt, készít hátborzongató dekorációt ezen a napon, akár egy külföldről importált, szóra sem érdemes ünnepnek tartja: a halloween, ha horrorfilmekről van szó, megkerülhetetlen téma. Nem csak azért, mert rengeteg horror játszódik halloweenkor és a szokások is szerves részei a történetnek, hanem mert ezen a napon hagyománnyá vált horrorfilmet nézni. A zsáner rajongói természetesen az év bármely szakában kaphatók egy kis rettegésre, sokan viszont csak halloweenkor veszik magukhoz az évi borzongásadagjukat. Akármelyik tábort is erősíted, a mai filmes kvíz során alkalmad lesz kideríteni, mennyire ismered a műfaj klasszikusait és képben vagy-e a legújabb horrorfilmekkel is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket? 1/10 kérdés Kezdjük! Melyik film nem halloweenkor játszódik az alábbiak közül? Szörnyecskék Bohócrém Donnie Darko Invázió Következő kérdés 2/10 kérdés Hány filmből áll összesen hivatalosan a Halloween-franchise? 8 16 13 10 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik horrorfilmben nem játszik központi szerepet egy videokazetta? Örökség Sinister V/H/S A kör Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik az a horrorklasszikusnak számító film, melyet több mint 100 évvel a bemutatása után, 2024-ben újra adaptáltak? Az operaház fantomja Dr. Caligari Dr. Jekyll és Mr. Hyde Nosferatu Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik színésznő nem nyert a megjelölt horrorfilmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat? Natalie Portman, Fekete hattyú Demi Moore, A szer Kathy Bates, Tortúra Jodie Foster, A bárányok hallgatnak Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik klasszikus horrorregényt adaptálta Guillermo del Toro, mely 2025 novemberétől nézhető streamingen? Ira Levin: Rosemary gyermeke Ann Rice: Interjú a vámpírral Bram Stoker: Drakula Mary Shelley: Frankeinstein Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik színész nem alakította még Draculát az alábbiak közül? Nicolas Cage Lugosi Béla Gary Oldman Johnny Depp Következő kérdés 8/10 kérdés A Rémálom az Elm utcában című filmből ismert Freddy Krueger melyik másik horror franchiseban tett látogatást? Halloween Az ördögűző Fűrész Péntek 13 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Stephen King-regény és -filmadaptáció szereplője Jack Torrance? Kedvencek temetője Ragyogás Álom doktor Az Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik filmet rendezte az alábbiak közül Tim Burton? Az Álmosvölgy legendája Coraline és a titkos ajtó Grimm A faun labirintusa Eredmények

