2025. október 30. csütörtök Alfonz
14 °C Budapest
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet
Megijedt nő néz horrorfilmeket és eszik popcornt, őt kísérteties zombi kezek veszik körül, és egy csontváz szörny áll mögötte
Kvíz

Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?

Pénzcentrum
2025. október 30. 18:03

Akár szívesen farag valaki tököt, ölt fel félelmetes jelmezt, készít hátborzongató dekorációt ezen a napon, akár egy külföldről importált, szóra sem érdemes ünnepnek tartja: a halloween, ha horrorfilmekről van szó, megkerülhetetlen téma. Nem csak azért, mert rengeteg horror játszódik halloweenkor és a szokások is szerves részei a történetnek, hanem mert ezen a napon hagyománnyá vált horrorfilmet nézni. A zsáner rajongói természetesen az év bármely szakában kaphatók egy kis rettegésre, sokan viszont csak halloweenkor veszik magukhoz az évi borzongásadagjukat. Akármelyik tábort is erősíted, a mai filmes kvíz során alkalmad lesz kideríteni, mennyire ismered a műfaj klasszikusait és képben vagy-e a legújabb horrorfilmekkel is. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?

1/10 kérdés
Kezdjük! Melyik film nem halloweenkor játszódik az alábbiak közül?
Szörnyecskék
Bohócrém
Donnie Darko
Invázió
2/10 kérdés
Hány filmből áll összesen hivatalosan a Halloween-franchise?
8
16
13
10
3/10 kérdés
Melyik horrorfilmben nem játszik központi szerepet egy videokazetta?
Örökség
Sinister
V/H/S
A kör
4/10 kérdés
Melyik az a horrorklasszikusnak számító film, melyet több mint 100 évvel a bemutatása után, 2024-ben újra adaptáltak?
Az operaház fantomja
Dr. Caligari
Dr. Jekyll és Mr. Hyde
Nosferatu
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik színésznő nem nyert a megjelölt horrorfilmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat?
Natalie Portman, Fekete hattyú
Demi Moore, A szer
Kathy Bates, Tortúra
Jodie Foster, A bárányok hallgatnak
6/10 kérdés
Melyik klasszikus horrorregényt adaptálta Guillermo del Toro, mely 2025 novemberétől nézhető streamingen?
Ira Levin: Rosemary gyermeke
Ann Rice: Interjú a vámpírral
Bram Stoker: Drakula
Mary Shelley: Frankeinstein
7/10 kérdés
Melyik színész nem alakította még Draculát az alábbiak közül?
Nicolas Cage
Lugosi Béla
Gary Oldman
Johnny Depp
8/10 kérdés
A Rémálom az Elm utcában című filmből ismert Freddy Krueger melyik másik horror franchiseban tett látogatást?
Halloween
Az ördögűző
Fűrész
Péntek 13
9/10 kérdés
Melyik Stephen King-regény és -filmadaptáció szereplője Jack Torrance?
Kedvencek temetője
Ragyogás
Álom doktor
Az
10/10 kérdés
Melyik filmet rendezte az alábbiak közül Tim Burton?
Az Álmosvölgy legendája
Coraline és a titkos ajtó
Grimm
A faun labirintusa
Címlapkép: Getty Images
#október #film #ünnep #szórakozás #ünnepnap #halloween #horror #filmek #kvíz #hagyomány #általános műveltségi kvíz #filmes kvíz

