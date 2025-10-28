Munkanap október 31? Mindenszentek és halottak napja munkaszüneti nap? Itt a pontos munkaidőnaptár november 1-je környékén

A normál munkarendű dolgozók életében nagy jelentőséggel bírnak a munkaidő naptárban szereplő munkaszüneti napok, szombati munkanapok és áthelyezett pihenőnapok. Közeleg mindenszentek és halottak napja, éppen ezért ideje tisztázni, hogy október 31 munkaszüneti napnak számít-e, illetve hogy november 1 munkaszüneti nap lesz-e 2025-ben. Nézzük, hogyan tervezzünk szabadságainkkal az utolsó negyedévben!

A 2025-ös munkaidő naptárt áttekintve láthatjuk, hogy október idén is eseménydús hónapnak ígérkezik: még javában tart az őszi szünet, ráadásul október 23-át négynapos hosszú hétvégével ünnepelhettük meg. Na de mi a helyzet mindenszentek és halottak napja ünnepével? Tudd meg, október 31 és november 1 munkaszüneti nap lesz-e vagy sem, mikor lesznek a munkaszüneti napok októberben!

Munkaidő naptár 2025 október

Október több szempontból is mozgalmas hónapnak számít: a 2025/26 tanév rendje szerint a köznevelésben ilyenkor van a 2025-ös őszi szünet, ami összesen 11 nap hosszú és október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart, a dolgozók pedig extra munkaszüneti napokkal is számolhatnak. A következőképpen alakulnak a munkaszüneti napok és a ledolgozós szombat októberben:

október 18-a, szombat áthelyezett munkanap (ekkor dolgoztuk le október 24-e pénteket);

október 23-a, csütörtök nemzeti ünnepnap, munkaszüneti nap (az őszi szünet kezdete);

október 24-e, péntek áthelyezett pihenőnap;

november 1-je, mindenszentek ünnepnap;

november 2-a, halottak napja, nem munkaszüneti nap (az őszi szünet utolsó napja).

Október 31 munkaszüneti nap?

Nézzük, október 31 ünnepnap-e Magyarországon! Nos, a nagyvilágban ezen a napon tartják halloweent, a borzongás és a szórakozás kelta gyökerű ünnepét: az elnevezés az angol All Hallows' Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A druidák hite szerint ez az év legmágikusabb napja, amikor a halottak lelke szabadon járhat az élők között, ezért régen ilyenkor kioltották a tüzeket a házakban, hogy a szellemek ne az élők testét foglalják el, továbbá hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni őket.

Halloween Magyarországon nem tartozik a hivatalos ünnepnapok közé, így okt 31 munkaszüneti napnak egyik évben sem számít.

A protestáns egyházak október 31-én alapvetően a reformáció napját ünneplik, ám ma már a legtöbben felekezettől függetlenül kimennek az ünnepnapok alatt a temetőbe tiszteletüket tenni az elhunyt családtagok, rokonok sírja előtt. Az ünnepi hétvégére jellemző általános modern kori szokásokak megfelelően virágot, koszorút, mécsest viszünk a temetőbe és gyertyát gyújtunk halottainknak.

November 1: mindenszentek munkaszüneti nap?

Szintén gyakori kérdés, hogy november 1 munkaszüneti nap-e vagy sem. November 1 ünnepnap a katolikus egyházban, egészen a 7. század óta: ekkor vált szokássá a keresztény közösségekben az elhunyt katolikus szentek megünneplése, mely később összekapcsolódott samhain kelta pogány ünnepével és a temetőjárással. Mindenszenteket 2000 óta minden évben állami munkaszüneti nappal ünnepeljük, így

bár idén az ünnepnap szombatra esik és sajnos most nem jár érte extra szabadnap, változatlanul a munkaszüneti napok szabályai érvényesek erre a napra.

Szombaton, mindenszentekkor számoljunk azzal, hogy a hazai áruházláncok többsége – a gyógyszertárakat, benzinkutakat leszámítva – zárva tart (a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Penny, CBA, Príma, Spar, Interspar, Coop és Reál üzletek esetében boltzár lesz érvényben). Ezt követően vasárnap, halottak napján, azaz november 2-án már minden a megszokott rend szerint lesz nyitva.

A közutakon és autópályákon számítsunk megnövekedett forgalomra, busszal vagy vonattal történő utazás esetén pedig indulás előtt ne felejtsük el ellenőrizni a munkaszüneti napokra érvényes menetrendet. Magyarországon az állami ünnepnapokon (ide értve mindenszentek napját, november 1-jén, szombaton) ingyenes a közterületi parkolás, ez alól azonban kivételt képeznek a parkolóházak és garázsok.

November 2: halottak napja munkaszüneti nap?

Mindenszentekkel gyakran tévesztik össze a november 2-ra eső halottak napját. November 2-a egy katolikus egyházi ünnepnap, ám nem tartozik a munkaszüneti napok közé, így sima munkanapnak (jelen esetben hétvégi pihenőnapnak) számít minden évben. A katolikus hagyományok szerint ez az elhunyt, de üdvösséget még nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívek napja, amelyet 998 óta tartanak november 2-án. Magyarországon a halottak napja fokozatosan alakult át katolikus ünnepnapból felekezetektől függetlenül az elhunytakról való megemlékezés napjává.

A munkaszüneti napok 2025-ben is nagy megkönnyebbülést jelentenek a magyar dolgozóknak - mindenszentek után a decemberi ünnepi időszakig azonban minden megy a normál kerékvágásban. Az év vége közeledtével érdemes annak is utánanéznünk, mikor lesz a téli szünet 2025-ben, hogy december 24 munkaszüneti nap lesz-e, és hogy hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2026 évében a jövő évi munkaidő naptár szerint.