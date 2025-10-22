2025. október 22. szerda Előd
A Hungarian flag with a hole in the centre flies from the Parliament building on the 23rd of October to celebrate the Hungarian Revolution of 1956.
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!

Pénzcentrum
2025. október 22. 17:57

Minden évben október 23-án ünnepeljük Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapját és a szabadság szeretetét, egyben részvétet nyilvánítunk a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelem áldozatai iránt. Emlékezzünk meg együtt az 56-os forradalom bukásáról és az azt követő megtorlásról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos tudásod!

Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!

1/10 kérdés
Mivel kezdődött az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc Budapesten?
a diákok békés tüntetésével
álarcos vandálok gyújtogatásával
Horthy Miklós temetésével
a munka ünnepével
2/10 kérdés
Mikor zárult le az október 23-án kezdődött forradalom és szabadságharc a felkelők vereségével?
1956. december 23-án
1956. október 26-án
1957. január 31-én
1956. november 11-én
3/10 kérdés
Hány magyar esett el az 1956. október 23-a és november 11-e közötti harcokban?
6675 fő
679 fő
13 644 fő
2652 fő
4/10 kérdés
Mikor alakult meg a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ), az első kommunistáktól független ifjúsági szervezet?
1956. szeptember 19-én
1956. október 17-én
1956. október 6-án
1956. augusztus 5-én
5/10 kérdés
Kik voltak a "pesti srácok"?
a forradalmi felkelők mellett harcoló tizenéves fiúk és lányok
az ÁVH legfiatalabb besúgói
a Petőfi Kör feltörekvő fiatal írói és költői
a szabadságharc ártatlan gyermekáldozatai
6/10 kérdés
Melyik kormány alakult meg az 1956-os forradalom kitörését követően?
Hegedüs-kormány
Kádár-kormány
Rákosi-kormány
Szálasi-kormány
7/10 kérdés
Ki volt 1956-ban a Szovjet Kommunista Párt első titkára, a Szovjetunió politikai vezetője?
Sztálin
Gorbacsov
Brezsnyev
Hruscsov
8/10 kérdés
Mi volt a mai Magyarország államneve az '56-os forradalom idején?
Magyar Köztársaság
Magyar Demokratikus Köztársaság
Magyar Népköztársaság
Magyar Szocialista Köztársaság
9/10 kérdés
Kinek a 10 méter magas, 6 tonnás szobrát döntötték le október 23-án Budapesten?
Lenin
Marx
Rákosi
Sztálin
10/10 kérdés
Becslések szerint hány magyar hagyta el az országot az '56-os forradalom következményeképp?
70 000-90 000 fő
250 000-300 000 fő
23 000-31 000 fő
176 000-200 000 fő
