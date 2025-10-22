Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Minden évben október 23-án ünnepeljük Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapját és a szabadság szeretetét, egyben részvétet nyilvánítunk a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelem áldozatai iránt. Emlékezzünk meg együtt az 56-os forradalom bukásáról és az azt követő megtorlásról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos tudásod!
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!
Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd...
Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!
A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk, regényíróinkat ünnepeljük.
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, tedd próbára a várvédők hősiességéhez és a vár történetéhez fűződő tudásod! Lássuk, hány...
A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!
A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára az arannyal kapcsolatos tudásod: mutasd meg nekünk, mit tudsz a világ egyik legértékesebb ásványi anyagáról!
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!
A mai kvíz során Jane Austen regényeivel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a...
Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. Teszteld magad mai kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?
Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod!
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre a postáról és postásokról kevesen tudják a választ
Október 9-e a Posta Világnapja, amikor világszerte a postásokat és a postai dolgozókat ünnepeljük, akik gondoskodnak róla, hogy leveleink és csomagjaink célba érjenek.
Válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a Pepsi a múltjáról és jelenéről, na és persze a nagyvállalat világhírű kólájáról! Készen állsz a...
Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét! Jöhet most egy izgalmas, szórakoztató kvíz? Lássuk!
A mai kvíz témája az aradi tizenhármak és 1849. október 6-a eseményei a nemzeti gyásznap alkalmából.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.