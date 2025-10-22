Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden évben október 23-án ünnepeljük Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapját és a szabadság szeretetét, egyben részvétet nyilvánítunk a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelem áldozatai iránt. Emlékezzünk meg együtt az 56-os forradalom bukásáról és az azt követő megtorlásról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról! 1/10 kérdés Mivel kezdődött az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc Budapesten? a diákok békés tüntetésével álarcos vandálok gyújtogatásával Horthy Miklós temetésével a munka ünnepével Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor zárult le az október 23-án kezdődött forradalom és szabadságharc a felkelők vereségével? 1956. december 23-án 1956. október 26-án 1957. január 31-én 1956. november 11-én Következő kérdés 3/10 kérdés Hány magyar esett el az 1956. október 23-a és november 11-e közötti harcokban? 6675 fő 679 fő 13 644 fő 2652 fő Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor alakult meg a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ), az első kommunistáktól független ifjúsági szervezet? 1956. szeptember 19-én 1956. október 17-én 1956. október 6-án 1956. augusztus 5-én Következő kérdés 5/10 kérdés Kik voltak a "pesti srácok"? a forradalmi felkelők mellett harcoló tizenéves fiúk és lányok az ÁVH legfiatalabb besúgói a Petőfi Kör feltörekvő fiatal írói és költői a szabadságharc ártatlan gyermekáldozatai Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik kormány alakult meg az 1956-os forradalom kitörését követően? Hegedüs-kormány Kádár-kormány Rákosi-kormány Szálasi-kormány Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt 1956-ban a Szovjet Kommunista Párt első titkára, a Szovjetunió politikai vezetője? Sztálin Gorbacsov Brezsnyev Hruscsov Következő kérdés 8/10 kérdés Mi volt a mai Magyarország államneve az '56-os forradalom idején? Magyar Köztársaság Magyar Demokratikus Köztársaság Magyar Népköztársaság Magyar Szocialista Köztársaság Következő kérdés 9/10 kérdés Kinek a 10 méter magas, 6 tonnás szobrát döntötték le október 23-án Budapesten? Lenin Marx Rákosi Sztálin Következő kérdés 10/10 kérdés Becslések szerint hány magyar hagyta el az országot az '56-os forradalom következményeképp? 70 000-90 000 fő 250 000-300 000 fő 23 000-31 000 fő 176 000-200 000 fő Eredmények

Címlapkép: Getty Images

