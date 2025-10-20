2025. október 20. hétfő Vendel
9 °C Budapest
Father and little son in the forest. Sunny day, yellow green colors.
Kvíz

Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!

Pénzcentrum
2025. október 20. 17:56

Nyugat-Magyarország legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartozik az Őrség nevű vadregényes dombvidék, ahol még ma is szinte teljesen érintetlen formában csodálhatjuk meg a hazai élővilágot. Hallottál már róla, jártál már itt? Tudod, mely településeket, látványosságokat és természeti kincseket találjuk itt? Ha az Őrség neked is a bakancslistás kirándulóhelyeid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mit tudsz róla!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Melyik magyar vármegyében található az Őrség?
Vas
Veszprém
Zala
Győr-Moson-Sopron
2/10 kérdés
Milyen madár látható az Őrségi Nemzeti Park címerén?
túzok
siketfajd
gyöngybagoly
kakukk
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik magyaros étel készítésének hagyománya kötődik az Őrséghez?
dödölle
puliszka
halászlé
birkapörkölt
4/10 kérdés
Kik építették itt azokat az őrállókat a meghódított nyugati területek védelmére, amelyről az Őrséget elnevezték?
kunok
ókori rómaiak
honfoglaló magyarok
kurucok
5/10 kérdés
Hogy nevezték régen az apró, dombtetőkre épített őrségi településeket?
mucsák
csajágok
jenők
szerek
6/10 kérdés
Melyik magyar király ajándékozta meg 1286-ban nemesi kiváltságokkal az őrségi falvak vezetőit?
(Könyves) Kálmán
II. (Vak) Béla
Szent László
IV. (Kun) László
7/10 kérdés
Melyik Michelin-csillagos gourmet étterem található az Őrségben?
Borkonyha
Pajta
Platán
Anyukám Mondta
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik tó nem az Őrségi Nemzeti Parkban található?
Hársas-tó
Borostyán-tó
Fényes-tó
Vadása-tó
9/10 kérdés
Miből éltek régen az őrségi falvak lakói?
legeltető állattartás, erdőgazdálkodás
szénbányászat
halászat, vadászat
gabonatermesztés, ötvösség
10/10 kérdés
Hol található az Őrség híres skanzene?
Szalafő
Őriszentpéter
Apátistvánfalva
Szentgotthárd
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #ősz #látványosság #szórakozás #bakancslista #kirándulás #dunántúl #nyugat-magyarország #természet #kvíz #őrség

