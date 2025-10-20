Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyugat-Magyarország legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartozik az Őrség nevű vadregényes dombvidék, ahol még ma is szinte teljesen érintetlen formában csodálhatjuk meg a hazai élővilágot. Hallottál már róla, jártál már itt? Tudod, mely településeket, látványosságokat és természeti kincseket találjuk itt? Ha az Őrség neked is a bakancslistás kirándulóhelyeid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mit tudsz róla!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket! 1/10 kérdés Melyik magyar vármegyében található az Őrség? Vas Veszprém Zala Győr-Moson-Sopron Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen madár látható az Őrségi Nemzeti Park címerén? túzok siketfajd gyöngybagoly kakukk Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyaros étel készítésének hagyománya kötődik az Őrséghez? dödölle puliszka halászlé birkapörkölt Következő kérdés 4/10 kérdés Kik építették itt azokat az őrállókat a meghódított nyugati területek védelmére, amelyről az Őrséget elnevezték? kunok ókori rómaiak honfoglaló magyarok kurucok Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezték régen az apró, dombtetőkre épített őrségi településeket? mucsák csajágok jenők szerek Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar király ajándékozta meg 1286-ban nemesi kiváltságokkal az őrségi falvak vezetőit? (Könyves) Kálmán II. (Vak) Béla Szent László IV. (Kun) László Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Michelin-csillagos gourmet étterem található az Őrségben? Borkonyha Pajta Platán Anyukám Mondta Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik tó nem az Őrségi Nemzeti Parkban található? Hársas-tó Borostyán-tó Fényes-tó Vadása-tó Következő kérdés 9/10 kérdés Miből éltek régen az őrségi falvak lakói? legeltető állattartás, erdőgazdálkodás szénbányászat halászat, vadászat gabonatermesztés, ötvösség Következő kérdés 10/10 kérdés Hol található az Őrség híres skanzene? Szalafő Őriszentpéter Apátistvánfalva Szentgotthárd Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK