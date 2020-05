Kirúgási hullám Magyarországon: erre számíthat, aki elveszítette az állását

Hogy pontosan hány ember veszítette el az állását Magyarországon az utóbbi hónapokban, csak találgatni lehet. Közvélemény-kutatások úgy becsülik, nagyjából a dolgozók 7-10 százaléka maradt munka és jövedelem nélkül. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 330 700 álláskereső szerelt áprilisban, azonban sokan vannak, akik valamilyen okból kifolyólag nem regisztrálták maguka. Kíváncsiak voltunk, milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon azoknak, akik most szeretnének elhelyezkedni. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek szerint nem érdemes arra számítani, hogy belátható időn belül minden visszatér a régi kerékvágásba, míg korábban a cégek licitversenyt folytattak egy-egy jó munkaerőért, most fordult a kocka, a következő időszakban egy-egy pozícióra többszörös túljelentkezés lesz.

Az elmúlt hónapokban magyarok százezreik veszítették el az állásukat. Hogy pontosan hányan maradtak jövedelem nélkül, csak megbecsülni lehet. Közvélemény kutatások szerint a dolgozók 7-10 százaléka érintett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában az áprilisi zárónapon 330 700 álláskereső szerepelt. Ugyanakkor ennél a munka nélkül maradók száma jóval magasabb lehet, hiszen biztosan vannak olyanok, akik ugyan jövedelem és munka nélkül maradtak, de valamiért nem regisztráltatják magukat, például mert nincs meg az álláskeresési járadék kérelméhez szükséges szolgálati idő .

Tóth Franciska, a DreamJo.bs marketing vezetője megkeresésünkre közölte, míg pár hónappal ezelőtt a cégek egymást túllicitálva próbálták megszerezni a legjobb munkaerőt, most fordult a kocka, és egy-egy pozícióra óriási a túljelentkezés.

A portálon a cégek által feladott álláshirdetések száma 80- 90%-ban visszaesett még március végével, és csak minimális növekedés volt megfigyelhető április végéig.

"Tapasztalataink szerint sokan azt a politikát követték, hogy kivárták az enyhítéseket, csak a nagyon szükséges helyekre fejezték be a felvételi eljárást, vagy indítottak új munkaerő-toborzást. Ez annak is köszönhető, hogy sokan az ezzel járó kiadások visszavágásával tudtak stabilizálódni pénzügyileg, és túllendülni a bizonytalan heteken, hónapokon" - mondta Tóth Franciska, hozzátéve, vannak olyan szektorok, amelyek azonban a válság idején még erősödtek is, és folyamatosan keresnek új munkavállalókat, például az ügyfélszolgálatokra vagy az IT-üzemeltetés, IT-fejlesztés területére.

Arra ne számítson senki, hogy olyan lesz, mint pár hónappal ezelőtt

- mondta a szakember. A változás szelét már maguk az álláskeresők is érzik, ez kiderül a DreamJo.bs által közzétette kérdőívek kiértékeléséből. Mintegy kétezer, többnyire felsőfokú végzettséggel rendelkező, minimum egy idegen nyelvet középfokon beszélő, Budapesten élő álláskereső töltötte ki, akik irodai munkát szeretnének vállalni.

A munkát keresők rugalmasak, sokkal nagyobb érdeklődést tanúsítottak olyan iparágak felé is, amelyekben eddig nem tevékenykedtek. A kitöltők közül szinte egy sem akadt, aki kevesebb, mint három iparági kategóriát jelölt volna meg - vagyis a legtöbben nem ragaszkodnak a korábbi munkájukhoz, bármilyen lehetőségnek örülnek, új területen is kipróbálnák magukat.

Megrohamozták a Profession.hu-t az álláskeresők

Május első felében közel háromszor annyi önéletrajzot töltöttek fel a Profession.hu-ra az álláskeresők, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az új regisztrációk száma is drasztikusan emelkedett, alig több mint 2 hét alatt több mint 11 ezren regisztráltak - ez a szám ráadásul nem foglalja magában azokat, akik regisztráció nélkül kezdték el böngészni az oldalt - tudtuk meg Tüzes Imrétől, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetőjétől. A szakember elmondta,

eddig 44 százalékkal kevesebb állást hirdettek meg a munkáltatók, mint tavaly ilyenkor.

Márciusban, a veszélyhelyzet kihirdetésekor komoly eltérések voltak az egyes kategóriák között: a vendéglátásban például közel 100 százalékkal csökkent a meghirdetett állások száma, míg a jogi kategóriákban alig volt csökkenés.

Most azt tapasztaljuk, hogy sokkal egységesebb a kép. A hónap első felében a fizikai munka esetében volt a legnagyobb visszaesés, ez 64 százalékot jelent, a legkisebb pedig a gyógyszeriparban 27 százalékkal. Az említett vendéglátásban most "csak" 44% a csökkenés, látszik, hogy terveznek a munkáltatók az újranyitással

- jegyezte meg Tüzes Imre, aki elmondta, három kategória erősödni is tudott: az építőiparban 3 százalékkal, a cégvezetésben 10 százalékkal több a meghirdetett állások száma, mint tavaly ilyenkor, a közigazgatásban pedig megduplázódott ez a szám.

Mire figyeljen, aki most szeretne elhelyezkedni?



Május elején számoltunk be Kriszta történetéről, aki márciusban veszítette el a munkáját, és az elbocsátása során szinte azonnal elkezdett új állást keresni. Azt mondta, több száz hirdetésre jelentkezett, de a legtöbb cég válaszra sem méltatta.

Legalább annyit írnának, hogy sajnos már nem aktuális, vagy nem feleltem meg a követelményeknek. Csak azt nem értem, akkor minek hirdetnek egyáltalán, ha úgysem foglalkoznak a jelentkezőkkel. Mert több olyan is volt, ahol az összes kritériumnak megfeleltem volna

- mesélte akkor. Megkérdeztük a munkaerőpiac szakértőket, mit tehetnek most a dolgozni vágyók, hogyan tudják felhívni magukra a fejvadászok, HR-esek figyelmét.Tóth Franciska hangsúlyozta, egy jól átlátható, részletes, szépen kivitelezett önéletrajz a kezdet, amivel a jelentkező felkeltheti az álláshirdető figyelmét.

Fontos, hogy a pályázó tisztában legyen a képességeivel és tudja, merre tart, legyen egy víziója a karrierjét illetően, mert ez az igazi "self branding" lényege. A self branding fontosabb lesz, mint valaha, az álláskereső maga az érték a piacon, és számít, hogy hogyan tünteti fel magát valaki, vagy hogyan tűnik ki a tömegből

- tette hozzá.

Tüzes Imre kiemelte, az álláskeresők minden megpályázott állásra fordítsanak kellő figyelmet és mind az önéletrajzunkat, mind a bemutatkozó levelünket célozzuk leginkább az adott pozícióra. Nem érdemes várni az álláskereséssel, a lehető legintenzívebben kell foglalkozni a témával, és fontos a nyitottság, célszerű akár új iparágakba, új területekre is jelentkezni.

