Ennyit bukik Majka miatt Curtis: megszólalt a veterán menedzser

Néhány napja robbant a hír, hogy Majka kvázi kivágta Curtist a duójukból és a már lekötött koncerteket egyedül csinálja meg. Tegnap hosszú interjúban tárta fel a döntés okait Majka, aki Curtis kokainfüggőségét okolta a kialakult helyzetért. Nézzük, mennyibe kerülhet a válás Curtisnek.

A Szegedi Ifjúsági Napokon, a színpadról jelentette be Majka, hogy nem dolgozik többet együtt alkotó- és fellépőtársával, Curtis-szel, mivel annak kábítószerproblémái ezt nem teszik a továbbiakban lehetővé. Majka a döntés hátteréről később az Indexnek nyilatkozott, az 50 perces vágatlan videóinterjúban megvédte azon döntését, hogy korábbi partnere kábítószer-problémáit kiteregetve jelentette be a szétválást.

Majka egyfelől jobbnak látta, ha az okokról ő tájékoztatja a közvéleményt és nem a bulvárújságírók fantáziájára bízza a helyzet elemzését, valamint abban is bízott, hogy ezzel is hozzájárul korábbi barátja problémáinak megoldáshoz. A rapper-tévés elmondása szerint Curtis már öt éve szenvedélybeteg, eddig próbált neki segíteni, ám most eljött a pillanat, hogy elengedje a kezét.

Mit lehet tenni a drogfüggőséggel?



A drogfüggőség egy szenvedélybetegség, amelytől nehéz szabadulni. A HáziPatika írása



(...) a drogbetegség kezeléséhez szomato-pszicho-szociális és spirituális szintű kezelésre egyaránt szükséges. Tehát a civil szféra, az egyház, az öngyógyító közösségek szerepe rendkívül fontos, akár az, hogy családi háttér nélkül sem lehet igazán tartós felépülésről beszélni, ezért a család bevonása is alapvető." A drogfüggőség egy szenvedélybetegség, amelytől nehéz szabadulni. A HáziPatika írása szerint "tény, hogy szenvedélybetegségből meggyógyulni nem lehet, de absztinencia, illetve a drogfogyasztás jelentős csökkentése elérhető. (...) A drogkezelés mottója, hogy a drog helyett nincs semmi, a drog van valami helyett. Ha tehát a kezelés során megtalálják a "valamit", van remény a felépülésre. Ez egy hosszadalmas folyamat, melynek első lépése lehet a környezetből való kiemelés, kórházi diverzifikálás. Ha viszont ezt nem követi speciális rehabilitáció - fél-egyéves időtartammal - akkor a visszaesés szinte 100 százalékos.(...) a drogbetegség kezeléséhez szomato-pszicho-szociális és spirituális szintű kezelésre egyaránt szükséges. Tehát a civil szféra, az egyház, az öngyógyító közösségek szerepe rendkívül fontos, akár az, hogy családi háttér nélkül sem lehet igazán tartós felépülésről beszélni, ezért a család bevonása is alapvető."

A már említett indexes videóban Majka elmondta, hogy végső próbálozásként nemrég elkezdte visszatartani Curtis fellépődíjainak hetven százalékát, amelyet akkor fizetett volna ki neki, ha drogos balhék nélkül lement volna egy-egy időszak. Miután ez a próbálkozás sem sikerült, az így felgyülemlett összeget Majka, Curtis édesanyjának adta oda, állítása szerint fia tudta nélkül. A második ilyen kezdeményezés néhány napja ért véget, amikor is Majka még az ígért határidő előtt kifizette a pénzt Curtisnek, ami utólag nem feltétlenül bizonyult jó ötletnek.

A szerdai SZIN-koncertre ugyanis olyan állapotban sikerült csak Curtist levinni Budapestről, hogy az előadó - Majka elmondása szerint - félt felmenni a színpadra és fellépés helyett inkább elfutott, majd hazament Budapestre taxival.

A szakítás bejelentése ezen a koncerten történt meg. A Blikk mai száma iparági forrásokra hivakozva azt is tudni véli, hogy mennyi pénzt fog elbukni Curtis azzal, hogy Majka nem jár többé vele fellépni. A lap szerint a páros az elmúlt időszakban nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is rendkívüli sikereket ért el. A Blikk egy névtelen forrása - aki a lap szerint egy veterán menedzser - úgy nyilatkozott, hogy egy céges rendezvényre vagy falunapra közel 3 millió forintért mentek el fellépni Majkáék, egy 6-8 ezres bulin pedig, ahol kétezer forint volt a beugró, a duó (és stábtagjaik) akár 10 millió forintot is bezsebelhettek.

A lap szerint Curtisnek félmillió forint járhatott fellépésenként, mostantól pedig - ha egyáltalán hívják majd valahova fellépni - ennek körülbelül a felét kérheti majd el egy szóló előadásért.

Mindemellett számíthat még bevételre Curtis a Majkával közösen írt dalokból, a Blikk számítása szerint jogdíjakból évi egymillió forint ütheti majd a markát. Ez az összeg viszont eltörpül a koncerteken realizált veszteséghez képest, a duónak csak idén 34 koncertje volt. Végül pedig kitesszük a már említett indexes Majka-interjút, ami nagyon tanulságos abból a szempontból is, hogy milyen hatással van a kábítószer a függő környezetére, barátságaira és munkatársaira:

Borítókép forrása: MTI Fotó / Nyikos Péter