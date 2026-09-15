Az új emlékérméből 25 ezer forint névértékű ezüst, valamint 5 ezer forint névértékű színesfém változat készül.
Anyagi helyzetéről vallott Vályi István: ennyit keres a szerepléseivel, elárverezte féltett óráit
Vályi István nem tartja magát gazdag embernek, saját bevallása szerint azonban jól él. Az autós újságíró és tartalomgyártó a pénzhez való viszonyáról, a keresetéről és arról is beszélt, mire költi a pénzét. A Storynak azt is elárulta, hogy nemrég egy régi álmát is megvalósította.
Vályi István az „Én és a pénz” című YouTube műsor vendége volt, ahol pályája kezdetéről és jelenlegi anyagi helyzetéről is mesélt. A Story beszámolója szerint felidézte, hogy karrierje elején még messze nem keresett annyit, mint most. Volt olyan hónapja is, amikor egy öltöny és egy félcipő megvásárlása után már buszjegyre sem maradt pénze.
Az autós újságíró azt is elmondta, hogy jelenleg nagyjából havi egymillió forintot keres. Ez azonban nem fix összeg, egyik hónapban több, másik hónapban kevesebb pénze jön össze, attól függően, milyen munkák találják meg. Vályi István hangsúlyozta, hogy a pénzét legálisan és tisztán keresi. A pénzhez való viszonyáról azt is elárulta, hogy szeret üzletelni, ezt a hozzáállást pedig a nagymamájától örökölte.
A tartalomgyártó ennek ellenére nem nevezné magát vagyonosnak. Úgy fogalmazott, hogy jól él, de nem gondolja magát gazdag embernek.
Órákat adott el, hogy hajót vehessen
Vályi István nemrég egy régi álmát is megvalósította: vásárolt egy kisebb motorcsónakot. Ehhez az óragyűjteményéhez is hozzányúlt. A Story szerint hat vagy hét óráját elárverezte, az így befolyt összeget pedig beletette a motorcsónak árába. A műsorban arról is beszélt, hogy ezt nem feltétlenül tekinti különleges dolognak, inkább úgy gondol rá, mint egyfajta üzletelésre.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vályi Istvánnak két gyermeke van, akik 15 és 13 évesek. Elmondása szerint fontos számára, hogy tisztában legyenek azzal, mennyi munka van a pénz mögött. Egy friss példát is említett: fia telefonjának kijelzője tönkrement, a készüléket korábban már megjavíttatták, ezúttal azonban új telefont kellett venni. A készülék körülbelül 100 ezer forintba került.
Vályi erről a fiával is beszélgetett, és azt próbálta megértetni vele, hogy ami számára egy telefon ára, az más családoknak akár a teljes havi megélhetését jelentheti. Azt ugyanakkor nevetve hozzátette, hogy miközben szeretné tudatosságra nevelni a gyerekeit, a valóságban meglehetősen elkényezteti őket.
Itt a nagy aprópénz-kihívás: ennyit lehet egy nap alatt összegyűjteni a mások által földre elszórt érmékből
Hálózsákkal és egy kevés elemózsiával indult útnak egy brit videós, hogy kipróbálja, meddig juthat el, ha kizárólag a földön talált aprópénzből vásárolhat magának ennivalót.
Felfoghatatlan összegről rántották le a leplet: kiderült, hova teszi a vagyonát több mint egymillió magyar
Meghaladta az 1,2 milliót a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlák száma, a kezelt állampapír-állomány pedig átlépte a 11 ezer milliárd forintot.
Törvényes örökös és végrendelet hiányában az elhunyt hagyatéka automatikusan az államra vagy a helyi önkormányzatra száll.
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
Az egy hónapja megválasztott államfő több ingatlanban is tulajdonrészes, nagy értékű autója viszont a nyilatkozata szerint nincs.
A részvénypiac forgalma 19,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A gyermekvállalás során a családok bevétele valóságos pénzügyi hullámvasútra ül fel, amely nem a szüléskor, hanem már a várandósság közepén elindul.
Július végén a lakosság mintegy 14 600 milliárd forintot tartott állampapírokban.
Hét ingatlannal és tetemes vagyonnal köszön le Polt Péter: itt a leváltott alkotmánybírósági elnök utolsó bevallása
Szeptember 1-jén egy nemrég elfogadott korhatár-szabályozás miatt távozott hivatalából Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
Több tízezer, 18 és 20 év közötti fiatal számára tartogat átlagosan 110-126 ezer forintos, szabadon felhasználható életkezdési támogatást a magyar állam.
Különleges 1000 forintos bankjegy jelent meg a gyűjtői piacon
Bár a nemzetközi folyamatok hatására a magyar állampapírok hozama is emelkedett az elmúlt hetekben, a hazai kötvények még így is felülteljesítenek.
Elbúcsúzhatunk a készpénztől a palackvisszaváltóknál? Hatalmas változást tervez a MOHU, áll a bál Budapesten
A hulladékgazdálkodási vállalat a közelmúltban vetette fel, hogy megszüntetné a visszaváltott palackok után járó utalványok készpénzre váltásának lehetőségét.
Bár a legtöbben az ingyenességgel és az alacsony költségekkel azonosítják a Revolutot, a neobank a tavalyi, 2025-ös évben rekordnagyságú, mintegy 1,3 milliárd fontos adózott nyereséget...
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.