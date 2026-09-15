Anyagi helyzetéről vallott Vályi István: ennyit keres a szerepléseivel, elárverezte féltett óráit

Vályi István nem tartja magát gazdag embernek, saját bevallása szerint azonban jól él. Az autós újságíró és tartalomgyártó a pénzhez való viszonyáról, a keresetéről és arról is beszélt, mire költi a pénzét. A Storynak azt is elárulta, hogy nemrég egy régi álmát is megvalósította.

Vályi István az „Én és a pénz” című YouTube műsor vendége volt, ahol pályája kezdetéről és jelenlegi anyagi helyzetéről is mesélt. A Story beszámolója szerint felidézte, hogy karrierje elején még messze nem keresett annyit, mint most. Volt olyan hónapja is, amikor egy öltöny és egy félcipő megvásárlása után már buszjegyre sem maradt pénze.

Az autós újságíró azt is elmondta, hogy jelenleg nagyjából havi egymillió forintot keres. Ez azonban nem fix összeg, egyik hónapban több, másik hónapban kevesebb pénze jön össze, attól függően, milyen munkák találják meg. Vályi István hangsúlyozta, hogy a pénzét legálisan és tisztán keresi. A pénzhez való viszonyáról azt is elárulta, hogy szeret üzletelni, ezt a hozzáállást pedig a nagymamájától örökölte.

A tartalomgyártó ennek ellenére nem nevezné magát vagyonosnak. Úgy fogalmazott, hogy jól él, de nem gondolja magát gazdag embernek.

Órákat adott el, hogy hajót vehessen

Vályi István nemrég egy régi álmát is megvalósította: vásárolt egy kisebb motorcsónakot. Ehhez az óragyűjteményéhez is hozzányúlt. A Story szerint hat vagy hét óráját elárverezte, az így befolyt összeget pedig beletette a motorcsónak árába. A műsorban arról is beszélt, hogy ezt nem feltétlenül tekinti különleges dolognak, inkább úgy gondol rá, mint egyfajta üzletelésre.

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Vályi Istvánnak két gyermeke van, akik 15 és 13 évesek. Elmondása szerint fontos számára, hogy tisztában legyenek azzal, mennyi munka van a pénz mögött. Egy friss példát is említett: fia telefonjának kijelzője tönkrement, a készüléket korábban már megjavíttatták, ezúttal azonban új telefont kellett venni. A készülék körülbelül 100 ezer forintba került.

Vályi erről a fiával is beszélgetett, és azt próbálta megértetni vele, hogy ami számára egy telefon ára, az más családoknak akár a teljes havi megélhetését jelentheti. Azt ugyanakkor nevetve hozzátette, hogy miközben szeretné tudatosságra nevelni a gyerekeit, a valóságban meglehetősen elkényezteti őket.