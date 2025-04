Nemzeti gyásznap Magyarországon: ez a gyásznap jelentése, itt a rendelet

Az ilyen alkalmak, mint a nemzeti gyásznap, hivatalosan elrendelt emléknapok, amelyek célja, hogy az egész ország közösen hajtson fejet egy súlyos tragédia vagy egy nemzetközi jelentőségű személy elvesztése miatt. A nemzeti gyásznap mit jelent pontosan, mikor rendelik el, mikor volt koárbban gyásznap Magyarországon? A Pénzcentrum ezeknek járt utána cikkében.

A nemzeti gyásznap mit jelent?

Ez egy olyan hivatalosan elrendelt nap, amikor egy ország megemlékezik valamilyen súlyos tragédiáról vagy egy jelentős közéleti személyiség haláláról. Ilyenkor az állami intézmények és középületek épületein félárbócra engedik a nemzeti zászlót, és különböző események, szertartások, illetve egyperces néma csend jelzi a megemlékezést.

A magyar jogszabály meghatározása szerint a nemzeti gyász

a társadalom egészét, illetve annak jelentős részét érintő – a nemzet érdekében végzett munkássága, közéleti tevékenysége okán kiemelkedő személy halála miatt vagy a társadalmat mélyen megrázó katasztrófában elhunytak iránt érzett – megrendülés és az ezt kifejező kegyeleti megemlékezés.

Mikor rendelnek el nemzeti gyásznapot?

Magyarországon az ilyen napokat kormányrendelet szabályozza. A nemzeti gyásznap rendelet az adott esemény után rövid időn belül jelenik meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában, amelyben pontosan meghatározzák a dátumot és az indoklást is. A gyásznapokon általában lemondanak kulturális és szórakoztató eseményeket, valamint a közmédiában is csendesebb, visszafogottabb műsorstruktúra érvényesül.

Gyásznap Magyarországon 2025-ben

A pápa gyásznap rendelet 2025. április 24-én jelent meg a Magyar Közlönyben, de a nemzeti gyásznap április 26. lett. Az ok: XVI. Benedek pápa halála után most Ferenc pápa halála is mélyen megrázta a katolikus közösséget és az egész világot. A magyar kormány méltó módon kívánt megemlékezni a történelmi jelentőségű egyházi vezetőről, aki 2023-ban személyesen is járt Magyarországon, és üzeneteivel mély hatást gyakorolt a társadalomra.

A magyar közlöny nemzeti gyásznap kapcsán a következőket tartalmazta:

A Kormány Őszentsége Ferenc pápa búcsúztatásának napjára a méltó megemlékezés érdekében nemzeti gyásznapot rendel el. A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A Kormány Őszentsége Ferenc pápa búcsúztatásának napját, 2025. április 26. napját nemzeti gyásznappá nyilvánítja. A nemzeti gyásznapon

a) Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni,

b) a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni.

Korábbi nemzeti gyásznapok Magyarországon

Az elmúlt években több alkalommal is tartottak nemzeti gyásznapot pápák halála miatt. Így volt ez XVI. Benedek halálát követően is, de a nemzeti gyásznap pápa Ferenc esetében különösen erősen hatott a magyar társadalomra, mivel személyes látogatása révén sokakban mély nyomot hagyott.

A nemzeti gyásznap jelentése ilyenkor túlmutat a hivatalos megemlékezésen: egy egész nemzet közösen hajt fejet egy példamutató ember előtt. Az elmúlt évtizedekben több alkalommal is elrendeltek gyásznapot Magyarországon, ezek mind súlyos történelmi vagy nemzetközi eseményekhez kapcsolódtak.

Néhány fontosabb nemzeti gyásznap:

2001. szeptember 12. – az USA elleni terrortámadás áldozatai emlékére

2006. január 1. – a Hejcei légi szerencsétlenség után

2010. április 18. – a lengyel elnök halála után

2015. január 7. – a párizsi terrortámadás után

2019. január 23. – a veronai buszbaleset áldozatai miatt

2023. február 6. – a törökországi földrengés magyar áldozatai miatt

2025. április 26. – nemzeti gyásznap pápa halála miatt

Évente visszatérő nemzeti gyásznap Magyarországon

Évente visszatérő nemzeti gyásznapból kettő van Magyarországon: a kormány október 6-át és november 4-ét 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította az aradi vértanúk kivégzésének, illetve az 1956-os forradalom leverésének emlékére.

Gyásznap Magyarországon

A nemzeti gyásznap jelentése túlmutat egy hivatalos intézkedésen: ez a közös emlékezés ideje, amely során az egész ország együtt fejezi ki részvétét. A nemzeti gyásznap rendelet minden alkalommal a Magyar Közlönyben jelenik meg, amely a kormány hivatalos lapja.

A dokumentumban pontosan rögzítik, hogy mikor és milyen esemény miatt tartanak gyásznapot Magyarországon. A döntés rendszerint gyors reagálás egy rendkívüli eseményre, amely nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is megrázza a közvéleményt. A nemzeti gyásznap rendelet 2025 is ilyen módon, néhány nappal Ferenc pápa halála után került kihirdetésre.